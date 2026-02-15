Baja de la edad de imputabilidad: radiografía de los delitos cometidos por menores en Argentina

El Gobierno promovía la baja de la edad imputabilidad a los 13 años

A partir del escalofriante asesinato de Jeremías Monzón, de 15 años, emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes, el Gobierno decidió acelerar la reforma del Régimen Penal Juvenil en respuesta al reclamo social en favor de la bajar la edad de imputabilidad. Con ese objetivo, impulsó y consensuó con las bancadas aliadas un proyecto que la redujo de los actuales 16 años a 14 años.

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el jueves último, por una amplia mayoría de 149 votos a favor. Apoyaron el proyecto La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, el MID, Provincias Unidas, Innovación Federal y legisladores provinciales. El peronismo rechazó la iniciativa en general, pero votó dividido en el debate en particular, y el Frente Renovador apoyó el artículo que redujo la edad de responsabilidad penal.

La madre de Jeremías Monzón, asesinado por tres menores, estuvo en el Diputados en la sesión del jueves

Según los últimos datos publicados por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre 2017 y 2024 (último año disponible), hubo 55.925 menores de 15 años involucrados en delitos contra la propiedad, y otros 72.439 de entre 16 y 17 años implicados en este tipo de delitos que incluyen robos, hurtos y extorsiones.

A su vez, esa cartera contabilizó en ese mismo período 118 menores de 14 años inculpados por homicidios dolosos, o sea, causados intencionalmente, con conocimiento y voluntad de matar o causar daño grave. Se diferencian del homicidio culposo, que ocurre por negligencia.

De este número de adolescentes responsables de asesinatos, 107 eran varones y 10, mujeres (un caso figura sin especificación de género).

En la gran mayoría de los casos, para los menores de 14 años, los crímenes fueron cometidos con un arma blanca (40%) o con un arma de fuego (39%), lo que refleja la facilidad que tienen los menores para acceder a ellas. En el resto, los homicidios fueron perpetrados por otros métodos, tales como golpes o ahorcamiento.

En cuanto a la franja de jóvenes de 15 a 19 años, hubo otros 2.110 jóvenes acusados de matar a otra persona en el mismo período de 8 años.

Homicidios por provincias

En la distribución geográfica de los homicidios cometidos por menores de 14 años, lidera la provincia de Buenos Aires - la de mayor densidad poblacional - con 41 víctimas a manos de adolescentes en esa franja etaria, entre 2017 y 2024. En el ranking, le sigue Chaco, con 14 casos en ese período.

Hay cinco provincias que no registraron casos de homicidios dolosos cometidos por menores, en esos 8 años: Catamarca, Corrientes, La Pampa, La Rioja y Tierra del Fuego

Según el análisis realizado por Infobae de la base de datos del Ministerio de Seguridad de la Nación, independientemente de la edad de los inculpados, más de la mitad de los homicidios dolosos (53%) suceden de noche (entre las 20 y las 5 de la madrugada). Sin embargo, en el caso de los protagonizados por menores de 14 años, es diferente: el 37% de los 118 homicidios dolosos (el 37%), sucedieron alrededor de las 11 de la mañana.

Robos y hurtos

En cuanto a los delitos contra la propiedad (incluye extorsiones, hurtos y robos, incluyendo automotores, motos y bancos), entre 2017 y 2024, se contabilizaron 55.925 delitos de este tipo cometidos por menores de 15 años. El análisis de los datos muestra que han ido aumentando en los últimos cinco años.

En 2024, sumaron en total 844.512, de los cuales 6.381 fueron protagonizados por menores de 15 años. Si se consideran los delitos cometidos por jóvenes de entre 16 y 17 años, la cifra es de 7.901 hechos.

En 2021 se registró el mayor pico de delitos contra la propiedad cometidos por menores de 15 años de edad: 12.504 casos (el 12% del total de casos con inculpados conocidos).

Los delitos contra la propiedad más frecuentes cometidos por menores de 15 años dentro de los encuadrados como delitos contra la propiedad, son el robo y el hurto.

