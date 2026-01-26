Política

En la semana previa a las sesiones extraordinarias, Bullrich inicia el “cara a cara” en el Senado por la reforma laboral

La Libertad Avanza piensa en una reunión con dialoguistas pasado mañana. Recuento de votos y definición de una agenda oficial que se comenzará el lunes próximo. A las dudas sobre este tema se suman planteos por cambios normativos en glaciares

Guardar
La jefa de la Libertad
La jefa de la Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Fotos: Maximiliano Luna)

A una semana de que se inicie un nuevo período de sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei, la jefa de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), comenzará en las próximas horas el “cara a cara” con sus pares dialoguistas de la Cámara alta para hacer un paneo general de objeciones y potenciales votos relacionados con la reforma laboral, con una agenda oficial que incluye otros temas que suman dudas, como la modificación de la Ley de Glaciares.

El receso estival se sintió en el Senado, con guardias mínimas y pocos legisladores presentes. En los últimos días sí aparecieron, entre otros, el ex jefe libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche (Jujuy), la referente cristinista Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y la zigzagueante aliada/enemiga de Casa Rosada Natalia Gadano (Santa Cruz). Las autoridades también aprovecharon para descansar. No obstante, el jueves pasado, según pudo saber Infobae, algunas de ellas mantuvieron un encuentro al mediodía. No se supo mucho del convite, salvo un enojo -nivel preescolar- de un rango inferior por información publicada en este medio.

Las observaciones que la oposición “acuerdista” realiza sobre la reforma laboral se encuentran bastante masticadas. Con la medalla de oro, las relacionadas con plata. Los votos están ahí y los esconden los gobernadores. Ellos bien lo saben y ahora tienen ese reclamo un poco más justificado, tras el mega ajuste que impuso el Gobierno libertario luego de años de festival y con los bolsillos del “payaso” reventados de deuda. Después, viene lo específico sobre el mundo del trabajo, ya sea la ultraactividad, la bomba atómica en varios estatutos, etcétera. No se debe olvidar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Durante la semana que finalizó ayer, la asesora de Bullrich y abogada Josefina Tajes recopiló cada detalle de las quejas que aterrizaron en el Senado. La presidenta del bloque libertario se tomaría 48 horas para el “ida y vuelta” con la Casa Rosada y, a partir del miércoles, analizar la opción de una reunión con dialoguistas para “peinar” un escenario más concreto.

El pleno de la Cámara
El pleno de la Cámara alta durante la sesión extraordinaria del 26 de diciembre pasado

La ex ministra de Seguridad maneja un interbloque de 21 soldados. Para el quorum y activar el recinto, se precisan 37. Bajo estos parámetros, el oficialismo está obligado a ir a pescar en la UCR, que suma 10; el PRO, que quedó con tres, y silvestres provinciales que no siempre responden a gobernadores. Días atrás, una fuente mileísta aseguró a Infobae que desde al menos una fuerza del interior “ya se comprometieron” a acompañar la iniciativa.

Al proyecto laboral, que ya está dictaminado en la Cámara alta y tendrá cambios que deberán anunciarse en el recinto, hay que agregarle la otra norma con despacho firmado y que buceó en diciembre pasado, sin muchas repercusiones: la modificación de la ley de glaciares. Durante el corriente mes, ya no solo el kirchnerismo reiteró sus objeciones, sino que, además, desde filas libertarias mencionaron con sigilo un par de preocupaciones -por eventuales inconvenientes en la justicia- que contiene el articulado.

Quienes más entienden la temática apuntan a tres factores. El primero es que deberá revisarse el “Acuerdo de Escazú” para conocer bien cómo se interpreta, de manera concreta, la participación popular. Se habla de llamados desde la Casa Rosada al Congreso con advertencias sobre esto. Sacrificarse para sancionar una ley y que a los pocos días sea bloqueada no sería la mejor señal para quien duda sobre invertir en la Argentina o un país de África. Y la espera se hace tediosa.

