El ministro de Justicia de la Ciudad analizó la baja en la edad de imputabilidad: "El objetivo no es encerrarlos, el objetivo es que no lo vuelvan a realizar"

La Cámara de Diputados aprobó recientemente la baja en la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, una medida que puso en primer plano el debate sobre el tratamiento de los menores en conflicto con la ley. En este contexto, Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, expuso su posición y analizó las implicancias para el sistema judicial porteño en diálogo con Infobae al regreso.

La discusión sobre la imputabilidad de los menores de edad se instaló con fuerza tras la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil, impulsado por el oficialismo y con amplio respaldo de sectores opositores. En ese marco, Tapia se manifestó a favor de la reducción de la edad de responsabilidad penal. “Estoy a favor. La imputabilidad tiene que ver para mí, está relacionado con el entendimiento que tiene, con el razonamiento que tiene alguien que comete un delito, que infringe la ley y en función de eso tiene que tener y ser sancionado”, sostuvo el ministro porteño.

La Ciudad de Buenos Aires, según explicó el funcionario, cuenta desde 2017 con un régimen penal juvenil transferido, aunque la falta de traspaso total de competencias judiciales limita la autonomía plena. “La ciudad de Buenos Aires ya tiene el régimen penal juvenil desde el 2017 transferido. Ahora, como no existe todavía las transferencias de competencias judiciales, esta parte de la ley penal juvenil, como algunos otros delitos, ya han sido transferidos a la ciudad”, precisó Tapia.

El ministro detalló el funcionamiento del sistema local para menores de edad, que abarca a jóvenes de 16 a 18 años, así como a quienes tienen entre 18 y 21 años, aunque estos últimos deberían estar bajo responsabilidad federal.:“La ciudad, a través del Consejo del Menor y del Niño, ya administra aquellos condenados o juzgados o procesados para los menores de edad, de dieciséis como es hoy hasta los dieciocho y también se hace cargo de dieciocho a veintiuno, aunque ya para esa edad tendría que estar en el Servicio Penitenciario Federal”.

El funcionario remarcó la importancia de segmentar a los menores por tipo de delito en los centros de detención

El funcionario porteño subrayó que el debate no se agota en la reducción de la edad de imputabilidad. “No es todo un tema de baja de imputabilidad. En la escala, por ahí sí somos de los países que tienen una edad de imputabilidad mayor. Se puede bajar, por supuesto que se puede bajar, pero acá de lo que se trata es de tener una tarea sobre todo de prevención y de un trabajo de qué manera se puede reinsertar aquel menor que no solo es quien infringe la ley, sino que tiene también un entorno muchas veces bastante más complejo, que no se trata únicamente de tenerlo adentro o encerrado”, argumentó Tapia.

El ministro remarcó la importancia de definir con precisión qué delitos estarían incluidos bajo el nuevo sistema. “No se trata de que todos los delitos entren en este sistema, porque no es solo el encierro lo que se busca”, puntualizó. Además, señaló la disposición de la administración porteña para invertir en infraestructura, aun cuando la responsabilidad principal recae en la administración nacional.

En otro tramo de la entrevista, el funcionario describió un escenario en el que los detenidos quedan en comisarías porteñas, ante la falta de cupo en el sistema federal, lo que genera complicaciones tanto para la custodia de los jóvenes como para la labor policial. “Vos podés ir teniendo distintas herramientas para aquel que no cumple una norma, sea sancionado como consecuencia de ese incumplimiento. El tema acá, después, es que si se infringe la norma, las leyes están para cumplirlas y después para que se cumplan y que se hagan cumplir y que no por un tema de ideología, entremos en las distintas interpretaciones”, expresó Tapia.

La gestión porteña, según el ministro, trabaja para reforzar la capacidad de alojamiento en comisarías y avanza en la construcción de nuevos establecimientos fuera del ejido urbano. “La ciudad está terminando una cárcel en Marcos Paz que se hizo de manera conjunta con la Nación, con un objetivo, que es liberar Devoto. Para que desde el lado de la ciudad, para cumplir con los vecinos de la ciudad, una promesa de hace muchos años de sacar una cárcel del ejido urbano”, afirmó.

Por último, Tapia resaltó la consolidación de la autonomía porteña y la búsqueda de una justicia más ágil y cercana al ciudadano. Según el ministro, “el cumplimiento efectivo de las normas y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y reinserción social para menores infractores” son ejes centrales de la política judicial impulsada desde la Ciudad de Buenos Aires.