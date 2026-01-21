La otra agenda en común entre Argentina y EEUU: medicamentos biosimilares y la pirámide invertida de Trump

Robert F. Kennedy Jr y Mario Lugones

El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró ayer que la relación con la Argentina “está en el punto más alto de la historia”. La alianza geopolítica entre ambas administraciones pudo verse en asuntos tales como el respaldo financiero que el Tesoro estadounidense otorgó en septiembre del año pasado, así como en el apoyo que Argentina brindó sobre el caso Venezuela y, en particular, a la decisión de la Casa Blanca de entablar una transición política con el régimen que presidía Nicolás Maduro.

Esta estrechez se visualiza en otros aspectos de la gestión. Uno de ellos se desarrolla en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, actualmente liderado por Mario Lugones, que con su par estadounidense, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., entablaron un vínculo de ida y vuelta con diferentes políticas sanitarias.

En particular, el Gobierno argentino está interesado en adoptar el modelo de recomendaciones alimenticias de la administración Trump. Kennedy Jr. oficializó a comienzos de enero unas nuevas directrices que redefinen las recomendaciones alimenticias para la población de Estados Unidos. Esta se enmarca dentro de la agenda MAHA, que son las siglas de Make America Healthy Again (Hacer a América Saludable de Nuevo).

En lo que refiere a los asuntos nutricionales, Kennedy Jr. anunció nuevas pautas dietéticas que invierte la pirámide alimentaria, colocando la carne, el queso y la leche entera cerca de la cima junto a las verduras y las frutas.

Kennedy Jr. anunció nuevas pautas dietéticas que invierte la pirámide alimentaria, colocando la carne, el queso y la leche entera cerca de la cima junto a las verduras y las frutas (REUTERS)

Este anuncio se realizó también a través de las redes con un video suyo actuando como un dibujo de South Park. Esto fue visto con amplísima atención por parte de los asesores de comunicación de Milei. La Casa Blanca ha desplegado una fuerte campaña para promocionar estos cambios de consumo junto a una pancarta de Trump oficiando de lechero, así como un video de Kennedy Jr. bailando en un boliche y tomando un vaso de leche entera. Al menos dos reconocidas figuras libertarias digitales reconocieron a Infobae que les encantaría implementar ese tipo de acciones comunicativas.

Volviendo a la política local, en Argentina está la intención de comenzar a desplegar una política similar para el corto y mediano plazo.

Una altísima fuente con contacto directo con estas políticas comentó a este medio: “La nueva pirámide invertida de Estados Unidos refleja una vuelta a la simplicidad que valoramos los nutricionistas: priorizar alimentos completos, nutritivos y mínimamente procesados. Incluir proteínas y grasas saludables en cada comida y frutas, verduras y legumbres como parte del patrón alimentario. Agua como bebida principal durante todo el día. Y evitar el agregado de azúcares y alimentos ‘de paquete’”.

El anuncio realizado por Trump había sido celebrado por Mario Lugones en su cuenta oficial de X. “Más del 50% de la población en Argentina tiene exceso de peso. Esto aumenta el riesgo de tener problemas de salud. Coincidimos con @SecKennedy en la necesidad de promover ciudadanos más saludables a partir de una mejor alimentación y de una revisión integral de los ingredientes presentes en los productos ultraprocesados”, marcó.

El Ministerio de Salud busca avanzar con líneas de acción para promover el consumo de alimentos regionales, revisar el uso de aditivos y colorantes, fortalecer los criterios de seguridad y alinear las normas de calidad e información de acuerdo a los estándares internacionales.

El Ministerio de Salud busca avanzar con líneas de acción para promover el consumo de alimentos regionales

Las líneas rectoras que tiene el Gobierno para promover o no recomendaciones o legislación de este estilo son producidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, en particular, por una de sus secciones, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), que tiene responsabilidad en la actualización del Código Alimentario Argentino (CAA).

Una de las políticas que más éxito tuvo en la promoción de alimentación saludable fue Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y Etiquetado Frontal de Alimentos. Una encuesta reciente realizada en los últimos meses de 2025 por el Centro Nacional de Responsabilidad Empresarial y Capital Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA consignó que tres de cada cinco argentinos bajaron el consumo de alimentos y bebidas por el solo hecho de llevar los octógonos negros.

El Gobierno reformuló la instrumentación de esa ley a través de las resoluciones 11362 y 11378/24 de ANMAT. Los octógonos se definieron luego en términos de los ingredientes “adicionados”, y no por los contenidos “intrínsecos”, a la vez que se flexibilizaron ciertos requisitos sobre las publicidades en el empaque y en la comercialización de los productos.

Lugones ve en las políticas de “alimentación saludable” una suerte de ahorro a largo plazo para el Estado en términos de enfermedades crónicas que pueden manifestarse con mayor probabilidad con la longevidad, tales como la hipertensión y la diabetes, en el marco de un envejecimiento demográfico que promete tensionar el sistema previsional y de salud.

“Comer alimentos frescos y sanos puede ser accesible. En nuestro país, las materias primas y alimentos que se producen son de excelente calidad. En conjunto con otras áreas de gobierno y con las provincias, buscamos adecuar las políticas de alimentación nacional con alimentos autóctonos y accesibles, que se adapten a las diversas culturas e identidades regionales”, afirman en el Gobierno.

Al margen de la inspiración de la cartera de Lugones sobre aspectos puntuales de la gestión de Kennedy Jr., desde ese ministerio también indican que Estados Unidos también adoptó políticas específicas impulsadas por los libertarios.

Robert F. Kennedy Jr y Mario Lugones

Uno de los ejemplos es la promoción que el Gobierno realizó para promover la fabricación de biosimilares y tratar de bajar el costo de ciertos medicamentos. Esta se dispuso en marzo del año pasado a partir de la disposición 1741/2025. Medio año después, la FDA estadounidense (Food and Drug Administration) impulsó una medida de similares características para simplificar los estudios de biosimilares y “reducir las pruebas clínicas innecesarias”.

Kennedy Jr. y Lugones tienen una relación estrecha que se evidenció en un encuentro mantenido en mayo del año pasado en Argentina.

A partir de las reuniones que se mantuvieron por esos días, el Ministerio de Salud local anunció un paquete de medidas a corto y mediano plazo: 1) la revisión y reducción de la estructura operativa del Ministerio de Salud, 2) la ratificación de la decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud, 3) la revisión del uso de aditivos e ingredientes en la industria alimenticia, 4) el análisis de la continuidad de las autorizaciones rápidas para medicamentos de alto costo y 5) un endurecimiento en los procesos de revisión y control de vacunas.