Imputaron a otras dos personas por la paliza en patota liderada por un alfil de Hugo Moyano a un ex delegado de Camioneros

Gustavo Ferreyra, ex delegado, fue agredido por una patota gremial adentro de una empresa porteña

La investigación judicial de la paliza que una patota sindical le dio a Gustavo Ferreyra -ex delegado del Sindicato de Camioneros en las instalaciones de la empresa de recolección de residuos Urbasur sigue avanzando: la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 35 de la Ciudad de Buenos Aires identificó a 2 personas más como partícipes del violento episodio y ya llegan a 9 los imputados en la causa, que ya fueron indagados y próximamente se requerirá su elevación a juicio, acusados de los delitos de lesiones y amenazas.

La fiscal Celsa Ramírez dispuso también medidas restrictivas que consisten en la “abstención de contacto” de los 9 imputados con la víctima del ataque y la obligación de presentarse cada 15 días en la Fiscalía.

La importancia de este caso no es menor: entre los imputados, que se encuentran representados por la Defensoría Oficial, se encuentra José “Teta” Garnica, secretario de la rama de recolección de residuos del gremio y dirigente de confianza de Hugo Moyano.

La fiscal porteña Celsa Ramírez

Como anticipó Infobae, Garnica lideró el 20 de enero pasado el ataque de unas 10 o 12 personas contra Ferreyra en Urbasur, en José A. Cortejarena 1822, en esta capital, con golpes de puño y un palo de escobillón de recolector de residuos, que dejaron al agredido con posible desprendimiento de retina de su ojo izquierdo, golpes en todo el cuerpo y la pérdida de una muela.

En un video filmado tras la agresión, Ferreyra dijo: “Me salvé y estoy vivo de milagro porque me intentaron matar adentro de la empresa”.

En diálogo con Infobae, el agredido contó que fue delegado de Urbasur durante 10 años y que dejó su puesto en noviembre pasado debido al hostigamiento y las presiones de Garnica. “No me quiere en la empresa. Para él soy una amenaza -dijo-. Por eso cuatro veces intentó que dejara de ser delegado y en la quinta oportunidad lo terminó logrando”.

José "El Teta" Garnica, Hugo Moyano y Octavio Arguello

¿Por qué motivo lo quiso desplazar? Ferreyra admitió que tenían una mala relación: “No comparto su forma violenta de manejarse, no sólo conmigo sino también con otros. Siempre le dije que a los trabajadores hay que cuidarlos y que si alguien se equivocaba había que retarlo, pero él los dejaba sin trabajo”.

Según Ferreyra, el mismo día en que lo agredieron, Garnica impulsó un paro de actividades en Urbasur, medida a la que calificó de maniobra para tapar el ataque en contra de él: “Fue para tapar la cagada que se mandó a la mañana, donde fue incitando a la gente a pegarme. Primero vino a increparme y como no le di bola, arrancó el plan B de siempre: piñas, palazos, me volaron los anteojos, me quebraron en la pierna un palo de escobillón de barrendero y a partir de ahí me atacaron todos y hubo más golpes. Eran entre 10 y 12. Lo único que hice fue cubrirme y nada más. Me salvaron dos compañeros que me sacaron a los empujones“.

Andrés Martín, abogado de Urbasur, informó a Infobae que Garnica renunció a la empresa a fines de enero, mientras que fuentes sindicales aseguraron que el dirigente acusado “llegó a un arreglo, reincorporaron a toda la gente que habían echado y se fue”.

Gustavo Ferreya, ex delegado de Camioneros, cuenta la agresión que sufrió por parte de una patota sindical

A otros 6 de los imputados, la empresa les aplicó suspensiones preventivas con apercibimiento de posible despido, pero ya cumplieron la sanción y están trabajando normalmente, al igual que Ferreyra, que se reincorporó a sus tareas: “Me reintegré porque necesitaba laburar y de salud estoy bien, aunque tengo un tema del ojo que me está molestando un poco”, afirmó a este medio el agredido por la patota de Camioneros.

