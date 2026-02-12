El senador Atauche respaldó la reforma laboral y afirmó que impulsará a las pymes

El senador Ezequiel Atauche celebró la media sanción de la reforma laboral al destacar su impacto positivo en pymes y emprendedores

“Es un momento histórico, la veníamos esperando hace muchísimos años”, afirmó Ezequiel Atauche, senador nacional por La Libertad Avanza, al celebrar la media sanción a la reforma laboral en el Senado argentino. Frente al equipo de Infobae en Vivo Al Amanecer, el legislador sostuvo que la aprobación, con 42 votos a favor y 30 en contra, representa un avance clave para pymes y quienes inician nuevos negocios: “Va a ayudar al empuje ese que necesitan las pymes, que necesitan los emprendedores para poder contratar”.

Atauche defendió en Infobae en Vivo que el texto surgió de un acuerdo amplio. “La ley fue una ley trabajada, una ley con mucho consenso. Todos los sectores entendían que era momento de cambiar una ley que tiene más de cincuenta años en un contexto absolutamente dinámico”, indicó durante el diálogo con el medio. Para el senador, el respaldo parlamentario “le da más fortaleza a la ley”.

La nueva ley laboral obtuvo 42 votos a favor y 30 en contra en el Senado argentino, lo que representa un respaldo parlamentario clave (Fotos: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado)

Al referirse a las modificaciones introducidas, Atauche descartó dramatizar los acuerdos. “Eso es parte de un proceso parlamentario normal. Las leyes muchas veces las propone el Ejecutivo, pero las termina y las hace el Senado. Se van armando según el consenso en cada uno de los artículos”, explicó. Además, agregó: “Las negociaciones se hacen con los senadores. Nosotros tenemos que respetar las mayorías, tenemos que respetar la opinión de los senadores”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar y se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Atauche enfatizó que el consenso alcanzado en el Congreso fortalece el nuevo marco normativo y brinda apoyo a la actividad productiva - Reuters

Consultado sobre el peso del sector sindical y el empresariado en el texto definitivo, Atauche asignó un rol secundario a ambos actores. “Se escucharon en las comisiones a todos los sectores, pero las negociaciones se hacen con los senadores”, insistió en Infobae en Vivo.

“No creo que sea cierto que todo lo bueno para un trabajador es malo para un emprendedor, y viceversa”, sostuvo el legislador. Atauche aseguró que el país precisa “muchas empresas, muchos emprendimientos, muchas pymes, y mientras se motive y se incentive la creación de negocios, eso es bueno para las empresas, para la Argentina y para los trabajadores”, afirmó el legislador.

El senador profundizó en la preocupación de las pymes ante el escenario laboral. “Yo tengo pymes y sé lo asustado que están por contratar y a la vez las ganas que tienen, porque hay mucho potencial en Argentina: recursos humanos, recursos turísticos, recursos naturales y gente que sabe hacer negocios”. Según Atauche, tanto el temor como la falta de incentivos derivan de los riesgos asociados a la “industria del juicio”, que, en sus palabras, “le hizo mucho mal a la cultura del trabajo en Argentina”.

El legislador subrayó que la reforma laboral nació de acuerdos amplios y de la adaptación a un contexto económico más dinámico

En el tramo final de la entrevista, Atauche no dejó dudas sobre sus expectativas. “No tengo ninguna duda. Absolutamente ninguna duda de que va a generar mayor empleo en la Argentina”, remarcó, apoyándose en su experiencia como empresario.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico. • De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar • De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet • De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan •

En tanto, de 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trape • De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevic

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae Podés encontrar la entrevista completa en este enlace.