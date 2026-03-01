Círculo rojo: el día después del 1M, la atención puesta en la gira por Nueva York y las múltiples franquicias del peronismo, LLA y los gobernadores

Patricia Bullrich y el bloque de senadores oficialistas celebran la aprobación de la reforma laboral

Como Mauricio Macri en su primera participación como presidente en el Foro Económico de Davos, en enero del 2016, cuando se paseó junto a Sergio Massa por la ciudad suiza para mostrarle al mundo que esa sociedad política -después se quebraría- con uno de los principales referentes peronistas le permitiría apuntalar la gobernabilidad de su administración, Javier Milei aspira a presentarse la otra semana en Manhattan frente a decenas de CEOs, ejecutivos e inversores del establishment global con un grupo de gobernadores a los que invitó especialmente para exhibir que el paquete de leyes que acaba de obtener en el Congreso está blindado por aliados dispuestos a colaborar con La Libertad Avanza. Había sido uno de los pedidos de la administración republicana antes del fenomenal salvataje del Tesoro norteamericano que rescató a Milei de una debacle política y económica tras el traspié de las elecciones bonaerenses del último septiembre. El Presidente incluyó ahora a los jefes provinciales, pero excluyó a referentes del círculo rojo empresario, una lista a la que se sumaron en la última semana más integrantes del establishment: ninguno de ellos estará en la comitiva oficial de la que prevén participar decenas de hombres de negocios.

Gobernadores como el de San Juan o el de Santa Cruz prevén viajar a Nueva York desde Toronto, que desde hoy y por 96 horas será sede del congreso minero más importante del planeta. Un destino relevante para esos jefes provinciales y para los representantes del Ejecutivo que estarán en Canadá horas después de que el Senado le diera media sanción a las modificaciones a la ley 26.639 de glaciares del 2010, que propicia inversiones en el sector y que recibió fuertes objeciones por parte de organizaciones medioambientales. El jueves, el Gobierno tuvo que redoblar los esfuerzos para conseguir los 40 votos que le dieron luz verde al proyecto. La semana pasada, en una reunión a puertas cerradas con representantes de la industria, Patricia Bullrich confirmó que tenían las adhesiones garantizadas: “Si no, no nos sentamos”, ratificó. A primera hora del jueves, las negociaciones entraron en un terreno resbaladizo, con un condimento extra: entre los senadores se repartió un documento del Consejo Federal de Medio Ambiente, en el que participan los ministros del área de las provincias, en el que, por mayoría, se alertó por el impacto en los recursos naturales.

El resultado fue festejado por el Gobierno, pero el análisis de la votación prendió una luz de alerta de cara a la discusión en Diputados, por la heterogeneidad en la composición de esa cámara y la dispersión de la conducción a la que responden los legisladores. Un ejemplo fue la senadora Edith Terenzi, de Chubut, que se referencia en Ignacio Torres, un gobernador aliado que ayudó con otros votos pero que ni siquiera intentó con ella por su marcada posición ambiental. Alejandra Vigo, de Córdoba, votó en contra. ¿Qué prevén hacer los tres diputados del sector de Juan Schiaretti? El voto de esos legisladores despertó un creciente interrogante porque buena parte de los proveedores de la industria minera tienen su asiento en Córdoba y Santa Fe. La senadora Julieta Corroza, de Neuquén, del riñón de Rolando Figueroa, “Rolo”, se abstuvo. Dos senadores de la UCR también votaron en contra. Esa atomización abre un escenario incierto en la Cámara baja. Para Milei, cada proyecto es una negociación a cielo abierto. No cuenta con el Massa de Macri que le garantizó al ex presidente, y en especial a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, gobernabilidad en el primer tramo de su mandato, hasta que la relación explotó por los aires.

