El oficialismo logró dos victorias legislativas y consolida su mesa política: quiénes son los actores clave y cómo negocian

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rodeada de la mesa política sigue de cerca la sesión en la Cámara de Senadores que debate la Reforma Laboral (Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Las últimas 96 horas fueron de total frenetismo para el Gobierno Nacional que conquistó una seguidilla de victorias parciales en materia legislativa, en particular, con la media sanción de la reforma laboral, una de las obsesiones del presidente Javier Milei, pero también con el acuerdo trazado entre el Mercosur y la Unión Europea, y la Ley Penal Juvenil en el camino por reducir a 14 años la edad de imputabilidad.

El resultado obtenido en el recinto en los últimos días implicó la acción directa de la mesa política cuyos actores destacan su funcionamiento bajo la coordinación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de los más felicitados post sesión. En la previa al debate del pasado miércoles, el plantel casi completo, a excepción del asesor presidencial, Santiago Caputo, y del ministro de Economía, Luis Caputo, siguió de cerca la votación general y particular desde uno de los palcos del recinto.

Con la media sanción en el Senado, el Ejecutivo depende de los tiempos de la Vicepresidenta Victoria Villarruel, quien deberá girar el proyecto a la Cámara de Diputados para avanzar el tratamiento. Según revelaron a Infobae al menos dos integrantes del reducido círculo nombrado por el libertario, está previsto que Cámara Baja continúe con el debate el próximo miércoles 25 o el jueves 26 de febrero.

Minutos antes de las 23 del miércoles, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se hizo presente en el Congreso sobre el final de la sesión, escoltada por el ministro coordinador. Desde uno de los palcos, supervisó el tramo final del debate en compañía del ministro del Interior, Diego Santilli; del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y su primo, el armador Eduardo “Lule” Menem; del secretario de asuntos estratégicos, Ignacio Devitt; y del jefe de bloque de La Libertad Avanza en Diputados, Gabriel Bornoroni.

La jefa de bloque de LLA, Patricia Bullrich, en la Cámara de Senadores en debate del proyecto de reforma laboral (Senado)

Desde su asiento en el recinto, Patricia Bullrich en traje de titular de la bancada violeta pronunció el discurso final ante la mirada ante de sus auxiliares en la negociación y festejó la media sanción que llegó luego de los disturbios en las afueras. Tras la aprobación general con 42 votos contra 30 rechazos y la inclusión de todos los capítulos, la exministra se hizo presente en el palco que alojaba a los representantes del Ejecutivo, saludados en la previa por Villarruel, para abrazarse con los presentes e inmortalizar el momento con el retrato que más tarde publicó Adorni en las redes sociales.

Allí hubo abrazos, felicitaciones cruzadas y hasta quienes recordaron con ironía el mensaje que publicó el expresidente Mauricio Macri en redes para cuestionar la determinación del libertario de reemplazar a Guillermo Francos por el hasta entonces vocero presidencial en la Jefatura de Gabinete. Aunque evitó mencionarlo, el titular del PRO hizo alusión a Adorni como “otro sin experiencia”, y calificó de “mala noticia” el cambio”. Es que para hacer frente a los dardos del exmandatario cambiemita, el nuevo equipo que coordina el funcionario se vale de las últimas acciones legislativas que se suman a la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal de diciembre.

“Todos colaboraron, si bien hubo algo de nerviosismo, tal vez en Patricia, que fue la que llevaba las negociaciones, estuvo muy bien. También hay que destacar el accionar de Devitt y de Santilli que oficiaron de soportes y la coordinación de Manuel”, destacó ante Infobae una fuente inobjetable.

Es que varios de los asistentes admitieron que no veían factible el ordenamiento de la interna, luego de la tensión que se vivió en el espacio durante el 2025, marcado por los cierres de listas, y aseguran que la dinámica que le atribuyen al jefe de Gabinete parece funcionar. “Hace cuatro meses nos matábamos a chucillazos, pero ahora estamos todos ordenados detrás de que se cumpla la voluntad del Presidente”, afirmó un funcionario a este medio.

El asesor presidencial, Santiago Caputo, ingresa a Casa Rosada (Maximiliano Luna)

Según precisaron en el campamento libertario, a diferencia de las ediciones anteriores, los intercambios semanales sirven de catalizadores de conflicto y los errores o acciones individuales son cuestionadas de manera interna ante cada instancia. “Todo se habla ahí adentro. Se terminaron los mensajes cruzados”, confesó un alfíl violeta.

Pese a su ausencia en los palcos del Congreso, el asesor presidencial, Santiago Caputo, siguió la sesión desde su despacho en Casa Rosada donde permaneció hasta las 21. Luego lo hizo a través del Senado TV hasta la votación del último artículo.

Desde el corazón de la mesa política remarcaron su participación en la dinámica y más de uno subrayó la sintonía existente entre el consultor y el ministro coordinador, algo que no ocurría con Francos en el cargo. “La clave fue el trabajo en equipo. Se hizo bien y Patricia estuvo reportando todo al grupo de le mesa política todo el tiempo. Fue muy dinamico”, expresó ante este medio un fuente del ecosistema libertario.

Lo cierto es que en el proceso, los designados para la negociación directa, por su propia dinámica, se mostraban proclives a instrumentar mayores modificaciones y encontraban en el ala más dura una mayor resistencia. Si bien hubo conversaciones, según exponen, los debates no implicaron escenarios de tensión. Sin embargo, en interpretación de los Milei, el jefe de Gabinete ordenó las posturas y tomó la definición de retrotraer algunos cambios anticipados como por ejemplo, la eliminación de la obligatoriedad de los aportes a los gremios a partir de 2028.

La Cámara de Diputados debate la Reforma Penal Juvenil (NA)

El día después de la primera media sanción, mientras la Cámara de Diputados comandada por Martín Menem sesionaba, en varios despachos de Balcarce 50 reinaba el optimismo por la aprobación parcial que finalmente obtuvo la Ley Penal Juvenil y el acuerdo entre los bloques regionales. Como equipo que gana no se toca, los alfiles comprometidos en la tarea volvieron a los lugares que ocuparon durante la madrugada del miércoles, aunque sin la presencia de Karina Milei.

Con el tratamiento de los proyectos en Diputados, los libertarios expusieron las diferencias internas del bloque peronista que votó dividido, lo que aspiran a capitalizar en las próximas votaciones.

Con la determinación de cumplir con el temario en febrero, el presidente Javier Milei firmó a última hora del jueves un decreto para la extensión de las sesiones extraordinarias al 28 de febrero, con la idea de cumplir con el plazo legal de los proyectos. Además, resolvió incluir al temario una adaptación propia de la Ley de Financiamiento Universitario que posibilite su aplicación en compensación a las universidades.