“Quedé traumado, un poco con miedo”, confesó, tras lo cual resaltó que sus agresores que volvieron a trabajar no lo molestan, aunque en Urbasur hubo policías para prevenir otra posible agresión. El abogado de la empresa confirmó: “La consigna policial está desde el inicio del conflicto por expreso pedido nuestro a la fiscalía para proteger a la personas y preservar la normal prestación del servicio público a nuestro cargo".

En la investigación que impulsa la fiscal Ramírez, “se recabó información de testigos para dilucidar los responsable de los hechos” y “se tomaron alrededor de declaraciones testimoniales”, según fuentes judiciales, donde aseguraron que están acreditadas las lesiones graves y las amenazas que surgen de las filmaciones de las cámaras ubicadas en el predio de Urbasur.

La empresa Urbasur es una de las que brinda el servicio de recolección de residuos en CABA

Garnica, en su condición de secretario de esa rama del gremio, había cobrado un gran protagonismo en los últimos meses como alfil de Hugo Moyano en la pelea con su hijo Pablo y sus aliados, como Marcelo Aparicio, secretario Gremial del Sindicato de Camioneros.

Ferreyra es un ex delegado de la empresa que estaba enfrentado con Garnica: éste lo acusa de haber “celebrado” en las redes la muerte de su segundo, Rubén Parolini, referente de Urbasur en la rama de recolección de residuos. En diálogo con este medio, en febrero pasado, “El Teta” justificó la agresión contra Ferreyra: “Lo que le pasó se lo tenía merecido. Después que acuse, tiene que demostrar ahora lo que está diciendo”.

“Pero entonces usted admite que le pegaron”, le indicó Infobae. “No, no estoy admitiendo -contestó-. Hubo una trifulca, pero después no vas a escuchar si le pegué, le pegaron, si me intentaron pegar o pegué. No, eso no. Eso que lo dirima la justicia después”.

Pablo Moyano y Marcelo Aparicio, secretario Gremial de Camioneros

Además, resaltó: “(Ferreyra) Ya viene sumando puntos y hace rato que le quieren pegar. Yo los vengo parando a los pibes. Pero hace 38 años que estoy en este trabajo y cuando te cagan a palos o me cagan a palos o nos agarramos a piñas, muere en el galpón, loco, muere en el galpón. Ya no hay códigos".

Para algunos, “El Teta” fue una pieza importante en la ofensiva del líder sindical para desgastar a Aparicio luego de que conoció el caso del presunto fraude con fondos de un hotel que el gremio tiene en Mar del Plata y por el que hay dos dirigentes desplazados e imputados por las irregularidades detectadas.

Sin prueba alguna, le atribuyen a “El Teta” haber sido el inspirador de una volanteada ante la sede de Camioneros con papeles que tenían un mensaje: “Aparicio dejá de robarle a Hugo M., vos también participaste” (en alusión al supuesto fraude marplatense).

Hugo Moyano, titular del Sindicato de Camioneros

También se le adjudica haber promovido asambleas en las empresas de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires en la que surgieron críticas contra Aparicio por haber sido quien negoció con el gobierno encabezado por Jorge Macri que no se cobraran las indemnizaciones que, en concepto de la llamada “ley Moyano”, les corresponderían a los trabajadores del sector por el vencimiento de las concesiones por la recolección de residuos en la Capital, aunque para el gobierno de CABA esa demanda no corresponde porque esos contratos se habían prorrogado hasta 2028.

“Alguien se equivocó, alguien firmó lo que no tenía que haber firmado y nos garchó”, dijo Garnica en referencia a Aparicio ante un grupo de trabajadores del sector que se reunió ante la sede de Camioneros. Y advirtió, con Aparicio en la mira, que ”hay algunos que dicen ser leales, pero no son leales a nuestro conductor”.

A fines de enero, Pablo Moyano recibió a Ferreyra y le expresó su solidaridad ante la agresión recibida, en una muestra de cómo este episodio fue parte de la interna de Camioneros: el ex cotitular de la CGT estaba peleado con su padre y por eso era un enemigo de Garnica.

Ahora, los Moyano se reconciliaron y la fiscal Celsa Ramírez avanza con la causa que podría derivar en penas de 1 a 6 años de prisión para “El Teta”, el dirigente de confianza del líder de Camioneros, y los otros 8 responsables de la paliza contra Ferreyra.