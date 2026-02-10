Política

El Gobierno presentó la versión definitiva de la reforma laboral: “Tiene 28 modificaciones”

La senadora Patricia Bullrich anunció que este miércoles se tratará el proyecto que cuenta con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical y varios partidos provinciales

Guardar

El Gobierno presentó este martes la versión de la reforma laboral que se tratará durante el miércoles en el Senado de la Nación. La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bulllrich, realizó una conferencia de prensa y aseguró: “Un gran bloque de distintos partidos políticos, hemos logrado un acuerdo para tratar la primera ley laboral en democracia”.

El debate está previsto que inicie cerca del mediodía del miércoles en la Cámara Alta, donde afuera se espera una importante movilización de diferentes gremios, encabezados por la CGT, como de partidos políticos y movimientos sociales. En ese marco, Bullrich aseguró que el dictamen final de la reforma que se tratará fue acordado con 44 senadores de partidos como la Unión Cívica Radical, el PRO y diferentes estructuras provinciales: “Venimos a anunciar que logramos un gran acuerdo. El texto tiene 28 modificaciones consensuadas

“La reforma laboral tiene el aporte de muchos bloques y provincias. Se construyó con horas y horas de trabajo de los bloques que conformamos cuarenta y cuatro senadores de la nación. Tiene 28 modificaciones consensuadas. Es un dictamen que llegó a buen puerto después de meses de trabajo”, señaló la ex ministra de Seguridad.

Patricia Bullrich presentó la reforma
Patricia Bullrich presentó la reforma laboral junto a los bloques que acompañarán la medida

En ese sentido, remarcó que uno de los puntos más importantes de cara a la discusión en el recinto es el fin de la industria del juicio que, según la senadora, “ha perjudicado a empresas que han cerrado dejando sin sus puestos de trabajo a miles de trabajadores”.

Este capítulo marca qué puede judicializarse y qué no. Se ha llegado a deformaciones tan grandes, que un juicio de 3 millones de pesos termina en 300 millones de pesos. Hemos establecido una serie de sistemas de protección para que no haya industria del juicio”, explicó.

Además, enfatizó también en el Fondo de Asistencia, este mecanismo que busca ayudar al cumplimiento de las obligaciones y pagos que surjan cuando se termine un contrato de trabajo, y sostuvo que será el “IPC más el 3%”. Y aclaró: “Hemos delimitado qué son los beneficios sociales de un trabajador. Esto es importante para que esto no sea parte de la judicialización. Que ya hemos dicho que es una industria”.

Eduardo Vischi, Patricia Bullrich y
Eduardo Vischi, Patricia Bullrich y Martín Goerling Lara en la salida de un encuentro del Senado

A todo esto, durante la mañana de este martes, la mesa política se reunió en la Casa Rosada antes de la apertura del debate en el recinto. Allí estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

Además, como invitado circunstancial, pero cada vez más habitual, se lo vio ingresar al ministro de Economía, Luis Caputo, que se quedó solo una hora y fue el primero en retirarse. Esto se debe a que el proyecto de Modernización Laboral tiene implicancias en términos fiscales, tanto si el oficialismo quiere mantener o no el controvertido artículo que baja la percepción del impuesto a las Ganancias para las Sociedades, ya que afecta a la recaudación nacional y al giro de fondos a las provincias vía coparticipación.

La reunión de Mesa Política
La reunión de Mesa Política con Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Lule Menem, Martín Menem, Santiago Caputo, Ignacio Devitt y Manuel Adorni (Presidencia)

El encuentro de mesa política duró una hora y 45 minutos. Una fuente que participó del encuentro marcó a Infobae que “no se tomó una determinación sobre qué hacer con Ganancias”. O al menos es lo que hacen trascender. Otro integrante que estuvo en las oficinas de la Jefatura de Gabinete también se comportó con un fuerte hermetismo.

En el Gobierno aseguran en público y fuera de los micrófonos que están los votos para la media sanción del proyecto en la votación en general. Lo que se está determinando en esta reunión es qué se hará con la reescritura de ciertos capítulos que no tuvieron un consenso con la oposición.

