Política

El Congreso se prepara para una etapa de negociaciones volátiles y acuerdos cortos rumbo a 2027

El rol de los gobernadores cobra protagonismo. Las recorridas de los diferentes sectores, las reeleciones, la amenaza libertaria en cada distrito y un temario fragmentado moldearán entendimientos temáticos

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El Congreso se prepara para
El Congreso se prepara para una etapa de negociaciones volátiles y acuerdos cortos rumbo a 2027 (AFP)

Se adelantaron los tiempos y plazos. Las reuniones se empiezan a repetir, los encuentros ya se empiezan a hacer públicos de cara a lo que será 2027 en un contexto en donde el oficialismo por primera vez empieza a mostrar profundas fisuras en su relato. Los encuentros no son solo de la oposición, sino que también el oficialismo mantiene los puentes con los sectores que lo acompañaron durante estos dos años. Pero el escenario empieza a ser otro. Y el Congreso, como siempre, será la caja de resonancia de todo esto.

“Hay acuerdos y desacuerdos por todos lados, pero lo que tienen en común es la volatilidad de lo pactado. Todos miran el 2027 pero tienen que transitar el 2026”, explicó un viejo armador del peronismo que viene sumando kilómetros en diferentes mesas de café. “En este esquema lo que vamos a ver es que los gobernadores van a mostrar una faceta negociadora con el Gobierno nacional y otra con la oposición, por lo que sus legisladores se van a mover con ese ritmo”, agregó.

En el oficialismo no hay dudas, Javier Milei va a ir por la reelección a la presidencia y, aunque haya jefes de estado provinciales que no busquen competir y que no intenten un armado opositor, saben que no pueden permitir el avance libertario. “Las conversaciones están y van a estar, pero como sabemos que nos van a poner a competir un candidato en la provincia hay que ponerle límites”, explicó un gobernador que buscará la reelección pero que no comparte una mesa de negociación con el peronismo.

Miguel Pichetto, Emilio Monzó y
Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Carlos Kikuchi

Los gobernadores que podrían ir a una reelección son 15 más el jefe de Gobierno: Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

En total, entre 40 y 50 diputados nacionales responden de manera directa o indirecta a estos gobernadores, considerando lealtades partidarias y provinciales, aunque la cifra podría variar por fracturas internas o realineamientos políticos. Este número será fundamental tanto para que La Libertad Avanza pueda avanzar con sus intereses como para que la oposición pueda llevar adelante su propia agenda.

“Los acuerdos van a terminar siendo temáticos. Vas a ver que los diputados que responden a un gobernador se sientan y acompañan para un tema que quiere el gobierno y en la sesión siguiente no dan quórum y votan en contra. Algunos van a sentar uno y parar a otro —uno da quórum y otro legislador no— dependerá del acuerdo de ese momento. Todo dura entre 10 y 15 días y se refrenda o se rompe”, señaló un ex peronista que hoy transita la vía del mundo liberal-libertario.

Un ejemplo que muchos señalan es el caso de Santiago del Estero, donde el gobernador Elías Suárez fue el primero en ocupar su lugar en la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo y se quedó un buen rato solo, haciendo notar su presencia mientras sus pares evitaban ingresar al recinto. Sin embargo, el exgobernador y a quien todos señalan como jefe político de Suárez, Gerardo Zamora, hoy ocupa una banca en el Senado y hasta ahora mantiene un posicionamiento opositor.

En medio de lo que parece ser la peor crisis de credibilidad que vive La Libertad Avanza y sus principales referentes, el Congreso en general, y el recinto en particular, será donde se debatirán estos acuerdos. “El rumor es que todos adelantan las elecciones para no quedar pegados a la nacional, entonces cada uno va a jugar su preferencia. Va a ser un año difícil para el oficialismo pero también para la oposición más dura”.

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