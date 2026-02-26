Política

Tras el anuncio de obras en el Hospital Garrahan, Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud

El jefe de Gabinete mantuvo un encuentro con el equipo de Mario Lugones y repasaron detalles de la gestión. Además, se puso el foco en los avances en el centro pediátrico que recibirá nuevas camas y refacciones en áreas clave

Luego de un año marcado por los conflictos en el sector de la salud y especialmente con los trabajadores del Hospital Garrahan, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se reunió con el ministro de Salud, Mario Lugones, para llevar a cabo un análisis de su gestión y repasar las obras que se anunciaron para el hospital pediátrico.

La agenda del encuentro reflejó el peso institucional que ha cobrado el Garrahan en la discusión pública, tras meses en los que la atención estuvo puesta en los reclamos gremiales y la situación presupuestaria de uno de los centros de referencia en atención infantil de la región.

La cita celebrada en la sede del Ministerio de Salud congregó tanto a los equipos técnicos de la cartera como a representantes de los organismos que dependen de ella. El foco estuvo en revisar los avances de gestión y los pasos previstos para los próximos años, en un contexto en el que la administración busca consolidar un modelo de trabajo orientado a la sostenibilidad financiera y a la mejora de las prestaciones.

Durante el encuentro, se presentó un informe detallado sobre el estado actual de la gestión, el proceso de ordenamiento implementado y las metas planteadas para 2026, según se informó oficialmente. Entre los puntos destacados, se hizo hincapié en las acciones destinadas al fortalecimiento del Hospital Garrahan, que atraviesa una etapa de equilibrio financiero y avanza en la ejecución de un plan de obras de infraestructura y equipamiento.

El anuncio más relevante fue la llegada de las primeras 42 camas de un total de 310 que se incorporarán progresivamente para renovar el equipamiento, parte del cual tiene una antigüedad de treinta y ocho años. Esta actualización es considerada clave para mejorar la capacidad de respuesta del hospital y optimizar las condiciones de internación en diferentes áreas. Además, se informó sobre la reciente incorporación de un Acelerador Lineal Pediátrico, equipo que ya se encuentra operativo desde diciembre y que amplía las opciones terapéuticas para los pacientes oncológicos pediátricos.

El proceso de modernización contempla también la realización de reformas en sectores críticos del hospital, con el objetivo de garantizar estándares de calidad acordes a las exigencias actuales. Según fuentes de la cartera sanitaria, la inversión permitirá no solo renovar el parque de camas, sino también avanzar en la refacción de áreas clave, adaptando la infraestructura a las necesidades de atención compleja que demanda la población pediátrica.

Al referirse al contexto y el alcance de las reformas, el director médico ejecutivo del hospital Garrahan, doctor Mariano Pirozzo, explicó a Infobae: “Arranqué en julio con un mandato conciso y claro: garantizar la asistencia de los chicos en medio de un conflicto grave. Ahora estamos en un proceso de cambio estructural, un giro de 180 grados”.

El centro de salud pediátrico
El centro de salud pediátrico adquirió nuevas camas (Hospital Garrahan)

El directivo recordó la importancia que tuvo el Garrahan durante su inauguración en 1987, cuando representó “algo disruptivo para la medicina” en la Argentina. Según Pirozzo, “había que cambiar las camas compradas el día de la inauguración, que nunca habían sido renovadas, y los quirófanos nunca habían sido modernizados”.

Sobre la magnitud del proceso vigente, el director médico insistió: “Estamos en el plan de obras más importante de la historia del hospital”.

Además, precisó que el procedimiento de reforma comenzó con un análisis de las posibilidades financieras entre julio y octubre: “Desde octubre en adelante hicimos todas las licitaciones de desarrollo, infraestructura y compra de equipos. La mayoría de las obras ya están iniciando y están casi todas cerradas”.

En el marco del encuentro, Manuel Adorni compartió en sus redes sociales un mensaje en el que calificó la reunión como “gran”. A través de su cuenta oficial, indicó: “Gran reunión con el ministro de salud Mario Lugones y su gabinete donde repasamos todos los temas de gestión”.