Cumbre de gobernadores con Javier Milei en la Casa Rosada

El Presidente cerró una semana de éxitos parlamentarios, ratificó el plan que se trazó para llegar a la apertura de sesiones de hoy con la reforma laboral y el resto de los proyectos sancionados o encaminados en el derrotero legislativo, y empezó a amalgamar a un grupo de gobernadores que tratan de exprimir al máximo el vínculo con la Casa Rosada, conscientes de que es Milei quien se lleva la marca. En ese contexto, Diego Santilli se posicionó como un interlocutor habitual, e inauguró un canal de diálogo poco explorado anteriormente, más allá del conocido modus operandi del ministro. “‘El Colo’ hace gestiones internas. Puede ser que te prometa un vivero y después te da una planta, pero al menos atiende”, sintetizó una fuente provincial.

“Ningún gobernador aliado quiere ser agorero. La gente hoy solo mira al presidente, pero también sienten que la bomba estalla cada vez más cerca”, analizó un operador que trabaja para varias provincias. “El hilo está finito”, agregó.

Es que, más allá del notable éxito parlamentario de Milei de esta semana, coronado con la sanción de una reforma laboral que exaltará en su discurso de hoy, y que pretende exhibir en Manhattan la otra semana, hay indicadores de la economía que preocupan cada vez más puertas adentro. El jefe de Estado mostró euforia por los últimos datos del INDEC de crecimiento, del 1,8% en diciembre -el mayor incremento mensual desde julio del 2024-, que llevó al 4,4% anual del 2025. El dato de diciembre se apalancó principalmente por la buena cosecha del trigo, aunque también hubo buenas señales en la intermediación financiera, la energía y la minería. Sin embargo, la industria y el comercio, dos de los sectores más relevantes de la actividad económica, se contrajeron en el último mes del año en 3,9% y 1,3%, respectivamente.

“El gobierno está haciendo todos los deberes, pero no hay crédito, el consumo no levanta, no llegan las inversiones. El equipo económico creía que a esta altura habría un boom de inversiones”, aseguró un economista de primera línea que tiene relación fluida y directa con el Palacio de Hacienda: “Es como un enfermo con fiebre que no saben muy bien qué remedio darle”. Hay un buen número de economistas que escribieron en las últimas semanas en los informes que distribuyen en la city que se avizora un posible proceso de estanflación. Se reconoce, de todos modos, que la marcada volatilidad del escenario internacional no ayuda al plan delineado por Milei y Luis Caputo, “Toto”. El conflicto en Medio Oriente y el ataque aéreo conjunto de Israel y Estados Unidos sobre Tehenán, que confirmó este sábado la muerte de Ali Khamenei, líder supremo del régimen iraní, agrega aún más zozobra a esa inestabilidad global. Es una incógnita, por ejemplo, qué pasará con el precio del petróleo y el impacto en nuestro país. En ese contexto, el Presidente pretende llevar certidumbres a Manhattan, un viaje que, además de gobernadores, incluirá a medio gabinete.

La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

Orfandad sindical, confesiones de CFK y Kicillof. El miércoles, mientras el Gobierno negociaba votos con los aliados, la CGT se reunió en la sede de UPCN para confirmar que el viernes no marcharían frente al Congreso y que, por el contrario, sí se presentarán este lunes en los tribunales para judicializar la reforma laboral. “La ley es legítima, no tenemos la fuerza política para parar esto”, confesó el jueves un sindicalista que participó de la reunión en UPCN.

En la central obrera hay un moderado optimismo en torno al fuero contencioso administrativo, donde reina Sergio Fernández, hermano del auditor general, que deberá definir, una vez que se presente de manera formal, por la constitucionalidad de algunos artículos de la ley sancionada este viernes. Es el último recurso, la vía judicial, de un sindicalismo que negoció con la Casa Rosada, que obtuvo concesiones vinculadas con la administración de los gremios, que impactan directamente en la atención a los afiliados, pero que, en términos políticos, está huérfano de liderazgos.

A esa orfandad se le suman las propias resistencias internas. “No hay ánimo de movilizar entre los laburantes”, señaló el jefe de un gremio. En la previa del paro general de hace dos semanas, en la asamblea de uno de los sindicatos del transporte, al jefe gremial le costó convalidar las medidas de fuerza. “No queremos perder el día de laburo”, le planteó un sector de los trabajadores. Incluso dentro de la CGT reconocen que la polémica alrededor del polémico artículo 44 de licencias médicas, finalmente eliminado, ayudó a que cambiara el clima para impulsar la huelga general.

