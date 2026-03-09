Chaco: fuerte contrapunto en redes entre el senador Jorge Capítanich y el gobernador Leandro Zdero

Leandro Zdero y Jorge Capitanich

A un año y medio de la elección para renovar las autoridades chaqueñas, el clima político comenzó a caldearse. Este fin de semana, Capitanich, senador nacional K, y Zdero, de origen radical pero aliado de La Libertad Avanza, tuvieron el primer cruce de una pelea que se anticipa larga y desgastante. Es casi un hecho que el actual mandatario buscará su reelección. Enfrente estará, casi con seguridad, Capitanich que peleará para lograr su cuarto mandato.

La pelea comenzó cuando el legislador nacional cuestionó a los gobernadores, entre ellos el de Chaco, por no defender los recursos para obras viales. La crítica se centraba en que los tramos concesionados serían los más rentables aunque minoritarios, mientras que el grueso de los caminos nacionales quedaría sin inversión pública.

“Me pregunto: ¿dónde están nuestros gobernadores para defender nuestros puertos fluviales, nuestras rutas y nuestros puentes? Eran tan gallitos en campañas electorales pero tan pusilánimes ante (el presidente Javier) Milei”, posteó Capitanich

Luego, agregó: “Con el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales, se atiende solo el 20% del total (y) el 80% quedan fuera del plan”.

El tuit original de Jorge Capitanich

“Esto representa un problema serio para nuestra provincia. En Chaco hay casi 1.000 km de rutas nacionales, pero la concesión solo incluye 291 km, dejando más de 700 km sin atención ni mantenimiento garantizado”, precisó.

Capitanich añadió: “Además, se agregan nuevos peajes y los valores podrían llegar hasta $4.000, se amplían las categorías (incluyendo motos) y se establecen concesiones por 20 o hasta 30 años”. Fue el primer tuit de un hilo total de ocho posteos.

“Devuelvan la plata”

La publicación obtuvo 27 comentarios desde que se publicó a las 17:48 del sábado. Pero uno se destacó sobre los demás. Se trató de la respuesta que dio a las 18:35 el gobernador Zdero.

El mandatario escribió: “Coquito (el apodo de Capitanich es Coqui): antes sería bueno devuelvan la plata que se llevaron con causa Vialidad (y) la de los Cuadernos”.

La referencia es a dos de los casos judiciales vinculados a hechos de corrupción en los gobiernos kirchneristas. Son los que esgrimió también el Presidente durante el acto de apertura de sesiones del Congreso para azuzar al kirchnerismo.

La respuesta del gobernador de Chaco

El primero está terminado. Fue el que concluyó con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner condenada. Es por esa sentencia que cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111. El kirchnerismo sostiene que la causa fue inventada.

El segundo tiene un juicio en ejecución. Pone la lupa sobre el presunto pago de sobornos de adjudicatarios de obra pública. La trama también involucra a la expresidenta, parte de su gabinete y empresarios.

Zdero fue más allá y le endilgó a Capitanich, que fue tres veces gobernador de la provincia, su propia responsabilidad en la crisis de recursos. “Súmale la que se patinaron en el Chaco con el IAFEP (Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular) y tus socios piqueteros”, puntualizó.

El dato apunta a uno de los puntos más sensibles para el PJ Chaqueño. El IAFEP llegó a transferir en 2025 más de 140 millones de pesos al Clan Sena. Se trata de la familia que fue condenada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, eran quienes regenteaban el grupo que comenzó a formarse con las protestas sociales de 2001 y escaló hasta ser parte del andamiaje del peronismo chaqueño.

La réplica final del senador kirchnerista

“Imagínate - le enrostró Zderó a Capitanich, con ese dinero - ¡asfaltábamos la Argentina y sobraba!”.

Por último, el actual gobernador chaqueño le dijo a su antecesor: “Tranqui que nosotros seguiremos trabajando para que las rutas mejoren” aunque reconoció: “Hay mucho que hacer”. Hasta se permitió dejar un post data: “Porfa devuelvan”.

Las consecuencias

El tuit de Zderó duplicó en respuestas al original de Capitanich. Llegó a 55. Una de ellas fue la del propio senador justicialista. “A mí no me respondas. Respondé al pueblo del Chaco”, le retrucó. Tras detallar una serie de críticas a la administración provincial, agregó: “Tu discurso ya está gastado. Lo usaste para ganar elecciones, pero la realidad es cada vez más evidente y la mentira tiene patas cortas”.

“Nosotros estamos para defender los intereses del Chaco, no para subordinarnos a políticas centralistas que excluyen a nuestra provincia”, remató.