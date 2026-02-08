Política

El ministro Cúneo Libarona defendió el proyecto de baja de la edad de imputabilidad: “El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace”

El titular de la cartera de Justicia nacional se expresó sobre la ley del aborto, la figura de los femicidios y contó por qué dio marcha atrás con su renuncia al cargo el año pasado

El ministro de Justicia aseguró que "hoy un chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace"

El ministro de Justicia nacional, Mariano Cúneo Libarona, defendió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso para tratar el nuevo régimen penal juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

“Un chico de 14 conoce perfectamente lo que hace”, sostuvo Cúneo Libarona durante una entrevista concedida a Romina Manguel en A confesión de parte, un programa de radio emitido por radio Splendid.

El proyecto se tratará en Diputados el próximo jueves. Por eso, el ministro consideró “muy necesario” aprobar la nueva ley y destacó el trabajo de su excompañera en el Gabinete y actual senadora, Patricia Bullrich.

“La polenta que tiene Patricia en el Congreso es fundamental para la Argentina”, aseguró y rechazó la idea de que la legislación que propone el Gobierno apunta a criminalizar menores de edad.

“El mensaje de los menores es ‘delincamos que total tenemos impunidad’. Y de la policía es ‘detenemos a la gente y en un minuto salen’. Tenés el empleo de los mayores sobre los menores, que está también contemplado en el Código Penal con pena grave, donde los usan. Como escalan, son los que suben a las casas o sustraen automóviles. Tenés bandas de chiquilines gobernados y cada vez más”.

Argentina's Justice Minister Mariano Cuneo
Argentina's Justice Minister Mariano Cuneo Libarona arrives at the Holocaust Museum to participate in a ceremony to commemorate International Holocaust Day, in Buenos Aires, Argentina January 27, 2025. REUTERS/Agustin Marcarian

Cúneo Libarona explicó que “el fundamento de la inimputabilidad” que sostienen quienes se oponen al proyecto es “el chico no comprende la criminalidad de sus actos ni dirige sus acciones en consecuencia es inimputable” sin embargo consideró que “hoy, ese chico de 16 años, o el menor, el de 15 y 14, conoce perfectamente lo que hace, qué es está bien, qué está mal, actúa con dolo”.

En ese sentido, el funcionario explicó que los menores que delinquen actualmente “tienen conocimiento, tienen comprensión” y que los “requisitos” para imputarlos de un delito penal “tienen que ser conocimiento y voluntad” por lo que “hoy estos chicos lo tienen; tal vez no lo tenían el chico de 1980, pero hoy lo tiene”.

Consultado sobre si esta modificación penal no insumiría un gasto del Estado demasiado importante cuando el Gobierno remarca que “no hay playa”, Cúneo Libarona remarcó que el proyecto “no es tan oneroso” y que “no es un tema que sea imposible, que está contemplado y está estudiado” e insistió en que el proyecto es una buena opción porque “la provincia de Buenos Aires es un festival de delincuencia, es una cosa sangrienta”.

Mariano Cuneo Libarona aseguró que
Mariano Cuneo Libarona aseguró que la ley que baja la edad de imputabilidad "tiene que salir"

El titular de la cartera de Justicia insistió en que “todo el de diputados, donde hay gente muy inteligente, se somete un proyecto que, te juro por Dios, fue hecho con el máximo equilibrio, pensando en la justicia y estudiando un montón y estudiando el extranjero y estudiando y consultando a especialistas”. Por eso pidió que “lo debatan y que salga” porque “tiene que salir”.

Cúneo Libarona también se refirió a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y aseguró que no habrá derogación ni modificaciones en la legislación vigente.

El aborto se mantiene en la misma posición que tiene hoy. El aborto ya está, lo desmentimos absolutamente, no hay ningún interés del Gobierno de dar marcha atrás”, aseguró, aunque también advirtió que es una decisión actual: “Al menos ahora”.

También destacó que el gobierno busca modificar la figura penal del femicidio. Aclaró que no buscan derogar la ley porque “hay ciento treinta (femicidas) que salen en un minuto” pero sí darle “otra forma”.

Cúneo Libarona contó que Javier
Cúneo Libarona contó que Javier y Karina Milei lo llamaron para evitar que renuncie a su cargo como ministro (Foto AP/Rodrigo Abd)

“Se mantiene la plataforma fáctica y el hecho para que nadie logre impunidad, pero se la precisa porque es imprecisa” y explicó que “hoy tiene dos grandes cuestionamientos constitucionales por parte de toda la academia y lo dicen todos los partidos”.

“Uno es por qué solo la mujer. Si hay un acto contra el hombre, entonces es distinto. Hay muchísimas más mujeres. No tengo dudas, pero no te olvides del hombre”, dijo.

Además, el ministro de Justicia dio detalles sobre cómo fue su renuncia y por qué dio marcha atrás el año pasado. “Estaba para decir: ‘bueno, ya está’. Y me pararon Javier y Karina (Milei) terminantemente. Me llamaba Karina diciéndome por distintas razones que yo era muy valioso, muy considerado, de confianza y demás, y pidiéndome ‘quedate’. A la media hora me llama Javier, efusivo como es él, ‘yo te quiero mucho, las cosas que vos hacés, las cosas que hacés por todos, las cosas que hacés, los temas míos que manejás, los temas de la justicia, las cosas que has hecho, de ninguna manera, de ninguna manera’. Y yo dije bueno, Javier, yo a ustedes los quiero mucho y confío en vos y en que vas a cambiar la Argentina. Vamos a seguir un tiempo hasta que vos digas”.

