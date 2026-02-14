Fernando Straface: “El acuerdo con la Unión Europea sacó al Mercosur de la terapia intensiva”

Straface remarcó que Argentina debe aprovechar oportunidades económicas con Europa, China, Estados Unidos y otros mercados asiáticos clave

En una entrevista en Infobae en vivo, Fernando Straface —Director General del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG)— destacó la trascendencia de la ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por parte del Congreso argentino: “Sacó al Mercosur de la terapia intensiva en la que estaba”.

Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Mica Mendelevich, Straface remarcó el valor estratégico del acuerdo: “Llevó 25 años negociarlo. Supone todo lo que vos señalaste en tu presentación en materia de acceso comercial, pero también supone, desde una mirada geopolítica, una señal en ambas direcciones de querer caminar juntos en este mundo geopolítico convulsionado”.

El acuerdo Unión Europea-Mercosur y la nueva política exterior argentina

Straface consideró que la aprobación legislativa representa un hito para la región y para la Argentina: “Para los países del Mercosur, tener diversificada su matriz de relacionamiento comercial y geopolítico con el mundo es muy positiva”. El especialista recordó que el país mantiene acuerdos comerciales con apenas el 7% del producto bruto mundial, muy por detrás de México y Chile: “Sumar la Unión Europea a esta canasta nos va a llevar al 25 o 26%”.

Consultado sobre la nueva dinámica global y el rol de las ciudades en los vínculos internacionales, el director del CIG analizó el cambio de paradigma: “Vamos a ser probablemente el primer país que ratifique el acuerdo con la Unión Europea. El segundo va a ser Brasil, que ya está en proceso de comisiones”. También valoró las recientes negociaciones con Estados Unidos y el acercamiento con China, tras la reunión bilateral en la Conferencia de Seguridad de Múnich: “El Gobierno nacional enuncia, a veces sobreactúa, esa alianza estratégica con Estados Unidos e Israel, pero cuando vamos a los hechos no parece ser tan desamanerado”.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur representa un paso clave para diversificar la matriz comercial de Argentina en el contexto global (REUTERS/Cesar Olmedo)

La relación comercial con los principales socios y el pragmatismo político

El exfuncionario porteño sostuvo que la política exterior debe guiarse por el interés nacional: “Ojalá pueda moderar cuestiones más performativas que la política internacional hoy demanda. A la hora de entender quiénes son los socios comerciales de Argentina, los principales son Brasil y China”.

Straface remarcó el peso de la seguridad alimentaria, energética y de los minerales críticos en el tablero global y advirtió: “La Argentina no puede cerrarse a solo comerciar con un socio comercial. La idea de tener en materia de seguridad hemisférica un alineamiento muy claro con Estados Unidos debería poder ser compatible con el potencial comercial que tenemos de relacionamiento, no solo con China, sino con el resto de Asia también”.

Respecto del giro aperturista frente al auge del proteccionismo internacional, Straface sostuvo: “Argentina ha sido siempre un país muy cerrado, bajo una concepción errada de que abrirse significaba entregar oportunidades de crecimiento. Hay una discusión en el cómo abrirse, en el ritmo, cómo prepararnos para una mayor competencia”. Aclaró, no obstante, que “no sirve desnudarnos completamente en el primer encuentro” y pidió herramientas para que la industria nacional pueda competir en las grandes ligas.

El rol de los bloques y la “interregno” del orden global

Sobre la salida argentina de los BRICS, Straface explicó: “Para Argentina era muy difícil integrar un bloque político en el mismo momento en donde se estaban sumando Rusia e Irán, cuando tenemos la agenda histórica de contraposición con Irán y Rusia a partir de la invasión de Ucrania. Podríamos haber tenido una cadencia menos taxativa en la forma en que le dijimos a los países integrantes del BRICS: no queremos formar parte”.

El analista describió el momento actual como un “interregno”, es decir, una etapa de transición entre un orden internacional conocido y uno aún incierto: “En este mundo de interregno, hay una serie de mesas multilaterales en donde, si te invitan, mejor sentarte, porque mejor ser parte de los comensales y no del menú”.

La aprobación del acuerdo refuerza el posicionamiento estratégico de Argentina y del Mercosur en un mundo geopolítico cada vez más convulsionado (EFE/Juan Pablo Pino)

El staff de Infobae al Regreso puso sobre la mesa el clima político local y la reacción social ante la pragmática relación con China. Straface consideró: “El gran público se va a explicar estas posiciones pragmáticas y basadas en el interés nacional por sus resultados: la posibilidad de generar más trabajo argentino y que vengan más inversiones de distintos socios estratégicos”.

En el plano doméstico, destacó el consenso alcanzado en la Cámara de Diputados: “En la mayoría abrumadora que logró la ratificación del acuerdo, los doscientos tres votos. Muchos pertenecen a provincias que ven muy clara la oportunidad. Santa Fe tiene mucho para ganar en el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur”. Advirtió que la política internacional puede, en estos casos, contribuir a reducir la grieta y priorizar el bienestar argentino.

La conversación también abordó las resistencias internas en Europa. Straface subrayó la contradicción entre el discurso de apertura de líderes como Macron y Feijóo y la presión proteccionista de sectores como los agricultores franceses y españoles: “Toda la política es local y mandan las elecciones que van a tener dentro de poco, en donde hay sectores muy atrincherados con mucho miedo de la apertura”. Explicó que Europa necesita diversificar alianzas tras el quiebre energético con Rusia y la pérdida de confianza en la relación con Estados Unidos.

En el tramo final, el exsecretario general analizó el margen de maniobra argentino frente a la doctrina Monroe y las “líneas rojas” de Washington: “En la medida que Argentina no cruce, y no lo va a hacer, ninguna de las líneas rojas de Estados Unidos —petróleo, minerales críticos, Océano Atlántico Sur, 5G, puertos de aguas profundas— es razonable pensar que tenga algún margen de maniobra y ojalá sí lo estemos aprovechando”.

