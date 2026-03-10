Política

El legislador Gregorio Hernández Maqueda propuso eliminar la ley de paridad: “Los varones ponen mujeres de relleno”

El representante presentó una iniciativa en la Unicameral de Córdoba “para eliminar” la paridad de género en las listas electorales. En una fuerte discusión en los estudios de Infobae, aseguró que la normativa “fue un lobby del feminismo radical”

El fuerte debate en los estudios de Infobae por la ley de paridad de género

En una entrevista con Infobae al Mediodía, el legislador cordobés aliado a La Libertad Avanza, Gregorio Hernández Maqueda, defendió su proyecto de ley para eliminar la paridad de género en las listas para los cargos provinciales de Córdoba, y aseguró que la norma vigente “es una forma de domesticar” a las mujeres.

Hernández Maqueda presentó su al coincidir con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en un contexto donde la discusión sobre la representación y los derechos políticos de las mujeres atraviesa la agenda pública.

En un intenso debate con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Hernández Maqueda cuestionó los “criterios demográficos de la ley vigente”, que apunta a “representar exactamente lo que se ve en la sociedad en el parlamento”. Hay tres generaciones de mujeres que tienen plena igualdad jurídica”, hoy no existen diferencias jurídicas”, indicó.

Para el legislador cordobés, el sistema vigente distorsiona la soberanía popular y él defiende un modelo que “ideológico”, donde se votan “las ideologías políticas” en cada propuesta. “Eso tiene que estar posibilitado, ese principio básico de la soberanía popular con esta ley está distorsionado”. Hernández Maqueda atribuyó la vigencia de la ley de paridad al “lobby del feminismo radical" y que “es un problema para las mujeres de la casta política”.

“Las únicas que se enojaron (con el proyecto) y mostraron un violento autoritarismo son las mujeres de la casta política. Las mujeres hoy no quieren discriminación negativa ni positiva”, planteó.

Consultado sobre el acceso de mujeres por la vía de la paridad, señaló que “casi todas sí" entraron en los cargos legislativos por la paridad de género. “Elisa Carrió fue la única que fundó un partido y fue candidata a presidente”, contrastó, y definió la norma como “una forma de domesticar”.

El legislador, aliado al gobierno de Javier Milei, remarcó: “Con la eliminación de la ley de paridad, cada partido va a tener plena libertad para que liderazgos femeninos y masculinos integren sus listas como quieran”. Y agregó: “Vas a tener un acceso a la política genuino. Eso es lo que te hicieron creer, que te regalan el cargo por ley, y no que te lo ganás”, concluyó.

Durante el intenso debate con los conductores de Infobae al mediodía, Hernández Maqueda reconoció que durante años en Argentina no hubo igualdad jurídica para las mujeres, pero afirmó que “hoy no hay desigualdad jurídica de derechos en detrimento a las mujeres” y que “tienen pleno acceso a todo lo que quieren hacer”. “Son los varones que terminan poniendo mujeres de relleno, que las manejan ellos. Entonces, esa es la mentira y la hipocresía”, señaló. “Es un subsidio a la paridad y un acto de discriminación positivo, que ya se vuelve innecesario su mantenimiento. Vamos a tener una mejor calidad de representación”, subrayó.

En otro tramo, interpeló que con la nueva ley se va a poder armar listas con totalidad de mujeres o varones. “¿Qué valor le das a la libertad en tu esquema de prioridades y valores? Vas a permitir que un partido arme 100% con mujeres, si considera que las mujeres son las mejores representantes de ese espacio político”.

Finalmente, insistió en que la actual ley de paridad es “paternalista”: “Es infantilizar a las mujeres, cuando ya tienen plena igualdad de derechos. Es un criterio paternalista para, en realidad, enmascarar los liderazgos masculinos”.

El proyecto fue presentado junto a los legisladores Gerardo Grosso, de Encuentro Vecinal Córdoba, y Agustín Spaccesi, de La Libertad Avanza, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La ley de paridad de
La ley de paridad de género, durante 2018 (@JuanEslaiman)

Hernández Maqueda concluyó: “Estos problemas se corrigen con educación. Con esta ley se va a respetar esta diferencia como así somos y se va a eliminar la discriminación positiva que vuelve a las mujeres una dominación de los varones”.

