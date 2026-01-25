La ministra de Mujeres bonaerense habló tras las detenciones de dos militantes por abusos en Senado de la provincia

Díaz negó que ella supiera de los casos de abuso recientemente denunciados contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz

Estela Díaz, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, se refirió a la presunta secta integrada por dos militantes peronistas detenidos y acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en La Plata.

Díaz negó que ella supiera de los casos de abuso recientemente denunciados contra Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, una pareja que militaba en una agrupación llamada Movimiento Ciudadano La Capitana, al momento de su asunción al frente de la cartera, en diciembre de 2019.

Si bien hubo denuncias desde 2014, el caso se conoció en 2024 dentro del Senado bonaerense y en ese momento tomó intervención el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Díaz. La funcionaria explicó que apenas tuvo conocimiento de los hechos y la intención de denunciar por parte de las víctimas, se actuó con los dispositivos institucionales correspondientes.

“Frente a las graves denuncias, y la posterior detención de dos personas, que aprovechando la militancia incurrieron en delitos sexuales graves, como ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia tengo la certeza y tranquilidad de que, desde que tomamos conocimiento de la situación, todos los equipos institucionales que intervinieron lo hicieron con celeridad y poniendo como principal prioridad a las víctimas, que es lo que corresponde y lo más importante en una situación así“, comentó Díaz, y consideró que ”es fundamental recalcar que este tipo de delitos son de instancia privada, no hay actuación de oficio" y que “el acompañamiento y la orientación del ministerio fue hecho con absoluta responsabilidad”.

Estela Díaz negó haber conocido los hechos antes de asumir en el cargo

Díaz negó haber conocido los hechos antes de asumir en el cargo. Consideró que esa acusación “es falsa” y que “induce a una interpretación que busca debilitar las políticas que defienden los derechos de las mujeres frente a la violencia machista sosteniendo que no sirven para nada”.

Además, entendió, “reproduce una violencia más: revictimiza a las denunciantes y busca desacreditar a quienes tenemos la máxima responsabilidad en la implementación de las políticas públicas”.

Díaz explicó que este tipo de situaciones son “complejas para denunciar”, y que “sin organismos que garanticen acompañamiento, presentación de escritos para la orientación en la intervención, mecanismos de protección y trabajo en redes, estos delitos jamás saldrían a la luz pública, reinaría la impunidad absoluta y el desaliento para quienes sufren la violencia”.

Ante la trascendencia de imágenes en las que se ve a Díaz con los detenidos durante actos militantes, la ministra bonaerense advirtió que su uso “sin explicar el contexto también deja en evidencia la estrategia y los fines que tienen, muy obvios por cierto”.

"La violencia machista no se combate con mentira sino con instituciones presentes y acompañamiento real a las víctimas. En ese camino vamos a seguir, sin retrocesos ni miedo", concluyó.

En aquel 2024, la dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que depende de la ministra, tomó el caso cuando se conoció en el ámbito del Senado y la directora de esa dependencia, recibió a la empleada legislativa y escuchó su testimonio junto a la directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos. Para ese momento, esta víctima todavía no había hecho la denuncia penal.

Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, detenidos por sospecha de abuso sexual en el ámbito de la militancia peronista bonaerense

Desde la cartera de Género le indicaron a la mujer que llevar el caso a la Justicia era un paso necesario para poder ayudarla con medidas de protección, como un botón antipánico. La denuncia en el juzgado finalmente se hizo en 2025 y en ese momento, el secretario admninistrativo del Senado bonaerense, Roberto Feletti, apartó a los denunciados de sus cargos.

“Que nos culpen a las mujeres, y especialmente a las que defendemos los derechos, no es extraño, es parte del mecanismo de complicidad machista”, remarcó Díaz y advirtió que “la operación está a la vista: desacreditar, distorsionar y seguir violentando a las mujeres en todos los lugares donde estemos y los espacios que ocupemos”.

En ese sentido, agregó que “somos las que sufrimos la violencia, las que luchamos para que estos delitos se sancionen y las señaladas con total ligereza para garantizar la impunidad machista”.