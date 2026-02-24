Política

Mercedes Miguel, ministra de Educación de CABA: “Los tres años pudimos iniciar las clases en tiempo y forma, sin paros”

Frente al paro nacional docente convocado para el 2 de marzo, la funcionaria porteña ratificó que las escuelas de la ciudad abren sus puertas normalmente y que el nivel secundario inicia las clases ese mismo día, con bajo acatamiento a medidas gremiales nacionales

Guardar
El ciclo lectivo 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará este miércoles sin problemas. Así lo confirmó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, quien afirmó que “los tres años pudimos iniciar las clases en tiempo y forma, sin paros”

El ciclo lectivo 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzará este miércoles sin problemas. Así lo confirmó la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, quien afirmó que “los tres años pudimos iniciar las clases en tiempo y forma, sin paros”. La funcionaria aseguró que el primer día de clases en los niveles inicial y primario se realizará según lo previsto y que la secundaria abrirá sus puertas el 2 de marzo, aun cuando rige una convocatoria a paro nacional.

En una entrevista con Infobae al regreso, Mercedes Miguel remarcó que en toda su gestión no se registraron paros masivos que afectaran el comienzo de las clases en la ciudad. “El período de discusión de la mesa paritaria salarial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es en diciembre, enero, para que precisamente podamos llegar sin problemas”, explicó. De acuerdo con la ministra, la administración porteña priorizó la negociación anticipada de las condiciones salariales con el objetivo de evitar conflictos al inicio del calendario escolar.

El contexto nacional muestra un panorama diferente. Organizaciones como la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y sindicatos de la CGT convocaron a una huelga docente para el 2 de marzo, con demandas centradas en la apertura de la paritaria nacional, aumentos salariales y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el gobierno nacional. Sin embargo, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires aclaró que el impacto de los paros nacionales en la jurisdicción porteña ha sido históricamente bajo. “Nunca han hecho un paro masivo significativo y el acatamiento a los paros nacionales en la ciudad de Buenos Aires ha sido extremadamente bajo”, sostuvo la funcionaria.

Frente al cese del financiamiento del FONID por parte del Estado nacional, la ministra aclaró: “Nación no paga salarios; ellos dejaron de aportar el FONID, que era el fondo a los docentes; la discusión del monto salarial y el acuerdo salarial es de cada una de las jurisdicciones”.

La ministra Mercedes Miguel resaltó
La ministra Mercedes Miguel resaltó que el diálogo con los gremios permitió evitar paros en el inicio de clases

Sobre la relación con los sindicatos locales, Mercedes Miguel explicó que la agenda de trabajo con los gremios se basa en la convocatoria permanente, el diálogo abierto y la construcción de confianza. “Nosotros tenemos una agenda, mañana me reúno con sindicatos, por ejemplo, por una política pública que estamos trabajando, y esa es mi manera de trabajar”, enfatizó.

La administración porteña informó que actualmente hay 56.000 docentes en gestión estatal y 45.000 en gestión privada. El sistema educativo local, señaló la ministra, afronta el desafío de la disminución de la tasa de natalidad y la reorganización del sistema, con la incorporación de nuevos diseños curriculares y mejoras en lengua, matemática y bienestar socioemocional. “Hemos podido mostrar una mejora sustantiva, tanto en Lengua como en Matemática, como en bienestar socioemocional, que son objetivos que nos planteamos”, sostuvo la ministra.

En cuanto a la innovación tecnológica, la ministra anticipó que el sistema educativo porteño incorporará el uso de inteligencia artificial en el aprendizaje de primaria, mediante un agente de Gemini: “Mañana vamos a mostrar en la escuela Estación Buenos Aires, cómo nosotros vamos a permitir que todos los chicos de primaria puedan trabajar con un agente de inteligencia artificial de Gemini”.

Además, la cartera educativa reguló el uso del celular, prohibiendo su utilización en niveles inicial y primario, y estableciendo controles en secundaria. Según Mercedes Miguel, en agosto de 2024 se implementó la prohibición para los primeros ciclos, y ahora se avanza con acuerdos entre familias para limitar el uso de dispositivos fuera del horario escolar.

El salario docente y la estabilidad laboral continúan siendo ejes centrales de la discusión, mientras los gremios nacionales mantienen su reclamo por la convocatoria a la paritaria federal y la restitución del FONID. No obstante, la funcionaria porteña subrayó que el inicio de clases en la ciudad se cumplió según el cronograma previsto y que “los chicos van a tener 190 días de clases”. De acuerdo con la ministra, la estructura de negociación salarial y la participación sindical posibilitaron la apertura de las escuelas sin mayores inconvenientes. “Las escuelas están abiertas, estamos haciendo muchísimas innovaciones y transformaciones”, concluyó.