Los cotitulares de la CGT Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo

No existe, de todos modos, ningún dirigente capaz por ahora de canalizar el descontento de un sector de la sociedad con el Gobierno. Es lo que intenta, tímidamente, Axel Kicillof, en plena disputa con La Cámpora, distanciado desde hace tiempo de Cristina Kirchner. “No lo vemos a Axel conduciendo por ahora este proceso político”, sentenció un sindicalista.

El gobernador medita sus próximos pasos. La pelea con Máximo Kirchner y el cristinismo en la provincia de Buenos Aires no cede. El jueves, ese sector logró imponer al legislador Mario Ishii en la vicepresidencia primera del Senado provincial. La definición se dio después de meses de una puja a cielo abierto despiadada que incluyó una presentación de Sergio Berni al pedido de licencia de Verónica Magario, candidata en septiembre pasado. Kicillof tomó ese pedido como una afrenta personal. “Me siento con todos menos con los que quieren voltear a mi vicegobernadora”, le mandó a decir al jefe de La Cámpora a través de un intermediario. El gobernador ya había sentido el rigor de la disputa en junio del 2025, en la sede del PJ, en un encuentro partidario encabezado por Cristina Kirchner días antes de que cayera presa: entró a la sede de la calle Matheu en un clima de creciente hostilidad, física y verbal.

Todavía recuerda ese episodio, aseguran en su entorno. Desde ese momento, intendentes y dirigentes de su gabinete empezaron a propiciar una ruptura pública con la expresidenta. En especial, una decena de intendentes bonaerenses. Diego Nanni, diputado provincial y en licencia en Exaltación de la Cruz, es uno de los más insistentes: referente del kicillofismo en la segunda sección, muy enemistado con La Cámpora, impulsa el quiebre definitivo. Otros dirigentes son más equilibrados. Gabriel Katopodis es uno de ellos: fue quien negoció en nombre del gobernador en la Cámara de Diputados provincial, y es uno de los nexos principales con Massa y la cúpula camporista. El armisticio que ensayaron meses atrás para la renovación del PJ bonaerense no alcanzó para que cese la hostilidad y los pases de factura, transversales a todo el peronismo. En los próximos meses, por caso, habrá novedades en el PJ de la capital, ahora formalmente en manos de Mariano Recalde: hay altos dirigentes de la ciudad presuntamente dispuestos a avanzar contra esa conducción.

Mario Ishii, intendente de José C. Paz, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostienen un encuentro para abordar asuntos de interés provincial y local. (Prensa Ishii )

Durante el verano, Kicillof estuvo a punto de fotografiarse con el cordobés Martín Llaryora en el clásico asado de temporada que ofrece Luis Barrionuevo en Mar del Plata. Al final, el gobernador de Córdoba prefirió evitar esa puesta en escena. El diálogo con él, con otros colegas como Maximiliano Pullaro y Torres es fluido. La posibilidad de confluir en un frente común en el 2027 es por ahora una posibilidad muy inmadura. Pero es el gobernador el que, por lo bajo, auspicia un espacio nacional. “Hay que armar algo nacional, no va a quedar ninguna provincia en el 2027″, dicen en La Plata.

Es cierto que hay gobernadores preocupados. Algunos, incluso, prevén una tormenta perfecta hacia mediados de año que podría impactar directamente en el pago de los aguinaldos. Ya hubo provincias complicadas en diciembre. En Buenos Aires, hubo municipios que tuvieron que acudir desesperados al Banco Provincia. En el caso de Kicillof, la situación es igual de preocupante porque Milei decidió desde el día uno cortar todo tipo de transferencias. Hubo solo algunos alivios gracias a las gestiones de Santilli, de diálogo directo con Federico Thea. Pero son casos aislados. En los últimos meses se especuló, además, con la chance de que el gobernador se pidiera licencia antes de fin de año para encarar una campaña presidencial por el interior del país. A mediados de semana, en diálogo con Infobae al mediodía, el ministro Carlos Bianco, “Carli”, de los más cercanos, no se hizo eco de esas versiones. También negó que ya tenga el traje de candidato.

Esa respuesta tiene una explicación: nadie quiere caer en la misma trampa que Horacio Rodríguez Larreta, que se lanzó a una carrera presidencial extensísima y quedó afuera del podio.

“Axel tiene un problema: en el interior lo ven como kirchnerista”, resaltó un dirigente del peronismo del interior. Es lo que opinan también varios gobernadores, muchos de los que en las últimas semanas ratificaron acuerdos políticos con la Casa Rosada y pidieron públicamente sepultar, políticamente, a la figura de Cristina Kirchner.

Cristina Kirchner en San José 1111

La ex presidenta está fastidiada. Algunos de los interlocutores habituales con San José 1111 aseguran que está cansada del encierro y de la restricción a las visitas. También, con algo de desazón por algunos de los dirigentes que amadrinó y defendió en estos años. En su entorno aseguran que está abocada a estudiar el contexto internacional. El martes, después de 11 años, se reencontró con Miguel Ángel Pichetto, que la visitó en su departamento. Cuarenta y ocho horas después, el diputado pidió públicamente “misericordia” y “perdón” hacia dentro del peronismo. “Falta, no es el único que va a querer reconciliarse”, se entusiasmó un dirigente muy cercano a la ex mandataria.

Pichetto es uno de los impulsores de un gran frente peronista, por ahora verde, convencido, como Cristina Kirchner, que el programa económico del gobierno va inexorablemente a un colapso. A pesar de que, en términos políticos, Milei aún acapara la agenda, concentra la atención pública y disciplina a la oposición aliada. “El gobierno tiene tanto poder que se pelean entre ellos”, diría en la semana un sindicalista.

Internas públicas y privadas, Justicia en la mira. “Tres veces avisé en la mesa política del artículo 44 y nadie dijo nada”, dicen que dijo en la intimidad la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la previa de la votación original de la reforma laboral que desató un enorme malestar, externo pero también interno.

Desde esa polémica, Bullrich quedó en el centro de la escena. Ella misma se ocupó de que así sea: a cada uno de los éxitos parlamentarios del Senado de estas semanas le siguió una pieza fílmica cuidadosamente editada que la ex ministra posteó en sus redes, con una exaltación inusual de su figura. Inusual porque en el manual de comunicación libertario se recomienda solo enaltecer la figura de los hermanos Milei. “Nosotros trabajamos la marca Patricia Bullrich”, se defendieron cerca de la ex funcionaria.

Después del primer spot se fotografiaron en Casa Rosada Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la delegada de Karina Milei en la capital. Restan muchos meses para la campaña porteña del 2027, pero los recelos internos presagian una disputa acalorada. ¿Será cierto que entre los planes de Bullrich no figura la capital? ¿O es solo una fingida puesta en escena? ¿Será cierto, además, que la ex ministra recibió recientemente encuestas que la tienen bien posicionada? “Patricia no quería ser senadora, se lo pidieron en una cena con Karina. Ahora que no la vengan a operar”, la excusó un senador cercano tras los pases de factura internos de los últimos días.

Bullrich se apoderó del Senado. Está cómoda, pero más aún está radiante con la última maniobra que forzó a que tres senadores, con Carolina Moisés a la cabeza, abandonaran el interbloque que preside José Mayans para formar uno propio y acercarse cada vez más a LLA. Bullrich se divierte. Habla con todos, desde los sindicalistas de la CGT hasta el senador formoseño o Juliana Di Tullio, con los que trabó una relación directa y fluida.

Jorge Macri

Por momentos, esos vínculos fluyen incluso más que las relaciones palaciegas entre los libertarios. Habrá que prestar atención a marzo, si es que se cumplen los vaticinios de algunos dirigentes de renombre del Gobierno que pronosticaron durante el verano un choque de planetas entre Las Fuerzas del Cielo, de Santiago Caputo, la hermana del presidente y los primos Eduardo y Martín Menem.

