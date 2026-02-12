“El principal responsable de que la gente no pudiera movilizarse es la CGT”: Luca Bonfante, referente del PTS, tras los incidentes en el Congreso

Luca Bonfante, referente del PTS, acusó a la CGT de ser la principal responsable de la limitada movilización durante el debate sobre la reforma laboral

“En todas las manifestaciones que está metida Patricia Bullrich, está llena de cosas ilegales, ilegítimas y fraudulentas”, afirmó Luca Bonfante, referente de Juventud del PTS, en comunicación exclusiva con Infobae en vivo. Sus declaraciones se dieron en el marco de los incidentes que se produjeron frente al Congreso durante el debate por la reforma laboral, donde rechazó que la violencia haya sido únicamente producto de infiltrados y apuntó contra la conducción sindical.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Bonfante remarcó: “Ese es el modus operandi de Patricia Bullrich. Se ha visto en las movilizaciones por Santiago Maldonado en 2017, en las movilizaciones contra la ley Ómnibus, después la ley Bases. Ese es un patrón común”. Sin embargo, advirtió que reducir los episodios violentos solo a la presencia de servicios de inteligencia sería “quitar del escenario una realidad” y puso la lupa sobre la liturgia de la CGT.

Bonfante advirtió sobre las limitaciones de la CGT y la reacción de las bases

El dirigente analizó que la tradicional forma de movilizar de la CGT fue desbordada: “La CGT tenía armado un esquema, una liturgia de movilización tradicional, que ya todos conocemos: llegar a las dos de la tarde, leer un documento y retirarse a las cuatro de la tarde. Eso no pasó ayer. Yo creo que ayer se empezó a resquebrajar parcialmente esa forma de operar”. Relató que durante la represión observó “personas, trabajadores, que no eran servicios, que se quedaron en la plaza y en los alrededores defendiendo el derecho a la protesta”.

Frente a la consulta sobre los métodos de protesta, fue categórico: “Yo parto de creer fervientemente que la violencia originaria parte de un Estado que reprime a los jubilados todos los miércoles”. Consideró que las conducciones sindicales ya no contienen el malestar: “Hay mucha bronca con las conducciones sindicales, que no puede haber cada vez más sectores que no quieran cumplir con la liturgia de la CGT de irse a las tres de la tarde a su casa y ver cómo votan una reforma laboral frente a sus propios ojos”.

Bonfante reclamó un paro general como herramienta para garantizar la participación social: “Tiene que haber un paro general, porque sin un paro general no pueden manifestarse muchas personas”. Al mismo tiempo, planteó que “las organizaciones deberían armar protocolos, los sindicatos para identificar cuáles son esos infiltrados y sacarlos de las marchas”.

Bonfante denunció que la CGT mantiene una liturgia de movilización tradicional que fue desbordada en la última manifestación por la reforma laboral (Infobae en Vivo)

La denuncia política: “La principal responsable es la conducción sindical”

El referente del PTS fue terminante al señalar a la dirigencia gremial: “El principal responsable político de que las personas no pudieron movilizar ayer son las conducciones sindicales que están pactando con el Gobierno”. Señaló que la CGT no actuó como contención: “La CGT no acercó ni siquiera tres paquetes de harina para el fondo de lucha de los trabajadores”, ejemplificó al hablar del conflicto en Lutramax.

Bonfante sostuvo que el malestar social continuará creciendo y que las protestas podrían superar el control sindical: “Como la crisis de las conducciones sindicales y la bronca es tanta y va a seguir creciendo, la verdad que sorprenderse de que cada vez haya más manifestaciones que vayan por fuera de ese guion, y a mí me parece bastante inocente creer que no van a pasar más esas cosas”.

El trasfondo de la reforma laboral: “Es apenas un round dentro de un plan mayor”

El joven dirigente del PTS ubicó la discusión de la reforma laboral dentro de un plan más amplio del Gobierno: “Estoy muy convencido de que esta reforma laboral forma parte de un plan más de conjunto, que el Gobierno lo viene expresando claramente. Uno lo escucha a Caputo y se ve claramente. La reforma laboral forma parte de un capítulo dentro de un plan más de conjunto”.

Advirtió que la estrategia oficial busca disciplinar a los trabajadores: “El balance no termina en el día de ayer, el balance es más de conjunto y sobre cómo vienen ubicándose las conducciones sindicales frente a un poder adquisitivo que viene en picada, frente a trabajadores tanto del sector público como del sector privado que vienen siendo despedidos”.

Insistió en que la resistencia social podría intensificarse: “No voy a condenar que haya sectores que quieran expresar su bronca frente a una situación de estas características. Sería muy malo para las organizaciones que quieren movilizarse y para un montón de gente que está sufriendo la situación actual, proponerle que la única forma de resistencia que tienen es cumplir con el protocolo de movilizaciones que tiene la CGT”.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich