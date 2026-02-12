Política

El reclamo silencioso que enfrenta el Gobierno: crece la preocupación de 2000 funcionarios por los salarios

Altos Directores y Coordinadores de la administración pública piden un aumento en el principal suplemento de su sueldo, que está congelado desde hace dos años. La Casa Rosada evalúa acceder a un incremento en el corto plazo

Javier Milei avisó antes de asumir que una de las medidas que iban a componer su política de reducción de gasto estatal era el congelamiento de salarios para la plana mayor de la Administración Pública Nacional (APN).

Después de dos años y exceptuando su salario y el de la vicepresidente Victoria Villarruel, el Presidente decidió en diciembre que a partir de enero del 2026 se incremente el salario de funcionarios de rango Ministros, Secretarios y Subsecretarios. El reclamo venía desde altos escalafones, quienes alegaban que la pérdida real de ese sueldo hacía difícil tanto contratar personal idóneo como retener talento.

En esas semanas, los responsables del llamado “primer nivel” y “segundo nivel” operativo -los Directores Nacionales, Generales, de Línea y Coordinadores- tenían expectativa que con el decreto de aumentos también se produjera una suba para ellos. Esto finalmente no sucedió.

Nos tienen en cuenta para el congelamiento pero no para el descongelamiento”, se quejó un director general que contó su situación a Infobae. “Volví de mis vacaciones hace poco pensando que con el aumento que habían anunciado también se nos iba a aplicar a nosotros, pero no”, contó.

¿Qué pasó? En el Gobierno explican que estas autoridades, a diferencia de los subsecretarios hacia arriba, están ligados al Convenio Colectivo de Trabajo estatal. “Hay una parte de su salario que sí se viene incrementando por paritarias, pero hay un suplemento que configura una parte importante de su salario que se congeló en determinado momento. Para descongelarse se tiene que conversar con el gremio y tiene que formar parte de una mesa de negociación con ello”, explicó una altísima fuente del Gobierno en este tema.

La Subsecretaría de Desarollo y Modernización del Empleo Público que depende del ministro Federico Sturzenegger

Estos tipos de funcionarios tienen un esquema particular. A grandes rasgos, su salario está compuesto por dos partes: 1) el sueldo básico (que quedó ampliamente atrasado por diferentes administracion) y la Dedicación Funcional, que componen el nivel que tiene cualquier empleo público del SINEP; y 2) el Suplemento por Función Ejecutiva, un añadido que al día de hoy determina la parte más importante de la masa salarial.

Este último fue el que el Gobierno logró congelar en las negociaciones paritarias con los sindicatos estatales. “Los sueldos de la plana mayor habían sido paralizados y en el Gobierno no querían que un director nacional ganara más que el subsecretario del área. No compartíamos esa posición, pero tenía cierta lógica. Cuando firmamos los aumentos, había una cláusula que no permitía que se aumente la unidad retributiva en el ítem ‘suplemento por función ejecutiva’. Era una condición que ponían para poder llegar a un acuerdo”, cuentan desde UPCN, el gremio con la masa más grande de afiliados, sobre sus negociaciones con el Gobierno.

A modo de ejemplo: un Director Nacional de más alto nivel administrativo tenía hasta diciembre del 2025 una remuneración bruta de $ 3.372.064. De ese monto, cerca del 14% corresponde al sueldo básico y el resto a dos ítems: el de Función Ejecutiva (58%) y el de Dedicación Funcional (28%). Después de los descuentos por aportes y retención de impuestos a las Ganancias su salario orilla los $ 2.500.000. Así, solo el salario básico se actualizó de acuerdo al 85,9% acumulado que los gremios estatales pactaron con el Gobierno en los últimos dos años, de acuerdo a cifras recabadas por Chequeado.

A través de un pedido de acceso, Infobae pudo acceder a los salarios inicial en bruto hasta diciembre de 2025:

  • Auditor: $ 4.503.785
  • Director Nacional : $ 3.372.064
  • Director General: $ 3.159.316
  • Director de línea: $ 2.505.923
  • Coordinador: $ 2.294.351

Según datos oficiales, la cantidad de empleados por Nivel Ejecutivo es la siguiente:

  • Nivel I: 651
  • Nivel II: 280
  • Nivel III: 728
  • Nivel IV: 705

La mayor cantidad de empleados está representado por los directores de menor nivel y los coordinadores, quienes, según distintos testimonios recabados, cobran un aproximado de $ 2.000.000 y $ 1.800.000 en mano, aproximadamente.

Datos oficiales sobre empleados públicos
Datos oficiales sobre empleados públicos de 1er y 2do Nivel Operativo (Infobae)

“El sueldo tiene dos tipos de conceptos. Uno está congelado y otro tuvo aumentos promedio de 20% en este tiempo”, explica el secretario administrativo de un ministerio.

Esta última mención hace referencia a la actualización de las Unidades Retributivas (UR), que son módulos que permiten premiar productividad, méritos o simplemente financiar más un sector o unidad dentro de una área. Una resolución publicada a mitad del año pasado dispuso que en septiembre se incrementaran un 9,89%, mientras en noviembre un 10,12%.

La Decisión Administrativa N° 7/2025 publicada el martes en el Boletín Oficial adecuó la asignación de unidades retributivas a cada ministerio. Los Secretarios razos tienen 5.000 UR, los Subsecretarios tienen 3.000 UR y el resto de funcionarios superiores (Vicepresidente, Jefe de Gabinete, Ministros, Secretarios presidenciales y organismos dependientes del Presidente) unos 10.000 UR cada uno.

Cada funcionario puede utilizar las UR para financiar su área de la manera que parezca más óptima. El único impedimento que tiene es no incrementar el salario de uno de sus trabajadores inferiores más que el suyo. Es por eso que en épocas donde los Secretarios y Subsecretarios cobraban con el sueldo congelado, el sueldo de los Directores no podía aumentarse mucho porque estaban muy cerca.

Este techo de cristal hacía que los empleados de planta se acercaran a lo que ganaban sus jefes. “El gran problema es que el básico es bajo, las escalas son un despelote, entonces tienen que meter 500 ítems para subirlo. Y sí, los sueldos de directores, coordinadores y de asesores con gente a cargo quedaron re atrasados, efectivamente hay gente de planta que con antigüedad y otras bonificaciones cobra lo mismo”, cuenta una funcionaria. Esto ha llevado que funcionarios que asumieron esos cargos al comienzo de la gestión hayan decidido irse por falta de competitividad salarial y que otros se queden bajo la espera de un futuro incremento.

Una altísima fuente oficial indicó off the record que la Casa Rosada está evaluando un descongelamiento de los suplementos y una suba salarial de entre el 20 y 30 por ciento para ese sector. En tanto, UPCN pidió en enero una nota al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, en donde se expresa la necesidad de eliminar este congelamiento al suplemento por función ejecutiva.

“Así, la unidad retributiva va a ir al mismo valor que tienen los otros ítems salariales y por lo tanto los directores generales, directores nacionales, directores simples, coordinadores cobrarían exactamente el mismo la misma unidad retributiva para todo su salario y esto sería aplicar un aumento al suplemento por función ejecutiva para actualizarlo a los valores que deberían tener si no hubiese existido ese congelamiento de ese suplemento”, agrega una fuente sindical. En el Gobierno admiten que hubo una intención de aplicarlo por estas semanas pero que se tuvo que postergar. Esto podría reactivarse en el corto plazo, prometen.

