Política

La provincia de Tucumán inició el Ciclo Lectivo 2026

La ceremonia de inauguración se realizó en una escuela de Alderetes, donde asistieron alumnos, docentes y familias junto al gobernador, que resaltó la continuidad de incentivos y beneficios financiados por la provincia

Guardar
Tucumán inició el ciclo lectivo
Tucumán inició el ciclo lectivo 2026

La provincia de Tucumán inició oficialmente el **ciclo lectivo 2026** este martes, en un acto celebrado en la **Escuela Fray Manuel Pérez** de Alderetes. La inauguración, encabezada por el gobernador **Osvaldo Jaldo**, contó con la participación de cientos de alumnos, docentes y familias.

Además, marcó, por primera vez en un inicio de clases de la provincia, la implementación simultánea de boleto estudiantil gratuito, seguro escolar financiado por el Gobierno y el incentivo docente abonado íntegramente con fondos provinciales, luego de la suspensión de estas partidas por parte del gobierno nacional.

La decisión de iniciar las clases en la fecha prevista se produjo tras un proceso de negociación y diálogo entre los representantes de los docentes, sindicatos y funcionarios del Poder Ejecutivo local. Durante el acto, Jaldo destacó el trabajo mancomunado de las partes y fundamentó la agenda educativa provincial en medidas de financiamiento propias.

“Estamos trabajando por la presencialidad plena, por eso hemos implementado el boleto estudiantil gratuito, el seguro escolar pagado por el Gobierno de la Provincia en la Caja Popular de Ahorro y estamos pagando con fondos provinciales el incentivo docente que dejó de llegar de la Nación, al igual que la conectividad”, destacó el gobernador.

La inauguración oficial del ciclo lectivo fue seguida por la convocatoria directa a la unidad y el diálogo permanente para evitar interrupciones en el calendario escolar. Según el mandatario tucumano, la prioridad se enfocó en “dejar las diferencias y trabajar”, con la apertura institucional de la Casa de Gobierno y el Poder Ejecutivo para todos los docentes del territorio provincial.

En la ceremonia también participó el **vicegobernador Miguel Acevedo**, quien subrayó el compromiso institucional para que las clases se desarrollen sin interrupciones. “No hay otra forma de trabajar, de aprender, de desarrollarse que no sea con educación. Y en eso el gobierno provincial está sumamente comprometido. Vamos a poner todo el empeño posible para que las clases se desarrollen con absoluta normalidad, una buena señal es este inicio de clases. Desde la Legislatura, por supuesto, vamos a apoyar y brindar todas las herramientas que sean necesarias para que esto así ocurra”, finalizó.

En el día de ayer, el Gobierno informó que se llevó a cabo un encuentro con los representantes de los principales gremios. A través de las Secretarías de Educación y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se realizó una reunión entre el Consejo Federal de Educación y los líderes de los sindicatos docentes.

Desde el Ministerio de Capital Humano sostuvieron que la convocatoria se realizó por la vigencia de la medida cautelar que dispuso la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones. En el encuentro, sostuvieron, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

“Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, confirmó la cartera que conduce Sandra Petovello.

Ayer se llevó a cabo un nuevo paro docente en el inicio del ciclo lectivo 2026 que suponía la vuelta a clases de los chicos en todo el país. La medida de fuerza afectó a 15 provincias y millones de niños, niñas y adolescentes. La medida de fuerza se sintió en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.

La protesta incluye reclamos recurrentes por parte de los gremios: convocatoria a la paritaria nacional docente, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), refuerzo del presupuesto educativo y recomposición salarial frente a la inflación.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasTucumánCiclo Lectivo 2026

Últimas Noticias

Nuevo round en el peronismo bonaerense: el gobierno de Kicillof se refirió a las críticas de Mayra Mendoza

La postura oficial del Ejecutivo bonaerense sostiene que el eje de la discusión política está centrado en la situación social y económica de la provincia

Nuevo round en el peronismo

“Es su responsabilidad”: el Gobierno le respondió a Axel Kicillof, que había acusado a Milei por el ajuste en la salud bonaerense

En su discurso de apertura de sesiones, el mandatario bonaerense señaló el “abandono” desde la Casa Rosada. La Oficina de Respuesta Oficial le contestó por los gastos en pauta oficial y “políticas de género”

“Es su responsabilidad”: el Gobierno

Diputados: el oficialismo avanzará con la reforma de la ley de Glaciares

Llamó a un plenario de comisiones para establecer un cronograma. El peronismo se muestra dividido y la Casa Rosada presiona a los gobernadores por el RIGI

Diputados: el oficialismo avanzará con

Milei volverá a ver a Trump en Miami y podría haber un encuentro con Marco Rubio en Buenos Aires

El Presidente se verá con su par de los Estados Unidos el sábado en el marco de una cumbre de presidentes aliados. Una altísima fuente de la Casa Rosada aseguró a Infobae que es “altamente probable” que el secretario de Estado norteamericano viaje a Argentina la semana próxima

Milei volverá a ver a

Cuándo comenzará a aplicarse la reforma laboral de Javier Milei y cómo impactará

El proceso de entrada en vigencia de la nueva normativa laboral depende de la promulgación presidencial. Todos los cambios que se esperan en las relaciones laborales

Cuándo comenzará a aplicarse la
DEPORTES
Los Pumas 7’s buscarán su

Los Pumas 7’s buscarán su 5° título consecutivo en Vancouver: rivales y horarios de los partidos

La contundente reacción de los hinchas de Benfica con Prestianni en su primer partido tras la sanción por la acusación de Vinicius

La cruda reflexión de Jack Doohan sobre su paso en Alpine tras ser reemplazado por Colapinto: “Estuve con el tiempo prestado”

Se cierra la fecha 8 del Torneo Apertura: la agenda de la jornada

Corridas y sonido de alarma: el momento en el que un partido de tenis se interrumpió tras un ataque en Medio Oriente

TELESHOW
La cifra en dólares que

La cifra en dólares que donó Alejandro Fantino como parte del acuerdo judicial con Mirtha Legrand

El mal momento de Mariano de la Canal: lo mordió un perro en la cara y mostró las imágenes

El enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann por la fiesta de su hija: “No se respeta la palabra”

La Tora Villar contó el insólito lugar donde tuvo relaciones y dejó atónitos a todos

Catherine Fulop compartió un tierno detalle del nacimiento de su nieta: “Prometo malcriarla con amor”

INFOBAE AMÉRICA

Trump, Irán y la paz

Trump, Irán y la paz internacional

Gonçalo Tavares y la “gran alegría” de ganar el premio que ya recibieron Borges, Piglia y Gombrowicz

Qué países son los más afectados por el cierre del estrecho de Ormuz

Las mejores fotos del eclipse total “Luna de sangre” de hoy 3 de marzo

Alberto Barbera, confirmado como director de la Mostra de Venecia hasta 2028