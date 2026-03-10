Política

Milei fue homenajeado en Nueva York y reafirmó su apoyo a Estados Unidos e Israel

El Presidente recibió el premio “Guerrero de la Verdad” en un evento acompañado por la secretaria General, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno

Javier Milei recibió el premio "Guerrero de la Verdad" en la 12 Gala Annual J100 de la Fundación de Algemeiner

En el marco de su visita a Estados Unidos y en la previa del inicio de la Argentina Week, el presidente Javier Milei participa de la Gala Algemeiner Jewish 100 en Nueva York, en donde recibió un reconocimiento. Visiblemente emocionado, el mandatario afirmó: “Extiendo todo mi apoyo a EEUU e Israel”, en medio del conflicto que se vive en Medio Oriente.

Agasajado con el premio “Guerrero de la Verdad” y como parte del agradecimiento, desde el escenario de la Gala, Milei remarcó: “Ambas naciones han tenido el coraje de ponerle fin a un régimen que amenazaba con desestabilizar el mundo entero, poniendo en riesgo la libertad del mundo libre. Le han puesto un freno a un régimen asesino que no solo cometió crímenes en contra de su propia población, manteniéndola cautiva bajo su tiranía”.

Tal como pudo saber Infobae, en la cena, el mandatario se encuentra acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Luego, al ser presentado ante los invitados, fue aplaudido de pie por todo el salón.

Homenajean a Javier Milei en Nueva York

En la antesala de la distinción, la organización le dedicó un mensaje destacado en un recuadro, que decía:

Honorable Javier Milei, Warrior for Truth Award, 12th Annual Gala. Presented on March 9, 2026, New York City”. La dedicatoria incluyó un pasaje bíblico: “For Zion’s sake I will not keep silent, and for Jerusalem’s sake I will not be quiet” (Isaiah 62:1), junto a la firma de The Algemeiner.

En español, el texto expresa: “Honorable Javier Milei, Premio Guerrero de la Verdad, 12ª Gala Anual. Entregado el 9 de marzo de 2026, ciudad de Nueva York. Por amor a Sion no callaré, y por amor a Jerusalén no me quedaré quieto” (Isaías 62:1).

Javier Milei en la Gala Algemeiner Jewish 100

Milei fue elegido por The Algemeiner como una de las 100 personas, que más influyeron positivamente en la vida judía durante 2025. Junto a él, integran el listado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

Milei recibirá un premio

Noticia en desarrollo.

