Política

Javier Milei avanza en la conformación de un bloque de presidentes y líderes de derecha: asegura que ya tiene el compromiso de más de diez países

Aunque sin fecha, el mandatario prevé realizar una cumbre de referentes enfocada en contrarrestar la influencia de gobiernos de tendencia socialista y progresista en América Latina

Guardar

El presidente Javier Milei avanza en la organización de una cumbre de derecha que aspira a congregar en Argentina a mandatarios y figuras políticas, regionales e internacionales, alineadas con la lucha ideológica contra el socialismo y el movimiento woke.

El objetivo central de este encuentro sería forjar una alianza estratégica que contrarreste la influencia de lo que Milei considera como dictaduras de América Latina, tales como las de Miguel Díaz-Canel (Cuba), Daniel Ortega (Nicaragua) y Nicolás Maduro (Venezuela); así como gobiernos democráticos que son de un signo ideológico diferente al libertario, tales como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia), Claudia Sheinbaum (México) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Pareciera que la región ha despertado de la pesadilla del socialismo del Siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato mentiroso, engañoso para que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población, si todos los lugares en donde lo aplican es un fracaso”, marcó Milei este martes en diálogo con el periodista Andrés Oppenheimer, de la cadena CNN en Español.

También reconoció el adelanto hecho días atrás por Infobae, que está trabajando en un bloque de líderes de la centroderecha hacia la derecha. “No le pusimos nombre, pero ya hay un bloque de diez países que venimos trabajando. Estamos intentando hacer un bloque para que nuestra propuesta sea plantarnos al cáncer del socialismo del Siglo XXI o de los woke, ni hablar de las versiones más extremas”, marcó.

Reunión entre Javier Milei, Jair
Reunión entre Javier Milei, Jair Bolsonaro y Eduardo Bolsonaro en 2024

El proyecto, que por ahora se encuentra en una fase preliminar, prevé una convocatoria para el año 2026 en territorio argentino. Aunque está la idea de hacer un cónclave iniciático para este grupo, Milei le confirmó a Infobae que todavía no hay una fecha prevista para la realización del bloque.

Se supone que antes debe terminar de conformarse la composición final del grupo, la estructura de la organización y la dinámica con la que funcionará.

Por el momento, se sabe que buscarán manejarse con un posicionamiento en sintonía con la política exterior de Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump.

Desde la administración libertaria insisten en que Milei emerge como “el líder natural” de este posible bloque ideológico y que el evento buscaría sumar a José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú). Tanto Bukele como Milei mantienen un vínculo fluido, lo que favorece la articulación regional planteada por el presidente argentino.

Entre los líderes mencionados, Milei ya logró concretar varias reuniones bilaterales en los últimos meses. Estos encuentros buscaron fortalecer los lazos y asentar las bases de una colaboración que trascienda lo institucional, orientada a consolidar un frente común con eje en la defensa de la propiedad privada y el capitalismo. El mandatario incluso visitó diferentes países de la región con esa intención, posicionándose como referente del bloque conservador en el escenario sudamericano.

En la reciente Cumbre del Mercosur celebrada el 20 de diciembre en Foz de Iguazú, Milei se dirigió a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, con una visión definida sobre el rumbo de la región. Expuso: “La nueva Sudamérica llega desde el futuro. Está en este bloque decidir si va a moverse con este viento de cola o aferrarse al mástil del pasado para luchar contra el cambio que nuestros países necesitan y exigen”.

El presidente Javier Milei recibió
El presidente Javier Milei recibió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast

En la reciente cumbre de jefes de Estado del Mercosur realizada en Foz de Iguazú, Milei respaldó la postura de Estados Unidos frente a Nicolás Maduro, mientras Lula da Silva buscó un diálogo directo con Trump para impedir una posible invasión a Venezuela, a la que calificó como una “catástrofe” para la región. Las posturas opuestas de los presidentes de Argentina y Brasil pusieron en primer plano la división política en Sudamérica.

La administración radicada en Casa Rosada sostiene que los recientes cambios políticos en Sudamérica reafirman la oportunidad de este proyecto.

Tras la elección presidencial en Chile, que consagró a José Antonio Kast con un 60% de los votos tras imponerse en la segunda vuelta frente a Jeannette Jara, Milei celebró públicamente el “cambio de rumbo” en varios países de la región.

