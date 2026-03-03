Martín Menem defendió el discurso de Milei contra el kirchnerismo: "Dijo lo que mucha gente piensa"

Luego de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, respaldó públicamente el reciente discurso del presidente Javier Milei y señaló que el mandatario “dijo lo que mucha gente piensa”. En un escenario donde Milei desplegó un mensaje cargado de referencias a la situación política y económica heredada y planteó una agenda de reformas estructurales.

El presidente de la Cámara de Diputados describió el clima de la sesión como “caliente” y reconoció que, aunque no fue una situación inédita, el contenido tuvo una intensidad “un poco más fuerte” por el contexto político actual. En diálogo con Infobae al regreso, Martín Menem explicó: “Es mi tercer comienzo de período de sesiones ordinarias, el tercer primero de marzo, la primera vez que tenemos un contexto más favorable. De un bloque mucho más importante, es la primera vez que somos la primera minoría”. El dirigente remarcó la consolidación de La Libertad Avanza como fuerza política y subrayó que la pérdida de la primera minoría por parte del kirchnerismo tras las elecciones de 2023 y 2025 generó un clima de tensión en el recinto.

Durante la apertura de sesiones, Javier Milei se dirigió a diputados, senadores, gobernadores y jueces, y trazó un diagnóstico sobre el “estado terminal” en que, según su visión, recibió el país. El presidente aseguró que “la herencia nos mostraba la combinación de las tres peores crisis de la historia argentina” y destacó la aprobación del primer presupuesto “sin déficit fiscal, libre de default en 100 años”. También enumeró reformas como la ley de inocencia fiscal, la reforma laboral y la promulgación del acuerdo Mercosur–Unión Europea. “Hoy no solo hemos dejado de sentirnos como unos perdedores, sino que además sabemos que podemos hacer a la Argentina grande nuevamente”, afirmó Milei, según recogió Infobae.

En medio de las interrupciones de la oposición, Milei respondió con dureza a los gritos y cuestionamientos, tildando a sus críticos de “ignorantes” y acusando al sector kirchnerista y a empresarios aliados de intentar “derrocar al Gobierno”. En ese marco, Menem justificó el estilo confrontativo del presidente. “El presidente es un ser humano igual que cualquiera de nosotros, que tiene su estilo, se ha construido así. Siempre digo, decía el conde Buffon: ‘El estilo es el hombre’. Javier Milei es Javier Milei y yo lo banco a morir en su estilo y en su forma, porque si hiciera otra cosa no sería él”, expresó el titular de Diputadose. Para Menem, el mandatario “contestó con argumentos ante cada dardo que le tiraron, cada acusación falsa encima, con las barbaridades que uno tal vez en la faz televisiva”.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, describió un clima caliente en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso

La tensión en el recinto escaló desde el ingreso del jefe de Estado. Menem relató que “antes de subir ya le habían gritado cualquier barbaridad” y que Milei “vino a dejar su mensaje el 1 de marzo. Vino a hacer un racconto de lo que había pasado en la Argentina en los dos años, de la fenomenal crisis que esquivó la Argentina”.

El presidente de la Cámara de Diputados aseguró que, pese a los desacuerdos y los episodios de tensión en el recinto, “la idea era, después que haber tenido una sesión compleja en lo que fue la modernización laboral, llamarlos a la reflexión a todos, porque se trata de legislar, de hacer leyes que le mejoren la vida a los argentinos y no dar los espectáculos que dimos ese día”. Sin embargo, reconoció que la convocatoria a la reflexión no logró evitar la escalada de la disputa.

El titular de la Cámara baja también abordó la relación con los gobernadores y la agenda legislativa de La Libertad Avanza. Según sus palabras, “tenemos relación con muchísimos. Con la mayoría de los gobernadores nos sentamos en la mesa porque tenemos que sacar la Argentina adelante. Después corremos la disputa política para el año 2027, pero hay un buen vínculo y hay ganas de construir una Argentina distinta”. Sobre el armado electoral, Menem remarcó el carácter artesanal del espacio desde 2023 y anticipó que presentarán candidato propio en La Rioja.

La controversia sobre la modernización laboral y el incidente con la desconexión de cables en el recinto también formaron parte de la entrevista. Menem relató: “Lo grave, aparte de eso, que es una conducta reprochable, sucede doce horas después, que lejos de decir: ‘Che, me equivoqué’, reivindica. Y lo volvería a hacer porque la ley... Muchachos, perdieron las elecciones. Hubo una mayoría que votó otra cosa y quería esa modernización laboral”.

En el cierre de la nota, al ser consultado sobre su futuro político, el presidente de la Cámara de Diputados subrayó que no es un político tradicional y que su compromiso principal es con el proyecto liderado por Javier Milei y Karina Milei. “Yo soy leal al presidente y a Karina Milei, que es con quien empezó todo esto hace mucho tiempo. Son mi guía, digamos, y donde ellos me necesiten, yo voy a estar”, concluyó.