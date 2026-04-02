El gobierno de Santa Fe informó una caída en la tasa de homicidios y asegura que está en mínimos históricos

La provincia de Santa Fe registró solo 35 homicidios dolosos en el primer trimestre de 2026, el número más bajo según datos oficiales (Gobierno de Sanfa Fe)

El Gobierno de Santa Fe informó una baja abrupta en la cantidad de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026, con un total de 35 casos registrados en toda la provincia. Este descenso, según el informe oficial, representa una caída de más del 70 % respecto a los períodos de mayor violencia de los últimos años, como 2020 y 2023, cuando se contabilizaron 124 y 121 homicidios respectivamente. El dato fue presentado como un punto de inflexión en la política de seguridad local.

El recorte corresponde al primer trimestre de 2026 y destaca que hubo una baja notable en relación a los años 2020 y 2023, considerados entre los más violentos. En comparación con 2025, año que hasta ahora había tenido el mejor desempeño en materia de seguridad, la reducción es también sustancial. Según el secretario de Análisis y Gestión de la Información, Esteban Santantino, en los primeros tres meses del año pasado se habían reportado 61 homicidios, lo que implica que la baja actual supera el 40%.

Las estadísticas oficiales muestran que el departamento Rosario sigue siendo el área con mayor concentración de hechos, aunque la tendencia descendente es clara: se registraron 23 homicidios en este primer trimestre, frente a 81 en el mismo período de 2023 y 38 en 2025. En La Capital, los casos fueron 7, mientras que el resto de la provincia sumó 5 homicidios dolosos.

El fenómeno de la reducción de homicidios fue calificado por las autoridades como “sin precedentes”. Santantino señaló que, si se compara con 2014, año en que se alcanzó el registro más alto de homicidios en un primer trimestre (135 casos), la diferencia es de 100 crímenes menos en solo tres meses.

El plan de seguridad incluyó nuevos patrulleros, camionetas, motos y la incorporación de inteligencia artificial en el monitoreo de cámaras de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, el análisis histórico subraya la magnitud del descenso. En 2022, la provincia había superado los 400 homicidios anuales, lo que da cuenta de la magnitud del desafío que enfrentaban las autoridades para revertir la tendencia. La caída actual fue atribuida a la continuidad y profundización de un plan de seguridad integral, que incluye diversas medidas y reformas implementadas desde el inicio de la gestión.

En la provincia de Santa Fe, la reducción de homicidios dolosos durante el primer trimestre de 2026 fue del 70 %, alcanzando así el valor más bajo en los registros históricos. Las autoridades atribuyen este resultado al refuerzo del plan de seguridad, el endurecimiento de controles en las cárceles, y la inversión en tecnología y equipamiento policial. El descenso fue particularmente notorio en los departamentos Rosario y La Capital, donde los indicadores de violencia han mostrado una tendencia sostenida a la baja.

El gobierno provincial destacó el impacto de las acciones orientadas al control de los denominados “presos de alto perfil” en las cárceles, decisión que, según fuentes oficiales, resultó clave para frenar la metodología de ordenar crímenes desde los establecimientos penitenciarios. Uno de los ejes centrales del operativo fue el avance en la construcción de infraestructura carcelaria, con el objetivo de sumar 1.152 plazas nuevas para presos de alta peligrosidad en la unidad penitenciaria “El Infierno”, ubicada en Piñero, junto a la Unidad Penitenciaria 11.

En relación a los medios empleados en los homicidios, el informe oficial señala que las armas de fuego continúan siendo el principal recurso utilizado, con una incidencia del 77,1 % a nivel provincial y del 82,6 % en el departamento Rosario. En La Capital, todos los homicidios dolosos registrados en el trimestre fueron cometidos con este tipo de armas.

El plan de seguridad puesto en marcha desde el inicio de la actual gestión incluyó la incorporación de patrulleros, camionetas, motos y equipamiento nuevo tanto para la Policía como para el Servicio Penitenciario. Además, se implementó un régimen de detención especial para internos de alto perfil y se avanzó en la tecnologización del sistema de vigilancia, que ahora cuenta con la plataforma de inteligencia artificial “Lince” para el monitoreo de cámaras de seguridad.

El Ministerio de Justicia y Seguridad también resaltó la importancia del trabajo articulado con el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia provincial y federal, y la aplicación de reformas como la desfederalización del narcomenudeo, la modificación del Código Procesal Penal y la creación de un área específica de Inteligencia provincial. Se sumó la implementación de un sistema de recompensas para quienes colaboren con información relevante sobre los delincuentes más buscados.

Desde el gobierno de Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificaron las instrucciones para mantener y profundizar todas las medidas adoptadas hasta el momento. El objetivo, según el Ejecutivo, es sostener la tendencia a la baja y replicar las políticas exitosas en otras áreas sensibles de la provincia.