Quién es Uriel Manzo, el joven que fundó el IAEPG y que propone una política sin grieta ni etiquetas

El Instituto Argentino de Análisis Estratégico y Prospectiva Global fomenta el análisis federal y apartidario entre jóvenes de 17 a 27 años

En Infobae en vivo, Uriel Manzo, de 18 años y oriundo de Ostende, Pinamar, fue el protagonista de una entrevista que puso el foco en la participación juvenil y el rol de los nuevos liderazgos. “Hay que derribar ese mito de que la juventud está perdida. Todo el tiempo se dice: ‘Los chicos están en otra’. Pero somos muchos los que queremos construir”, remarcó el creador del IAEPG, un espacio que reúne a jóvenes de todo el país para analizar la realidad argentina y global.

Durante la emisión de Infobae a la Tarde, en diálogo con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Manzo detalló el origen y los principios del instituto: “Nací con vocación de involucrarme. Fui ganando experiencia en el Centro de Estudiantes, en Modelos ONU, y el año pasado sentí la necesidad de crear algo propio que ayude a generar un lugar de participación para los jóvenes”.

El surgimiento del IAEPG y su apuesta federal y apartidaria

El Instituto Argentino de Análisis Estratégico y Prospectiva Global, según Manzo, se define como “juvenil, federal y apartidario”. Explicó que el espacio busca “pensar, analizar, formarnos como líderes y construir juntos, más allá de las ideologías personales y de qué partido político seas”. Subrayó que el instituto está integrado por jóvenes de entre diecisiete y veintisiete años de todo el país: “Analizamos Argentina y el mundo desde nuestra mirada, desde lo que nos pasa en nuestros contextos”.

La dinámica interna prioriza el debate plural: “Lo que yo resalto del proyecto justamente es esto: dejar de discutir todo el tiempo en etiquetas, en de qué partido sos, si sos del PRO, Libertario, kirchnerista, y empezar a construir juntos. Porque todos, al fin y al cabo, queremos lo mismo: un país que nos permita crecer, formarnos, un futuro”.

Manzo puntualizó la diversidad de intereses y la amplitud de temas tratados: “Hablamos mucho de diplomacia. La mayoría de los chicos estudia relaciones internacionales y estamos trabajando con distintas embajadas para traer programas de diplomacia y participación. Pero todos tienen libertad de tocar los temas que más les interesa, desde inteligencia artificial, ludopatía, salud mental, hasta educación”.

La mirada crítica sobre la educación y la falta de representación juvenil

Consultado sobre su experiencia personal, Manzo valoró la formación técnica recibida: “Mi escuela me formó para el mundo laboral, me enseñó a ser exigente, a cumplir con los horarios, a mantener una imagen profesional”. Sin embargo, advirtió que la realidad no es igual para todos: “No todas las escuelas escuchan a sus alumnos. Muchos me cuentan que van a hablar con los directores y nadie los escucha. En mi escuela el centro de estudiantes nos reconocía como tal y nos dejaba participar, pero no es lo común”.

Uriel Manzo, de 18 años y fundador del IAEPG, impulsa la participación juvenil sin grieta ni etiquetas políticas en Argentina (Infobae en Vivo)

Detectó también una deuda pendiente en los contenidos: “Hay que sacar lo tradicional y hacernos preguntas incómodas. ¿Por qué hoy a los chicos no les interesa agarrar un libro? ¿Cómo hace un pibe para estudiar cuando tiene que salir a trabajar o tiene hambre? Hay temas como inteligencia artificial, ludopatía, salud mental, que atraviesan a los jóvenes y no se tocan en el aula”.

La falta de espacios de participación es, para Manzo, una de las principales preocupaciones de su generación: “No hay tantos lugares para que nos involucremos. Si naciste en el interior tampoco tenés acceso a eso. El lugar en el que nacés determina las oportunidades”.

Diálogo, pluralidad y desafíos ante la polarización política

El joven dirigente defendió el diálogo como herramienta fundamental: “Me parece que una de las grandes problemáticas que tiene la política es esto de estar discutiendo todo el tiempo. Pero se puede construir desde otro lugar, desde el diálogo. No vale la pena gritar e insultarnos, porque así no se construye nada. Si todos queremos un país mejor, no hacen falta las discusiones, hay que construir desde otro lugar”.

Sobre el carácter apartidario del instituto, aclaró: “Yo milito, pero en el instituto lo dejo afuera. Todos pensamos distinto, somos de distintos partidos, pero nos llevamos superbién y construimos juntos. Es difícil no meter la política partidaria en el proyecto, pero hago el esfuerzo porque no es la idea”.

Recordó la influencia de su abuelo, exiliado chileno, en su formación política: “De él aprendí que se puede charlar aunque pensemos distinto y también se puede construir y encontrar puntos en común. Me inculcó el hábito de leer y el respeto por el debate con argumentos”.

Manzo señaló que la recepción de la propuesta del IAEPG viene siendo positiva: “Hace poco abrimos la convocatoria para voluntarios y ya recibimos cerca de cien postulaciones, incluso de países como Perú, Venezuela y Chile, y de muchas provincias argentinas. Somos muchos los jóvenes que queremos aportar”.

Sobre el contexto político y social, fue contundente: “Siento que hay que actualizar muchas cuestiones y pensar en los jóvenes, pero también escucharnos, porque a veces se habla de nosotros y nunca ningún político se acerca a preguntar qué nos pasa. La política habla poco y sin conocer realmente las problemáticas juveniles”.

Antes de despedirse, reafirmó la apuesta por la construcción colectiva: “Si vos tenés claro el objetivo, siempre vas a estar motivado. A nosotros nadie nos paga por lo que hacemos, lo hacemos solo por vocación. Es hermoso dormirse y decir: ‘Hoy ayudé a alguien, llegué a un joven de una provincia a la que no hubiera llegado sin este proyecto’”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich