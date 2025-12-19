Caputo y Jorge Macri volvieron a reunirse por la coparticipación: LLA busca reponer el ítem que beneficia a CABA en el texto del Presupuesto que tratará el Senado

Luis "Toto" Caputo y Jorge Macri

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, siguió con atención la última sesión en Diputados sobre la ley de Presupuesto 2016 que, entre otros puntos, incluía un item para garantizar un pago semanal de la deuda millonaria que la Nación mantiene con la Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación. El oficialismo logró la media sanción, pero no pudo avanzar con el capítulo que favorecía a CABA.

A 24 horas del fin de la sesión, que fue maratónica, el mandatario porteño se reunió con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, para retomar la negociación del reclamo general, de fondo, que apunta a la restitución del 3,5% de coparticipación, porcentaje que la Ciudad recibía hasta 2020 y que fue reducido de manera unilateral por el entonces presidente Alberto Fernández.

La medida, que bajó el coeficiente al 1,4%, se justificó en la necesidad de transferir recursos a la provincia de Buenos Aires en medio de un conflicto salarial con la policía bonaerense. El gobierno porteño sostiene que esta quita fue inconstitucional y reclama el reintegro de USD 6.000 millones, además de la restitución del porcentaje original mediante transferencias diarias del Banco Nación.

Esta decisión, adoptada por decreto, implicó una merma anual de aproximadamente $35.000 millones para la Ciudad y el redireccionamiento de esos fondos a la provincia de Buenos Aires. El entonces jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida y llevó el caso ante la Corte Suprema, alegando que cualquier modificación en los porcentajes de coparticipación debe realizarse por ley y con el acuerdo de todas las provincias.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema falló a favor de la Ciudad y ordenó al gobierno nacional restituir el 2,95% de la masa coparticipable mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, la administración de Fernández optó por cumplir el fallo mediante bonos del Tesoro, lo que generó nuevas tensiones con el gobierno porteño, que exigía el pago en efectivo. Hasta el momento, la deuda continúa sin saldarse y la disputa permanece abierta.

Desde el entorno de Macri destacaron que hay “buen diálogo, predisposición y voluntad de ambas partes de seguir trabajando de manera coordinada entre los equipos económicos”, y “ordenar y resolver el desastre heredado del gobierno de Alberto Fernández en materia de coparticipación”.

La estrategia libertaria en el Senado

Diego Santilli sobre el presupuesto 2026

En paralelo a este encuentro, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que el bloque libertario buscará reponer en el texto del Presupuesto, cuando se trate en el Senado, el capítulo XI que fue rechazado en Diputados y que incluía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, y el ítem que reclamó el PRO y Jorge Macri para cancelar una deuda de $274.000 millones y garantizar un pago semanal del denominado “goteo” diario de fondos, dispuesto por la Corte.

“Hubo gobernadores que no pudieron convencer del cambio cultural a muchos o a algunos de sus diputados”, afirmó Santilli. Según el funcionario, el bloque libertario trabajará en el Senado “para corregir ese articulado”, aunque destacó el aval en general que tuvo el Presupuesto 2026. “Lo que se logró es un paso muy importante, venimos de tres años sin presupuesto”, aseguró.

Ayer, cerca del mandatario porteño, y ante la consulta de este medio, indicaron que “seguirán trabajando incansablemente para que el Gobierno Nacional cumpla con el fallo de la Corte”. “Fue un grave error que se incluyera en ese capítulo. Debería haber tenido un capítulo especial y ser tratado de manera diferenciada. Cumplir con los fallos judiciales es una obligación. Desde el PRO se planteó siempre. Creemos que el gobierno del presidente Milei tiene la misma vocación para hacerlo”, añadieron.

El fastidio correspondió a la estrategia que implementó el oficialismo, que incluyó el apartado que beneficiaba a CABA junto con otros cambios y la derogación de las leyes de discapacidad y universidades. En la bancada amarilla interpretaron que fue un intento de forzar el apoyo de algunos diputados como Oscar Zago, Eduardo Falcone, Karina Banfi o Álvaro González, que forman parte del interbloque que lidera el PRO y estaban en duda.