De hecho, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que afirmó: “La izquierda retrocede. La Libertad Avanza”. En ese posteo, diferenció a Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina como exponentes del progreso, en contraste con las representaciones de Brasil, Colombia y Venezuela.

Temas Relacionados

Javier MileiDerechaSocialismowokeArgentinaBrasilLula da SilvaJosé KastNicolás MaduroSantiago Peña

Últimas Noticias

La Cámara de Diputados depositó por error $700 mil en la cuenta de casi todos los empleados

Las autoridades del cuerpo aseguran que se trató de una equivocación del Banco Nación. Comunicaron a los trabajadores que no deben gastar el dinero porque el viernes será descontado

La Cámara de Diputados depositó

Sin invitados confirmados, Javier Milei pasará año nuevo en la Quinta de Olivos y prevé dar un mensaje oficial

El jefe de Estado no se moverá de la Residencia Presidencial y mantiene el hermetismo sobre con quiénes pasará el inicio del 2026. Se quedará en Buenos Aires para retomar su trabajo el primer día del año

Sin invitados confirmados, Javier Milei

Lo que la política argentina dijo: las 130 frases más destacadas del segundo semestre de 2025

Batallas dialécticas, declaraciones cruzadas, reflexiones audaces, títulos para videograph. Este fue otro año de turbulencia política en Argentina: la discusión se condensó alrededor de las elecciones, de la disputa oficialismo-oposición, de los vaivenes del Gobierno y de los escándalos que siempre abonan este listado de frases preponderantes, que sirven para repasar todo lo que los políticos argentinos dijeron y se dijeron en 2025

Lo que la política argentina

Cuáles son las candidaturas a cargos sensibles que espera tratar el Congreso en 2026

A las dos butacas de la Corte Suprema se suman el procurador general y centenares de pliegos judiciales. Lo debe proponer el Ejecutivo para que analice el Senado. Los Defensores del Pueblo y del Niño se discuten directo en el Poder Legislativo, a través de concurso público. En el último caso, la postulante fue aprobada por Diputados y resta la Cámara alta

Cuáles son las candidaturas a

Cuatro motivos que explican por qué el 2025 fue uno de los años más traumáticos para el PRO: las proyecciones para lo que viene

Desde la dura derrota en las elecciones porteñas hasta la pérdida de representación en el Congreso, el macrismo atraviesa uno de sus peores momentos. La encerrona liberal y un desafío clave de cara al 2027

Cuatro motivos que explican por
DEPORTES
La impactante caída de Jutta

La impactante caída de Jutta Leerdam, la novia de Jake Paul, que pone en peligro su presencia en los Juegos Olímpicos de Invierno

Sonríe Marcelo Gallardo: River Plate quedó a un paso de cerrar a un jugador de selección y campeón de Copa Libertadores

El “11 ideal” del 2025 en América con Lionel Messi y otros cuatro argentinos incluidos: quiénes son

Las imágenes de la travesía en bicicleta que realizó Lionel Scaloni por las sierras de Córdoba en el cierre del 2025

Nació en Italia, creció en Singapur y sacó la licencia argentina para representar al país en el camino a la Fórmula 1: el respaldo de Franco Colapinto

TELESHOW
Valentina Cervantes mostró el divertido

Valentina Cervantes mostró el divertido llamado de su hijo Benjamín a Enzo Fernández: “¡Papi!"

Se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Christian Petersen

La China Suárez y Mauro Icardi sorprendieron con un look idéntico para fin de año: cuánto costó el detalle de lujo

A 21 años de la tragedia de Cromañón, Don Osvaldo conmovió con su homenaje a las víctimas con un show a puro rock

Flavio Azzaro revivió su reacción cuando se enteró que su mujer estaba embarazada

INFOBAE AMÉRICA

La inflación en Paraguay mejoró

La inflación en Paraguay mejoró la meta de 3,5% que se había planteado el gobierno para 2025

Borges, el perro que se quedó ciego y una campaña por él contra la pirotecnia

Un lingote hallado en Suecia revela rutas comerciales con la Península Ibérica durante la Edad del Hierro

Vladimir Putin cerró el año con otra arenga bélica en un mensaje a todos los rusos: “¡Creemos en nuestra victoria!”

2025, el año que apagó a los gigantes del siglo XX