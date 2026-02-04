Política

Nuevo miércoles de marcha frente al Congreso: hay enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía

Organizaciones de izquierda y agrupaciones de adultos mayores se concentran en la habitual manifestación que volvió al centro porteño. Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes

En una nueva manifestación en el Congreso, los jubilados como organizaciones piqueteras se concentran en el centro de la Ciudad de Buenos Aires para protestar contra la reforma laboral. A pesar de que el debate en el Congreso iniciará la próxima semana, las agrupaciones resolvieron marchar durante la tarde de este miércoles por la Avenida de Mayo.

Según se conoció, a las agrupaciones de jubilados que se concentran todos los miércoles frente al Congreso de la Nación se les sumarán organizaciones piqueteras de izquierda, sectores del sindicalismo combativo y agrupaciones afines. Desde las 17, se espera que comience la movilización que finalizará en la 9 de Julio con una “radio abierta a todos los sectores que quieren apoyar la lucha contra la reforma laboral”.

La protesta se da en el marco del inicio del período de sesiones extraordinarias, convocadas por el Poder Ejecutivo hasta el 27 de febrero, con la reforma laboral como uno de los proyectos centrales de la agenda oficial. Según anticiparon distintas organizaciones, la jornada del miércoles será parte de una secuencia de acciones que apunta a confluir en una movilización masiva y un paro nacional el día en que la iniciativa sea tratada en la Cámara alta.

A esto se le sumó que sectores vinculados con el kirchnerismo se sumarán a la convocatoria. En ese sentido, desde temprano se vieron algunas personas que empezaron a concentrarse en el centro porteño y preparados para la marcha.

Crece la tensión en la
Crece la tensión en la marcha de jubilados (RS Fotos)

Justamente, desde el kirchnerismo denunciaron la detención del sacerdote Francisco “Paco” Olveira, un nombre habitual en los cruces entre los jubilados y las fuerzas de seguridad federales que realizan el protocolo antipiquete.

El senador Eduardo Valdés fue el que grabó la secuencia y lo compartió en sus redes sociales. “Estoy en la vereda”, se escuchó en el video seguido de una serie de insultos.

Horas más tarde, finalmente el padre Paco fue liberado.

El debate por la reforma laboral

El bloque de senadores de La Libertad Avanza oficializó esta mañana el pedido a sesión para tratar en el recinto el miércoles de la semana que viene el proyecto de ley de reforma laboral. El pedido de sesión lleva la firma de la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, de Luis Juez, de Juntos por el Cambio, del titular del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, de Carlos Espínola del bloque Provincias Unidas, Enrique Martín Goerling Lara del bloque PRO y Beatriz ávila de Juntos por el Cambio; lo que demuestra algo que adelantó ayer la ex ministra de Seguridad y es que el oficialismo confía en tener los votos necesarios para poder avanzar con la media sanción.

Aunque el pedido tiene fecha, no se estableció la hora en la que se dará inicio a la sesión, pero se estima que será alrededor del mediodía como es uso y costumbre en la Cámara Alta. Por el lado del peronismo se especulaba con alrededor de "entre 10 y 15 senadores que aún no definieron“. Aunque no deslizan los nombres, se especula que hay propios y ajenos, en especial, los sectores que del bloque Convicción Federal que integran el interbloque del PJ. Las miradas se posan en la senadora Carolina Moisés de Jujuy, Guillermo Andrada de Catamarca y Sandra Mendoza de Tucumán. Moisés viene enfrentada con la conducción del bloque y el PJ de su provincia acaba de ser intervenido y se especulaba con una posible expulsión. En el caso de Andrada y Mendoza, sus gobernadores se mostraron permeables a los pedidos de acompañamiento de la Casa Rosada.

Nueva marcha de jubilados y
Nueva marcha de jubilados y piqueteros en el Congreso (RS Fotos)

La jefa libertaria en el Senado se reunió ayer por la tarde con sus pares dialoguistas y ya había confirmado que el miércoles de la semana próxima habrá una sesión extraordinaria para debatir la reforma laboral, la cual dijo que está en un “95% cerrada”. Por su parte, los aliados percibieron una buena recepción del Gobierno, aunque continuarán las conversaciones por áreas aún no cerradas, con el fin de llegar a una versión final para el martes 10. “Nosotros creemos que sí. Si no, no convocaríamos”, manifestó Bullrich al ser consultada por los votos para la iniciativa, más allá de que no todos se ubican en esa misma sintonía. El convite duró más de dos horas y se realizó en la oficina central de la Unión Cívica Radical (UCR) en la Cámara alta. Al término del encuentro, la exministra de Seguridad dio declaraciones junto al presidente de la bancada del centenario partido, Eduardo Vischi (Corrientes).

