LLA busca acelerar la reforma laboral en Diputados pero suma dificultades con los aliados: los cambios que le reclaman

LLA busca apurar la reforma laboral en Diputados pero suma dificultades con los aliados: los cambios que le reclaman

El oficialismo en la Cámara de Diputados sigue sacando cuentas para acelerar el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral que obtuvo media sanción este miércoles en el Senado. Hasta ahora, La Libertad Avanza no tendría tiempo para lograr darle sanción al proyecto por el propio reglamento de la Cámara que señala que hace falta 10 días entre un dictamen y su tratamiento en el recinto cuando es un proceso de sesiones extraordinarias.

Una de las primeras opciones que manejó el oficialismo es citar a las comisiones en los feriados de carnaval. Esto se debatió ayer entre algunos de los legisladores libertarios pero se enfrentaron con el conflicto de los que se querían ir por el fin de semana largo y hasta la posibilidad de que algunos de los propios participe de uno de los eventos de carnaval en sus provincias.

“Nosotros lo pensamos pero no podemos obligar a los socios a que estén”, reconoció una alta fuente del bloque a Infobae. “Tenemos el problema de los socios y alguno de los nuestro me dijo que tenía que participar del carnaval”, reconoció otro diputado con acceso a los despacho más importante de la Casa Rosada.

En este esquema el bloque de La Libertad Avanza quiere hacer un plenario de comisión el próximo miércoles y dictaminar ese mismo día la reforma laboral. En paralelo, esperan que el Presidente de la Nación firme un decreto extendiendo las sesiones ordinarias hasta el 28 de febrero y así poder cumplir con el reglamento. “Si hay buena voluntad se podría hacer aun sin cumplir los 10 días” reclamó el libertario, “pero ahora estamos viendo la forma”, agregó.

En la oposición están a la espera pero existe una idea que cruza a muchos de los sectores y es que un solo día de discusión en comisión es insuficiente. “En el Senado les llevó dos meses y acá lo quieren sacar en una tarde es una locura. No se puede sacar algo así en un día, que quieran hacer un tratamiento express habla de la falta de responsabilidad que tienen en Diputados los libertarios”, explicó un legislador de la oposición.

Hay mucho malestar de parte de la oposición pero también de algunos de los socios. En especial desde el PRO.

Desde el partido amarillo vienen reclamando que las billeteras virtuales puedan ser utilizadas para el cobro de los salarios. “Nosotros vamos a solicitar en la agenda de cambios que se vuelva a incluir, como lo planteamos inicialmente, que las billeteras virtuales y los bancos digitales puedan percibir los sueldos. Tu libertad de trabajo es tu libertad con tu plata. Vos con tu plata hacés lo que querés, es tu sueldo, no es el sueldo del Estado ni de ninguna empresa que pueda decidir”, señaló Cristian Ritondo, presidente del bloque amarillo.

Los macristas hace 24 horas que vienen insistiendo con el cambio. Lo hicieron personalmente con la presidente del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y a través de las redes sociales mediante la publicación de comunicados en las redes sociales.

Desde el mundo libertario aseguran que no hay margen para meter cambios porque no solo que no los aceptan sino que implicaría que el proyecto vuelva a la Cámara de Senadores y si eso sucede el oficialismo no podría cumplir de ninguna manera con la idea de que el presidente Javier Milei tenga la norma aprobada para su discurso de apertura de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.

“Ellos lo quieren aprobado y quieren un debate de un solo día. Pero el PRO quiere cambios porque no para de presionar con lo de las billeteras virtuales y nosotros no queremos un trámite express, ojala que nos podamos poner de acuerdo y frenar esto”, señaló un diputado del bloque del peronismo con buen diálogo con los amarillos.