El oficialismo está poniendo en discusión cerca de 20 de los 182 artículos que componen al proyecto libertario. Ayer, Bullrich se reunió con jefes de bloque de la oposición y ciertos senadores que son determinantes para la aprobación o no de ciertas partes del proyecto. Habría un acuerdo en general sobre la mayoría de cuestiones técnicas, en las cuales el oficialismo tendría más de 40 votos.

El hermetismo está sobre lo que sucederá con Ganancias. Tal y como está escrito, el artículo no prosperará porque los gobernadores no quieren recibir menos fondos. Con esa situación como base, el Gobierno tiene para elegir una baja más atenuada en el tiempo o una eliminación rasa de esa normativa.

Temas Relacionados

reforma laboralpatricia bullrichGobiernoSenadoúltimas noticias

Últimas Noticias

Reforma Penal Juvenil: el Gobierno retiró el proyecto que mandó al Congreso ayer y continúa con otro documento pactado con la oposición

El Poder Ejecutivo había girado a la Cámara de Diputados una iniciativa, pero ayer por la noche decidió retirarse ya que se pisaba con otra que ya había sido avanzado por el oficialismo y la oposición dialoguista. Los tres cambios clave que se impulsan

Reforma Penal Juvenil: el Gobierno

El Gobierno extenderá las sesiones extraordinarias: pretende aprobar la reforma laboral antes del 1° de marzo

Será hasta el 28 de febrero para cumplir con la agenda legislativa antes del inicio del período ordinario

El Gobierno extenderá las sesiones

La advertencia de ATE a los gobernadores que apoyan la reforma laboral: “Firmarán su sentencia de muerte”

Rodolfo Aguiar participó hoy de otra protesta en Rosario, junto a otros gremios en rechazo al proyecto de modernización laboral. “Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse”, sostuvo

La advertencia de ATE a

La mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada para definir los puntos más controvertidos de la reforma laboral

La plana mayor del oficialismo libertario estuvo conversando una hora y media en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El punto por Ganancias estaría a punto de definirse. Hay más de 20 artículos en revisión y concesiones a la CGT

La mesa política del Gobierno

El oficialismo incluyó el acuerdo entre el Mercosur y la UE en la sesión del jueves en Diputados

Intentará llevar el tema al recinto casi sin debate en comisiones. Además, hay 13 proyectos para modificar el régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad

El oficialismo incluyó el acuerdo
DEPORTES
El plan de Christian Horner

El plan de Christian Horner para comprar Alpine y lograr su regreso a la F1: la inversión de USD 600 millones detrás del acuerdo

El espectacular salto que realizó una snowboarder japonesa para lograr el oro en los Juegos Olímpicos de invierno: “Seguiré superándome”

Escándalo con un entrenador argentino que fue expulsado tras un VAR improvisado con su celular: “Me cansé de que me roben, es una vergüenza”

Estalló otro conflicto en la Fórmula 1 a días del inicio de la temporada con el foco puesto en el “agresivo” Aston Martin que desarrolló Adrian Newey

La increíble definición por foto finish en una carrera de los Juegos Olímpicos de Invierno que rompió un récord de 20 años sin medallas

TELESHOW
Hernán Piquín contó cómo le

Hernán Piquín contó cómo le dijo a su madre que era gay: “Estaba esperando”

Guillermina Valdés y su propia vida reflejada en el escenario: “Hay que desmitificar el divorcio como un fracaso”

Todos los ganadores de los Estrella de Mar 2026: el Oro para Pimpinela y el gran homenaje a Mirtha Legrand

Qué hay detrás de la ausencia de Jimena Monteverde de la mesa de Mirtha Legrand: “Esperemos que se arregle”

Christian Petersen reveló que tuvo un problema cardíaco antes de subir al Lanín: “Háganse los chequeos”

INFOBAE AMÉRICA

Detuvieron al alcalde de Guayaquil

Detuvieron al alcalde de Guayaquil y a dos de sus hermanos en una investigación por delincuencia organizada

Venezuela envió su primer cargamento de crudo a Israel en años tras el control de sus exportaciones por Estados Unidos

El Parlamento Europeo aprobó salvaguardias para el acuerdo con Mercosur mientras su ratificación permanece suspendida

Autoridades guatemaltecas reportan 14 lesionados y ningún fallecido en la Caravana del Zorro 2026

Falta de recursos o mala gestión: el debate que abre la denuncia por irregularidades en albergues en Panamá