La provincia de Tucumán inició el Ciclo Lectivo 2026

Tucumán inició el ciclo lectivo 2026

La provincia de Tucumán inició oficialmente el **ciclo lectivo 2026** este martes, en un acto celebrado en la **Escuela Fray Manuel Pérez** de Alderetes. La inauguración, encabezada por el gobernador **Osvaldo Jaldo**, contó con la participación de cientos de alumnos, docentes y familias.

Además, marcó, por primera vez en un inicio de clases de la provincia, la implementación simultánea de boleto estudiantil gratuito, seguro escolar financiado por el Gobierno y el incentivo docente abonado íntegramente con fondos provinciales, luego de la suspensión de estas partidas por parte del gobierno nacional.

La decisión de iniciar las clases en la fecha prevista se produjo tras un proceso de negociación y diálogo entre los representantes de los docentes, sindicatos y funcionarios del Poder Ejecutivo local. Durante el acto, Jaldo destacó el trabajo mancomunado de las partes y fundamentó la agenda educativa provincial en medidas de financiamiento propias.

“Estamos trabajando por la presencialidad plena, por eso hemos implementado el boleto estudiantil gratuito, el seguro escolar pagado por el Gobierno de la Provincia en la Caja Popular de Ahorro y estamos pagando con fondos provinciales el incentivo docente que dejó de llegar de la Nación, al igual que la conectividad”, destacó el gobernador.

La inauguración oficial del ciclo lectivo fue seguida por la convocatoria directa a la unidad y el diálogo permanente para evitar interrupciones en el calendario escolar. Según el mandatario tucumano, la prioridad se enfocó en “dejar las diferencias y trabajar”, con la apertura institucional de la Casa de Gobierno y el Poder Ejecutivo para todos los docentes del territorio provincial.

En la ceremonia también participó el **vicegobernador Miguel Acevedo**, quien subrayó el compromiso institucional para que las clases se desarrollen sin interrupciones. “No hay otra forma de trabajar, de aprender, de desarrollarse que no sea con educación. Y en eso el gobierno provincial está sumamente comprometido. Vamos a poner todo el empeño posible para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad, una buena señal es este inicio de clases. Desde la Legislatura, por supuesto, vamos a apoyar y brindar todas las herramientas que sean necesarias para que esto así ocurra”, finalizó.

En el día de ayer, el Gobierno informó que se llevó a cabo un encuentro con los representantes de los principales gremios. A través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se realizó una reunión entre el Consejo Federal de Educación y los líderes de los sindicatos docentes.

Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la convocatoria se realizó por la vigencia de la medida cautelar que dispuso la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. En el encuentro, sostuvieron, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

“Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, confirmó la cartera que conduce Sandra Petovello.

Ayer se llevó a cabo un nuevo paro docente en el inicio del ciclo lectivo 2026 que suponía la vuelta a clases de los chicos en todo el país. La medida de fuerza afectó a 15 provincias y millones de niños, niñas y adolescentes. La medida de fuerza se sintió en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

La protesta incluye reclamos recurrentes por parte de los gremios: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), refuerzo del presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación.