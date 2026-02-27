Reforma laboral y Régimen Penal Juvenil: el Gobierno monitorea la última sesión de las extraordinarias en medio de la tensión por las protestas

El Senado debatió la Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur - Unión Europea (Comunicación Senado)

A partir de las 11 horas, el Senado se dispondrá a celebrar la última sesión del período de extraordinarias con el objetivo de sancionar dos iniciativas centrales para el gobierno: la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. En el bloque de La Libertad Avanza que comanda Patricia Bullrich está la certeza de que no habrá votaciones negativas para el oficialismo, mientras que en el Gobierno monitorean el operativo de seguridad en las inmediaciones del Palacio del Congreso por posibles focos de tensión.

La confianza en el oficialismo es tal que a diferencia de ayer, el Gobierno mantendrá un operativo de coordinación política mucho más relajado, limitándose a estar atentos a que ninguna de las adhesiones previstas se voltee y comprometa el Régimen Penal Juvenil. Por el contario, en la sesión que hubo ayer se debieron desplegar más esfuerzos para asegurar la media sanción de la modificación de la Ley de Glaciares. Finalmente, la votación fue de 40 votos afirmativos y 31 negativos.

Así las cosas, una parte de la mesa política estará en el Palacio del Congreso para asistir ante cualquier interrogante. Se prevé que esté por el edificio el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y es una posibilidad que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, repita lo que hizo en la votación nocturna de ayer y se apersone en el palco del recinto senatorial. Además de ellos dos, también estuvieron presentes el secretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Todavía está la incógnita si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, irá para el momento de la última votación de las sesiones extraordinarias. Por lo pronto, ahora mismo se encuentra rumbo a la provincia de Santa Fe para la inauguración de una planta de la compañía Louis Dreyfus Company (LDC).

El estado de situación es el siguiente. Por un lado, la reforma laboral ya pasó por el Senado en la media sanción de hace dos semanas. Su vuelta a la Cámara alta responde a la eliminación del polémico artículo 44 -que modificaba el esquema de licencias médicas- que se realizó en la Cámara de Diputados. Los legisladores ahora solo podrán votar por la insistencia por el primer proyecto aprobado o el segundo, y es un hecho que sucederá esto último. “Estamos muy relajados en ese sentido porque sabemos que tenemos los votos”, afirmaron.

Entre los aspectos destacados de la reforma se encuentra la modificación en el cálculo de indemnizaciones, la creación del Fondo de Atención Laboral (FAL) para despidos, la instauración del banco de horas en reemplazo de horas extras, la flexibilización para la asignación de las vacaciones y la derogación de estatutos y convenios especiales, incluyendo el de periodistas.

El bloque oficialista, que suma 21 senadores, contaría con el respaldo de la UCR, el PRO y partidos provinciales, por lo que se espera un apoyo de alrededor de 46 votos, replicando la mayoría lograda en el primer tratamiento de la propuesta. En la sesión anterior, el proyecto obtuvo 42 votos a favor en la Cámara alta, mientras que el rechazo vendría de 30 legisladores peronistas.

También hay sobrado optimismo por el poroteo por el proyecto de Régimen Penal Juvenil. Aunque hubo dudas sobre si La Libertad Avanza haría ciertos cambios en la redacción del proyecto, esto no sucederá. La Casa Rosada quiso insistir al comienzo del debate con una baja de la edad de imputabilidad a los 13 años, pero lo mantuvo en 14 años al no encontrar la adhesión de los bloques más aliados.

Por otro lado, el Gobierno asignó un presupuesto de aproximadamente $23.000 millones para implementar la reforma penal juvenil, ante el reclamo de los gobernadores por los recursos necesarios para los cambios institucionales. Ambas normativas ya cuentan con media sanción de Diputados, donde la reforma obtuvo el pasado 12 de febrero 149 votos a favor y 100 en contra. De aprobarse en el Senado, las leyes quedarán listas para ser promulgadas antes del discurso del presidente Milei previsto para el domingo, donde inaugurará el nuevo período ordinario del Congreso.

Tensión en el Congreso y operativo de seguridad

A primera hora de la mañana se visibilizaron diferentes episodios de tensión y corridas en las inmediaciones del Congreso. Y es que diversas organizaciones sindicales, sociales y políticas convocaron una masiva marcha frente al Palacio legislativo para este jueves, en rechazo a la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno. Está previsto que la movilización comience a las 10, una hora antes de que el Senado inicie el debate legislativo sobre el proyecto que cuenta ya con media sanción y que el oficialismo busca convertir en ley antes del 1 de marzo.

Bajo un clima marcado por protestas previas y dos recientes episodios de represión, cerca de 2.000 efectivos de fuerzas federales y la Policía de la Ciudad desplegarán un operativo que abarca brigadas de infantería, camiones hidrantes, celulares para detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. El Ministerio de Seguridad, conducido por Alejandra Monteoliva, advirtió que aplicará con firmeza el “protocolo antipiquetes”, sin considerar la magnitud de la concurrencia.

El Frente Sindical Unidos (FreSU), que integra a la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación de Aceiteros, La Fraternidad y dos centrales de trabajadores, anunció un paro nacional con movilización para este viernes, reclamando mejoras salariales y manifestando su oposición al proyecto. La columna central prevé partir a las 10 desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso.

Integrantes de agrupaciones como Libres del Sur y Territorios en Lucha cuestionaron la reforma laboral, calificándola de “esclavista” y señalando que la medida “recorta derechos de los trabajadores”. Silvia Saravia, referente nacional de Libres del Sur, denunció: “La justicia social no se negocia. Marchamos para defender la dignidad de quienes trabajan y el derecho de los pibes a un futuro con oportunidades”. Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), alertó que “ya estamos en el 50% de trabajadores en condiciones informales y la reforma libertaria va a profundizar la informalidad”, considerando que la crisis de empleo y el avance de las importaciones aumentarán la tensión social.