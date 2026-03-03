La matriz ideológica de Milei: valores occidentales, estoicismo y populismo de derecha

El filósofo Luis Diego Fernández analiza la matriz ideológica de Javier Milei y destaca su fuerte orientación hacia los valores occidentales y el estoicismo

En una entrevista para Infobae en vivo, el filósofo Luis Diego Fernández definió con contundencia la figura del presidente Javier Milei: “Es definitivamente de los presidentes de la historia argentina más ideologizados, o sea, más leídos y que más citador de autores”. Su lectura, guiada por años de estudio sobre la tradición libertaria, permitió desmenuzar los elementos centrales que componen el andamiaje doctrinario del gobierno.

Durante la emisión de Infobae a la Tarde, Fernández dialogó a fondo con el equipo integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Rosendo Grobo, quienes interpelaron los fundamentos filosóficos y políticos del mileísmo. El invitado destacó la novedad global del caso argentino: “Es el primer presidente libertario del mundo. Una filosofía que él descubre de grande. Eso es bastante raro”.

El libertarismo según Milei y la novedad del paleolibertarismo argentino

Fernández explicó: “No es lo mismo ser un libertario que un liberal. Milei acentúa el tema del libertarismo, que es una tradición de Estados Unidos, pero fuertemente después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene tres patas: una moral, una política y una económica. No es una filosofía de la no intervención; un libertario busca no intervenir en el mercado ni en el cuerpo propio”. De inmediato, marcó diferencias: “Milei es más polémico porque él es muy conservador en sus posiciones en general”.

Al analizar la influencia de los valores occidentales y la reivindicación de la moral como política de Estado, Fernández señaló: “Ahí Milei es un paleolibertario, que es una escisión del libertarismo, en verdad reaccionario. Es una escisión de la década del 80 que tiene que ver con los valores de Occidente, con esa tradición occidental judeocristiana que él quiere reivindicar”. Remarcó que “eso no necesariamente es así para otros libertarios: hay libertarios que son ateos, por ejemplo. Pero Milei todo el tiempo pone ese énfasis en los valores de Occidente”.

El gobierno de Javier Milei se caracteriza por una estructura ideológica que combina libertarismo, conservadurismo y una impronta de populismo de derecha (REUTERS/Anderson Coelho)

La conversación abordó la tensión entre el ideario libertario y las posiciones personales: “Un libertario pasa el test de la blancura libertaria cuando defiende causas que él no haría en su vida. Eso me parece correcto. Lo que sí me parece extraño es que sea tan reaccionario en muchas posiciones”. Y sumó: “Un libertario debería estar a favor del matrimonio gay, de descriminalizar las drogas, del aborto. Todos los autores libertarios, diría casi el 90 %, están a favor de que se legalice el aborto”.

La alianza entre libertarios y conservadores, y el rol de Victoria Villarruel

El análisis de Fernández encontró un punto clave en la relación entre libertarios y conservadores dentro del gobierno: “A veces uno podría decir que los libertarios, como dice Rothbard, son de derechas en libertades económicas y de izquierda en libertades civiles. Así deberían serlo”. Sin embargo, “hay una moral conservadora, una reivindicación de autoridades no estatales, como la Iglesia, que es una escisión, una rama”. La tensión con el ala conservadora apareció nítida: “La vicepresidenta de la Nación es claramente conservadora y hay una tensión con Milei y el ala libertaria”.

El filósofo comparó la experiencia argentina con la de Estados Unidos: “Pasaba lo mismo con el Partido Republicano y libertarios como Ron Paul, que tenía posiciones radicales respecto de las drogas, a favor del matrimonio gay, mientras el resto era ultraconservador. El punto común era un Estado más chico, una economía de mercado desregulada”.

Sobre la especificidad local, Fernández advirtió: “Acá es más complejo porque tenemos algo que es el peronismo, que no existe en Estados Unidos. Hay una variedad enorme: peronismo de derecha, de izquierda, más promercado. Con las derechas argentinas, tenés un ala nacionalista católica, ahí estaba Villarruel; Milei venía más del discurso económico, lo moral lo incorpora este último tiempo, tal vez influido por Agustín Laje”.

La revista enfatiza la tensión entre libertarios y conservadores en el gabinete de Milei, representada en la relación con la vicepresidenta Victoria Villarruel (Comunicación Senado)

Estética romana, estoicismo y la construcción simbólica de Milei

Consultado sobre el peso de la simbología en el mileísmo, Fernández indicó: “Lo moral es algo que incorpora este último tiempo. Antes no hablaba mucho de cuestiones morales”. En el plano estético, subrayó el auge del estoicismo: “Es llamativo que haya agregado el tema del estoicismo. Es una filosofía postaristotélica, junto con el epicureísmo o el cinismo, que nacen en mundos de incertidumbre y guerras. Los estoicos hacían énfasis en la voluntad: qué cosas dependen de mi voluntad, cuáles no”.

La tendencia se refleja en la juventud: “Hay una gran tendencia en el piberío. Está teniendo mucha pregnancia entre la gente que es el grupo de referencia de él”. Para Fernández, “ser estoico puede ser una solución en este contexto de malaria, como lo dijo el propio Milei: hay muchas variables que no se pueden modificar, económicas, por ejemplo, que no dependen de uno”.

Sobre la dimensión estética, el invitado remarcó: “Ellos tienen como una cosa estetizante y los estoicos es una filosofía romana. Marco Aurelio fue un emperador además de filósofo. Milei lo incorpora como un valor a reivindicar”. Y trazó un paralelismo con la idea de refundación: “En ese sentido, Milei es un radical, quiere refundar desde raíz”.

El análisis se completó con un repaso por los autores preferidos del presidente y su círculo: “Siempre cita los mismos: Mises, Hayek, Rothbard, pero nunca a Robert Nozick, que es extraordinario. Tampoco cita mucho a Ayn Rand, aunque la ha seguido”.

La conversación derivó en el vínculo entre el ideario libertario y el universo de Silicon Valley: “El discurso antiestado, antirregulación, es clave para los empresarios. Pero el libertarismo utópico no es pro-oligopolios ni monopolios, sino un mercado realmente libre”.

Sobre el cierre, Fernández compartió la particularidad de su propio recorrido: “Yo leo las ideas libertarias hace 20 años, cuando esto estaba fuera del radar por completo. Ahora es la cultura oficial. De hecho, en mayo sale un manifiesto libertario de izquierda, una derivación de Utopía y mercado”.