En particular, por las insistentes versiones alrededor de la permanencia de Mariano Cúneo Libarona, que ya no sabe cómo hacer para irse a su casa. El ministro está incómodo, y en el Ministerio están inquietos por cómo será la ejecución de su eventual salida. La incógnita principal es si, finalmente, Karina Milei avanzará sobre esa cartera. La hermanísima ya había destrabado un canal de interlocución indirecto con la Corte Suprema, avanzado en el Consejo de la Magistratura, con el desembarco del diputado Gonzalo Roca, y la última semana en la AGN, con la llegada de Mariano Piazza, un abogado cercano a los Menem. Si decide irrumpir de manera directa en Justicia, estaría quebrando un pacto por ahora implícito: “el que saca, pone”. La danza mediática de potenciales candidatos de esta semana, algunos de ellos irrisoriamente disparatados, no hizo más que exponer el nivel de operaciones cruzadas.

Ese eventual reemplazo exhibe en simultáneo la falta de figuras por parte de la cúpula de LLA, en especial del sector de Karina Milei, a la hora de llenar casilleros. En el caso de Adorni, por ejemplo, prácticamente no eligió a ninguno de los secretarios de la Jefatura de Gabinete, más allá de que el ministro se encargó de empoderarse puertas adentro.

En materia judicial, más allá de la demora para designar al reemplazo de Cúneo Libarona, en el sistema político volvieron otra vez a aparecer rumores vinculados con la posibilidad de avanzar próximamente con la integración de la Corte ahora que LLA ejecutó un plan para conquistar aliados, alcanzar los dos tercios y prescindir del kirchnerismo, que el año pasado frustró la llegada de Ariel Lijo al máximo tribunal.

La Corte Suprema volvió a ser noticia esta semana, esta vez con una resolución que el propio Jorge Macri esperaba -al menos así lo anunció en una reunión de equipo meses atrás-: el revocamiento del sobreseimiento que el jefe de Gobierno había obtenido en segunda y tercera instancia por una supuesta maniobra de lavado de dinero en Miami, Estados Unidos. Más allá de que no hubo sorpresa, en el mundillo judicial, en particular de la capital, surgieron un sinfín de especulaciones en torno a la decisión del tribunal y el timing del fallo.

Lo cierto es que la resolución tuvo lugar en la previa del inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura local de esta semana, en medio de una recuperación sostenida de la percepción de los vecinos sobre la gestión porteña, y de que el jefe de la capital volviera a dejar trascender su intención de ir por la reelección el próximo año. El primo del ex presidente nunca logró trabar un canal aceitado con los cortesanos.

La ciudad es un botín muy codiciado. El jefe de Gobierno logró enderezar un inicio impreciso de su administración, apoyado en buena medida en las gestiones de Daniel Angelici, “El Tano”, en cuyo entorno se preguntaron si el dirigente tenía conocimiento del fallo del tribunal por el vínculo sin intermediarios con Abel Sánchez Torres, de la Cámara Federal cordobesa, uno de los conjueces que firmó la resolución y que tejió en estos años buenas migas con el macrismo.

Stella Maris Martínez, Horacio Rosatti, Mariano Cúneo Libarona, Eduardo Casal y Mariano Borinsky (Ministerio de Justicia)

Angelici atiende en varios mostradores, y tiene múltiples relaciones. Desde el peronismo y el PRO, al radicalismo y LLA. Ecuménico. En el ambiente político, judicial, empresarial y futbolístico. El viernes, por ejemplo, fue uno de los invitados al cumpleaños 80 de Víctor Blanco, expresidente de Racing Club, que realizó un festejo acorde con familiares y amigos en un exclusivo salón de Puerto Madero. En la previa de una semana clave para la cúpula de la AFA, que suspendió la fecha de La Liga de primera división del próximo fin de semana por las indagatorias a Claudio Tapia, “Chiqui”, y Pablo Toviggino. En la sede de la AFA avisaron que las puertas del edificio de la calle Viamonte estarán cerradas toda la semana. Incluso para los empleados.