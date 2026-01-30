Política

El Gobierno recomendó a los argentinos no viajar a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida”

Cancillería de la Nación emitió un comunicado en las primeras horas de esta tarde. “Se registran faltantes de combustible”, precisió el texto difundido también por Pablo Quirno

El Gobierno recomendó a los argentinos que no viajen a Cuba “ante el deterioro de las condiciones de vida”

El Gobierno argentino emitió un comunicado con una recomendación para quienes planean visitar Cuba, aconsejando no viajar por el deterioro de las condiciones de vida en la isla. La recomendación oficial insta a evitar o posponer viajes turísticos ante la persistente crisis de recursos básicos.

Según el comunicado, se han reportado interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, dificultades para conseguir combustible, incluso en áreas turísticas, y problemas en el acceso al agua potable. Además, se destacan la escasez de alimentos y de medicamentos, lo que agrava la situación para residentes y visitantes.

A los argentinos que permanecen en Cuba, el llamado es a estar atentos a la evolución de la crisis y tomar precauciones adicionales.

El comunicado oficial alerta sobre cortes prolongados de luz, falta de combustible, escasez de alimentos y medicamentos en Cuba

En los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos adoptó fuertes medidas respecto a Cuba y los países que suministren petróleo a la isla. Esta decisión sería una de las principales condiciones que resultaron en el deterioro que advierten desde Cancillería.

El jueves pasado, Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone aranceles adicionales a bienes importados de países que entreguen o vendan petróleo al régimen cubano.

Con esta decisión, la administración busca frenar una de las fuentes principales de energía para la dictadura en Cuba y, de acuerdo con la Casa Blanca, salvaguardar los intereses estratégicos de Washington frente a lo que define como “acciones malignas” de La Habana a nivel internacional.

La normativa especifica que cualquier nación que, directa o indirectamente, suministre petróleo o productos derivados a Cuba podría verse afectada por nuevas tarifas sobre sus exportaciones hacia el mercado estadounidense.

En una comparecencia ante la prensa durante la presentación de un documental sobre la primera dama, Melania Trump, el presidente estadounidense sostuvo: “Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir”.

Estados Unidos sostiene que el abastecimiento energético que recibe la dictadura de La Habana constituye un pilar para su permanencia en el poder y la financiación de acciones que, a juicio del gobierno estadounidense, ponen en riesgo la estabilidad en la región. La economía cubana, el sistema eléctrico y el transporte dependen de la llegada de crudo y combustibles refinados procedentes del exterior.

Estados Unidos impone nuevas sanciones a países que suministran petróleo a Cuba, profundizando la crisis energética del país (REUTERS/Norlys Perez)

Interrogado acerca de si su Gobierno busca “ahogar” a Cuba mediante estas medidas, Trump respondió que esa expresión le parece “muy dura”, aunque calificó al país caribeño como una “nación en decadencia”.

“Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar”, declaró.

La disposición confiere al Ejecutivo la potestad de alterar o dejar sin efecto la medida. Trump se reservó la opción de modificar el esquema tarifario si el régimen cubano o los países implicados “adoptan medidas significativas” que reduzcan la amenaza que percibe o se alineen con los intereses de seguridad y política exterior de Estados Unidos. Además, advirtió que cualquier represalia comercial podrá desencadenar nuevas modificaciones.

Las autoridades advierten que turistas argentinos en Cuba deben seguir de cerca la evolución de la crisis y extremar precauciones (REUTERS/Norlys Perez)

El documento señala que la isla cuenta con capacidades militares y de inteligencia vinculadas a países adversarios de Estados Unidos. Como ejemplo, menciona la presencia en Cuba de la mayor base de inteligencia de Rusia fuera de su territorio, la cual, según Washington, se dedica a recolectar información sensible estadounidense.

También acusa al régimen cubano de ofrecer refugio y respaldo a organizaciones que Estados Unidos considera terroristas, como Hezbollah y Hamas.

Cuba crea un entorno seguro para que estos grupos establezcan vínculos económicos, culturales y de seguridad en la región”, afirma la orden ejecutiva, que incluye además la colaboración de La Habana con China e Irán.

Además, la orden resalta la existencia de represalias contra los familiares de presos políticos, así como restricciones a la libertad de expresión, que abarcan el uso de internet, la censura a la prensa y la persecución de opositores políticos. La administración de Donald Trump acusó a la isla de incurrir en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

