Jorge Macri pidió endurecer penas tras los destrozos en el Congreso: “No son manifestantes, son delincuentes”

Una de las postales de la jornada de ayer en el Congreso: manifestantes que arrojan bombas molotov contra la policía

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó hoy avanzar con penas más duras luego de los graves incidentes ocurridos frente al Congreso, en el marco de la discusión de la ley de reforma laboral. En diálogo con Radio Mitre, diferenció entre manifestantes y quienes, según afirmó, actuaron con premeditación y violencia. Propuso transformar en delitos penales lo que hoy son simples contravenciones en la Ciudad de Buenos Aires.

En esta línea, Macri sostuvo que los hechos violentos no pueden ser tratados como faltas menores. “Desgraciadamente estamos acostumbrados a que delincuentes intenten interrumpir el funcionamiento normal de la democracia”, afirmó. Para el jefe de Gobierno, la diferencia es clara: “No todos los que estaban ahí eran manifestantes, porque algunos se fueron cuando vieron el desastre que empezaba. Los otros son delincuentes, no me importa si son de una agrupación política o no”.

A su vez, señaló que los incidentes tuvieron un grado de organización y planificación: “Tuvieron un plan, llevaron las herramientas para ejecutarlo y lo llevaron adelante. El plan era romper, lastimar, prender fuego a algún policía o edificio, usar piedras para lastimar o matar. Llevaban mazas en sus mochilas”. Para el mandatario, quien porta elementos con la intención de causar daños o armar bombas debe ser considerado delincuente.

Por eso, destacó la necesidad de modificar el régimen legal en la Ciudad de Buenos Aires: “No puedo contestarle a un delincuente organizado con una multa. Necesito que eso sea considerado delito y que tenga pena de detención”, insistió, y confirmó que ya presentó un proyecto, uno de los ejes que abordará en la apertura de sesiones del 1 de marzo: “Hay dos formas de contravención en la ciudad que tienen que pasar a ser delito. Una es esta: romper los bienes públicos de manera intencional. Y la otra, los trapitos, porque el trapito extorsiona y eso es una extorsión y tiene que ser delito penal”.

Con relación a la investigación sobre los incidentes, precisó que, hasta el momento, “hoy quedan veinte detenidos”, aunque aclaró que el proceso sigue abierto. Explicó, además, que la demanda judicial iniciada es “amplia, conceptual, es por destrozo, por agresión y resistencia a la policía”. Y detalló que trabajan sobre las imágenes de los incidentes para identificar a más responsables: “Seguimos revisando de manera forense y captando todas las imágenes de anoche, tratando de identificar a más y más de esos delincuentes. Una vez identificados, con la orden judicial, vamos a buscarlos y detenerlos”.

Consultado sobre los responsables de arrojar bombas molotov y romper veredas, Macri afirmó: “Muchos han sido identificados. Muchos tenían máscaras antigás, la cara tapada, hay que hacer un trabajo forense hacia atrás con las imágenes”. Comparó la metodología con casos recientes: “Como el otro día que fuimos hasta Lanús a detener una banda completa que había cometido varios delitos y detuvimos a veinticinco”.

Otro de los manifestantes arrojando una piedra contra efectivos policiales (Reuters)

En línea con su pedido de endurecer el régimen penal, recordó: “En la ciudad de Buenos Aires cometés un delito, hay cámaras, te vamos a encontrar, te vamos a ir a buscar, te vamos a poner a disposición de la justicia. Esa es nuestra metodología y voy a seguir haciendo eso con toda forma de delito”.

Por otro lado, Macri confirmó que hubo “siete policías lastimados”, uno de ellos aún internado, aunque con buen pronóstico. También permanece hospitalizado un efectivo baleado semanas atrás. Sobre la posibilidad de cobrar los daños a las organizaciones responsables, advirtió: “No es fácil cobrarle. Vincular el accionar de una persona a una organización es bastante complejo”. Insistió en la necesidad de endurecer la ley: “Si no elevamos la vara y esto se transforma en un delito, no les importa ni la multa ni pagar. Se van a declarar insolventes. Vamos a lograr vincular a la organización con el delito”.

Macri advirtió que los hechos violentos generan un daño que trasciende lo económico y afecta la imagen internacional de la ciudad. “El país y la ciudad hacen un gran esfuerzo por traer turistas, por posicionarnos en el mundo. Cosas como las de ayer generan un daño intangible, porque esas imágenes dan vuelta al mundo y tal vez alguien que pensaba en venir a la Argentina dice: No, me voy a Uruguay”.

Justicia Laboral

El jefe de Gobierno, por otro lado, celebró el avance en el traspaso de la justicia laboral a la órbita porteña. “Una gran noticia. La justicia de la ciudad ha demostrado ser muy eficiente, tenemos buenos edificios, muy buen equipamiento, la ciudad se merece justicia propia”, señaló. Macri vinculó la autonomía judicial con la posibilidad de mejorar el clima de inversión y la protección del empleo: “Más grave que el costo laboral para una PYME es la amenaza permanente de juicios laborales increíbles. Hay una industria montada”.

Explicó que el diseño del nuevo fuero laboral dependerá del nivel de demanda y que la decisión política es avanzar con la creación de un sistema propio si no prospera la transferencia de jueces desde la Nación.