Menores con causas en la Justicia

En el primer semestre del año pasado, 945 niños, niñas y adolescentes tuvieron al menos una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores. El 87,6% de ellos por hechos sucedidos en ese período, el 9% por denuncias de hechos anteriores, y el restante 3,4% por distintos hechos sucedidos tanto en el período como con anterioridad. Estos datos corresponden al último Informe estadístico elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En comparación con el primer semestre de 2024, hubo un 4,2% más de menores con alguna causa penal abierta en la Justicia Nacional con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

De esos 945 menores de 16 años, el 91% fueron varones. En cuanto a la edad, el 55,9% tenía 16 a 17 años al momento del hecho, un 40,3% entre 13 y 15 años, y un 3,8%, 12 años o menos. Comparado con el mismo período de 2024, se observa un aumento del 16,8% en la cantidad de menores de 16 años, así como en el porcentaje que representan respecto del total de menores con causas (44,1% del total en 2025 frente al 39,9% en 2024).

Según el informe, 746 de esos niños, niñas y adolescentes con causas judiciales en la Justicia Nacional de Menores fueron aprehendidos durante el primer semestre de 2025 por fuerzas de seguridad con competencia jurisdiccional en CABA, e ingresaron al Centro de Admisión y Derivación “Úrsula Llona de Inchausti”, dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil porteña. Esta cifra es un 2,5% menor a la del primer semestre de 2024.

Asimismo, 117 jóvenes tuvieron al menos una medida de privación de libertad o alojamiento en centros socioeducativos de régimen cerrado, de libertad restringida y hospitales.

Este número representa el 12,4% del total de menores con causas judiciales y el 15,7% de aquellos que ingresaron en el CAD. En comparación con el año 2024 se registró un 25,8% más niños y adolescentes con medidas de este tipo.

Apoyo social a la reforma

La baja de la edad de imputabilidad viene recogiendo un fuerte apoyo de la sociedad, según distintas encuestas que midieron el grado de respaldo de la iniciativa que aprobaron los diputados.

Encuesta de Opinaia- Baja de la edad de imputabilidad

Según la consultora Opinaia, el 67% de los consultados se declara “muy de acuerdo” y un 14% “bastante de acuerdo” con la iniciativa, lo que totaliza un 80% a favor. Apenas el 15% de los encuestados la rechaza.

Otra medición, en este caso de Jorge Giacobbe, muestra un 73 % de respaldo al proyecto. Dentro de ese porcentaje, el 63,6% apoya que la edad se reduzca a 13 años - la propuesta original del Ejecutivo -, mientras que 9,5% se inclinan por fijarla en 14, la edad consensuada con bloques aliados.

Por su parte, la firma Isasi/Burdman registró en noviembre pasado un apoyo similar: el 68% de los encuestados se manifestó a favor de la baja de la edad para que los menores sean responsables penalmente, frente a un 29% que la rechazó.

“Este grado de apoyo masivo a la baja de la imputabilidad se viene repitiendo en nuestras mediciones. Lo medimos por primera vez a mediados de 2024 y siempre nos dio casi calcado”, le dijo a Infobae Julio Burdman, uno de los socios de esa consultora.

“Pero hay una contradicción con los datos porque los funcionarios judiciales nos dicen que el delito en mano de menores de edad es bajo. Entonces, ¿por qué tanto nivel de preocupación cuando sería un fenómeno aparentemente menor, según las cifras oficiales?”, se preguntó este experto.

“En realidad, el problema es el desconocimiento de todos. Porque, por un lado, la sociedad se maneja sobre la base de un supuesto, y es que los pibes chorros son un fenómeno masivo sobre todo en las áreas metropolitanas, que requiere una respuesta contundente. Por el otro, no existe información oficial precisa sobre el fenómeno del delito juvenil. Y parte del problema es que la Argentina no produce cifras porque las denuncias son muy bajas. Cuando los fiscales que hemos consultado nos dicen entre 1 y 2%, se basan en las denuncias recibidas. Pero las denuncias son de menos del 10%. Lo único que sabemos es cuántos son los homicidios, pero en materia de robos no existen datos oficiales precisos. Entonces, ante ese vacío de información, se produce esta demanda social”, concluyó Burdman.

Procesamiento y visualización de datos: Daniela Czibener

Carga y chequeo: Desiré Santander