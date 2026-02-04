PJ Bonaerense: Kicillof acusa a La Cámpora de condicionarlo, pero hay canales abiertos para un acuerdo

Axel Kicillof enfrenta una semana clave para la confección del nuevo PJ Bonaerense y la renovación de sus autoridades

El clima está enrarecido. Una vez más. Como tantas otras veces a lo largo del 2025, cuando la interna del peronismo bonaerense tuvo picos de máxima tensión y la fractura expuesta fue cercana y real. Los diálogos abiertos entre el kicillofismo y el cristinismo por la renovación de autoridades en el PJ Bonaerense están cruzados por intereses y movimientos tácticos de ambas partes. Hay ruido.

La posibilidad de que Axel Kicillof sea presidente del partido sigue estando latente. Pero, si se da, no será a cualquier precio. Tiene que haber un acuerdo integral en la conformación de la lista de consejeros, la junta electoral y las secretarías del partido. “Si no salen con nada raro los primos de La Cámpora, la posibilidad de que sea Axel está vigente”, sostuvo un importante dirigente del Movimiento al Futuro (MDF) ante la consulta de Infobae.

En La Plata, donde se concentra el círculo más chico y de mayor confianza del Gobernador, mantienen una postura más refractaria respecto a las negociaciones abiertas, de la que el kicillofismo forma parte. “Axel no puede aceptar ni rechazar algo que nunca pasó. No hubo propuesta y no hay negociación”, sentenciaron bien cerca del mandatario bonaerense.

En la Gobernación consideran que la posibilidad de que Kicillof sea presidente del PJ proviene de “una operación de La Cámpora”. En ese sentido, un funcionario de estrecha relación con el mandatario provincial le planteó a este medio: “Lo único que les interesa es condicionar a Axel y seguir con el barro de la interna para coartar la posibilidad de crecimiento nacional”. En definitiva, creen que la propuesta para que sea presidente del partido es una trampa para llenar de espinas su camino presidencial.

Mariel Fernández junto a Máximo Kirchner. La intendenta de Moreno está metida en las conversaciones con el kicillofismo

La definición que sale del corazón del kicillofismo es la misma que existía en el esquema político más chico que tiene el Gobernador durante los últimos meses del año pasado. “Una unidad cerrada entre cuatro paredes no le sirve a nadie. El partido tiene órganos que sirven para dirimir esas cuestiones. Ahí se tienen que resolver”, indicaron en el entorno de Kicillof.

Esa afirmación abre la posibilidad de que, finalmente, la situación se dirima en una elección interna, y que el Gobernador siga empujando a Verónica Magario como su principal candidata a reemplazar a Máximo Kirchner en la silla presidencial del partido. Esa posibilidad se terminará de resolver a lo largo de esta semana y, sobre todo, antes del domingo, cuando venza el plazo para presentar las listas de candidatos.

En el MDF hay un concepto general en el que están todos de acuerdo: el presidente del PJ Bonaerense debe ser alguien del MDF que responda directamente al Gobernador. Y también hay dos líneas internas distintas respecto a lo que debe hacer el líder de esa coalición: los que creen que es un error político de Kicillof ser presidente del partido, porque implica quedar encerrado de los deseos del cristinismo; y los que consideran que su desembarco al frente del PJ cierra el conflicto interno y le da un empujón más a su liderazgo nacional, proyectado desde Buenos Aires.

Kicillof no mantuvo ninguna conversación con Cristina o Máximo Kirchner en el último tiempo. Subsiste el silencio. En La Plata aseguran que a la madre y al hijo “no les interesa hablar con Axel”. Es decir, dan cuenta de una relación absolutamente rota, motivo por el que no hay posibilidad de consensuar objetivos comunes. Sin embargo, hay puentes de diálogo abiertos que evitan que la fractura quede a la vista definitivamente.

Verónica Magario y Andrés "Cuervo" Larroque, dos de los dirigentes más cercanos a Kicillof que están inmiscuidos en los diálogos abiertos con el cristinismo (Crédito: Gobierno PBA)

Así como en el kicillofismo sostienen que no hubo propuesta formal por parte de Máximo Kirchner para que Kicillof agarre la conducción del PJ, en el cristinismo afirman que existió una reunión de la que participaron dos dirigentes (uno cercano a Kirchner y otro a Kicillof) que suelen estar muy inmiscuidos en todas las negociaciones entre ambos sectores, y que en ese encuentro la propuesta del líder de La Cámpora se transmitió con fidelidad.

Este martes hubo una reunión en la que hubo representantes de ambo campamentos peronistas y que tuvo lugar después de una en la que se habló exclusivamente de las tareas de la junta electoral. Hay representantes de ambos lados que están destinados a materializar los puentes de diálogo. Del kicillofismo son Verónica Magario, Gabriel Katopodis, Andrés “Cuervo” Larroque y Mariano Cascallares; y del cristinismo son Federico Otermin, Mariel Fernández, Leonardo Nardini y Facundo Tignanelli. Todos se vieron ayer.

En ese encuentro, que fue una primera aproximación hacia la posible unidad, se empezó a poner sobre la mesa las localidades en las que hay más conflictos para lograr un acuerdo integrador. En el listado aparecen Mar del Plata, Chascomús, Tandil, San Nicolás y Tres de Febrero, entre otras tantas. Son algunas de las ciudades en las que también hubo problemas para lograr la unidad previo a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre del año pasado.

Otermín y Katopodis, dos de los dirigentes que tienen mayor diálogo con las dos terminales más importantes del peronismo bonaerense

En la reunión también se habló de cómo será la distribución del consejo partidario por secciones y de cómo se integrarán las ramas de mujeres, gremios y jóvenes. Hoy es probable que haya un nuevo encuentro para tratar de seguir encaminando la negociación. Algunas voces potentes del MDF aseguran que Kicillof puede aceptar ser candidato si se dan las condiciones. Y sino habrá interna o, eventualmente, el cristinismo tendrá que aceptar a Magario al frente del partido.

En La Plata son mucho más cautos porque consideran que la jugada política de Máximo Kirchner es una encerrona que busca deslegitimar al Gobernador. “No te lo ganaste, yo te lo dí”, fue la definición que utilizaron en el entorno más íntimo del ex ministro de CFK para representar el objetivo de la estrategia del líder camporista. Cerca de Kirchner le bajan la espuma a los idas y vueltas, y advierten que lo que puede terminar complicando el acuerdo son las diferencias internas de la coalición del Gobernador. El partido de los símbolos se juega con pierna fuerte.

Todo está por verse. Hay tironeos internos en el MDF y una decisión clara del sector de los Kirchner de ejercer presión sobre Kicillof para que acepte conducir el PJ Bonaerense. Ese lugar que nunca antes le ofrecieron y que él dejó saber el año pasado que no quería ocupar. No hay sentencias firmes a esta altura de la semana. Sobreviven las pujas internas dentro de la interna. Hay más dudas que certezas.