Otro factor sería el monumental poder que dejarían a gobernadores para delimitar zonas. “O sea que uno puede decir que toda la provincia es periglacial. Otro, nada. Y si en dos años llega otro mandatario de distinto tono político y da vuelta esa decisión, ¿quién habla con el dueño del emprendimiento?“, sentenciaron con preocupación desde un importante despacho. En tanto, el tercer ítem refiere a una desventaja considerable a la hora de cobrar regalías. El porcentaje parece ”bajísimo" a muchos legisladores.

Temas Relacionados

Reforma laboralSenadoLey de glaciaresLa Libertad AvanzaPatricia BullrichSesiones extraordinariasUCRPROÚltimas noticias

Últimas Noticias

Oficializaron la renuncia de Paul Starc y de otros tres funcionarios del Gobierno

Además de confirmar la salida del titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Poder Ejecutivo comunicó una serie de cambios en la Secretaría de Transporte, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) y la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas

Oficializaron la renuncia de Paul

Comienza la última semana de negociaciones por la reforma laboral: la reunión en Casa Rosada y el conflicto por Ganancias

Las autoridades nacionales encaran el tramo final de las conversaciones con la oposición. Un grupo de gobernadores reclama modificaciones sobre el artículo vinculado al impuesto

Comienza la última semana de

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel”

El secretario del Tesoro estadounidense volvió a defender el swap alcanzado entre ambos países. “Argentina se ha convertido en el eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”, aseguró

Scott Bessent elogió a Javier

Javier Milei viaja a Mar del Plata y encabezará el Derecha Fest: espera reunir a miles de personas y movilizar a la militancia

Se trata de la quinta edición de este encuentro político financiado por empresas privadas y que por primera vez se hace en la playa y con entrada gratuita. Optimismo entre los organizadores

Javier Milei viaja a Mar

El exabrupto de un intendente kirchnerista en medio de la interna del PJ bonaerense: “Es la época de cagones y traidores”

Pablo Zurro, jefe comunal de Pehuajó, cuestionó a quienes no piden por la liberación de Cristina Kirchner. Fuerte mensaje al kicillofismo

El exabrupto de un intendente
DEPORTES
El día que Michael Jordan

El día que Michael Jordan reveló su íntima relación con Kobe Bryant tras su trágica muerte: “Tuve un hermano menor”

15 frases de Úbeda tras el debut de Boca: el valor del triunfo ante Riestra, la llegada de Ascacíbar y preocupación por Janson

Furia en el Mundial de Ski Cross: sufrió una caída que lo eliminó de los cuartos y encaró a su rival mientras brindaba una entrevista

Nacho Arce reveló la peculiar estrategia que utilizó para quedarse con la camiseta de Paredes: el recuerdo de su paso en la Selección

El argentino Nico Varrone se lució en Daytona pese a la maniobra de un inglés que lo sacó de pista: se vienen sus tests de Fórmula 2

TELESHOW
El Oficial Gordillo vibra en

El Oficial Gordillo vibra en Carlos Paz, entre la familia y su nuevo show: “Estamos en nuestro mejor momento”

Las románticas fotos de Adrián Suar y Rocío Robles en Punta del Este

Rusherking recordó el auto que le regaló a la China Suárez y qué pasó cuando se separaron: “Fue todo un quilombo”

Nazarena Vélez, sincera sobre el romance del Chyno Agostini y La Tana: “Yo a esa edad me estaba casando por segunda vez”

El conmovedor gesto de Antonio Gasalla con Nazareno Mottola: “Yo no tenía techo”

INFOBAE AMÉRICA

“Marty Supreme” genera debate por

“Marty Supreme” genera debate por su representación de la identidad judía

“Offline es el nuevo lujo”: la moda de desconectarse llega a las redes sociales

La verdadera historia sobre Harry Truman y la bomba atómica

La belleza de la semana: Cuatro miradas artísticas que reinventan el verano

Un ferry naufragó en Filipinas con más de 350 personas a bordo: al menos 15 muertos y decenas de desaparecidos