Designaron a la nueva titular de la Agencia de Bienes del Estado tras la renuncia de Nicolás Pakgojz

Junto a Pakgojz, presentó su dimisión Marcelo León Ugarte, quien se desempeñaba como vicepresidente del organismo

Los cambios se dieron producto de las renuncias del presidente y vicepresidente del organismo

Luego de la renuncia del ex presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), Nicolás Pakgojz, el Gobierno nacional confirmó quién será su reemplazo. Se trata de Tania Alejandra Yedro, una funcionaria pública que trabaja en el organismo desde el 2024.

Por medio de la publicación del decreto 919/2025 en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informaron que la nueva titular había asumido las funciones desde el comienzo de esta semana.

“Desígnase, a partir del 22 de diciembre de 2025, en el cargo de presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Secretaría Ejecutiva de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la licenciada Tania Alejandra Yedro”, establecieron.

La modificación en la cúpula del organismo se debe a la salida de Pakgojz, quien había sido designado desde el comienzo de la era Milei. Sin embargo, no fue la única baja registrada en los últimos días, puesto que el ex vicepresidente Marcelo León Ugarte también presentó su renuncia.

Nicolás Pakgojz, el ex titular de la AABE (@nicolaspakgojz)

“Agradécense a los funcionarios renunciantes los servicios prestados en el desempeño de dichos cargos”, destacaron las autoridades a través del Decreto 896/2025, tras informar que el ex titular había dimitido al cargo el 10 de diciembre. En el caso de su mano derecha, envió el escrito un día antes.

De esta manera, se definió que la nueva presidente del AABE sea Yedro, quien se sumó al organismo el 2 de febrero de 2024. Sin embargo, su antiguo cargo era como directora nacional de Servicios Inmobiliarios y Asuntos Comunitarios, oficina que depende de la agencia.

A partir de ahora, la funcionaria asumirá como parte de sus responsabilidades principales:

  • Administrar, regularizar, custodiar y optimizar el uso de los bienes inmuebles estatales.
  • Proponer y ejecutar políticas para la administración eficiente de estos bienes.
  • Autorizar cesiones, transferencias, concesiones, ventas, y otras formas de disposición o uso de los inmuebles estatales, conforme a la normativa vigente.
  • Promover la recuperación, el inventario y la regularización dominial de inmuebles estatales.
  • Velar por la transparencia y el interés público en la administración de los bienes del Estado.

El nuevo proceso de venta de bienes del Estado

A principios de este año, el Gobierno nacional implementó una reforma en la gestión de bienes estatales que autoriza la venta de propiedades del Estado a través de plataformas electrónicas, tanto públicas como privadas. La nueva normativa, formalizada por el Decreto 195/2025 publicado en el Boletín Oficial, también clarifica qué objetos deberán incorporarse al inventario oficial.

El listado obligatorio incluye automotores, aeronaves, buques, obras de carácter científico, literario o artístico, antigüedades, bienes con valor cultural, histórico o económico relevante, ganado bovino y équidos, y cualquier otro bien definido como mueble por el Código Civil y Comercial de la Nación que la agencia determine como relevante.

Por el contrario, quedan fuera del registro los bienes muebles relacionados con la seguridad interior y la defensa nacional, a menos que sean declarados en desuso o rezago.

La regulación establece que el valor base de las subastas o el precio final de cada bien será determinado por el servicio administrativo financiero correspondiente, utilizando indicadores de mercado provenientes de fuentes reconocidas como publicaciones sectoriales y bases de datos privadas, y permitiendo el relevamiento de valores de proveedores privados.

La AABE tendrá la responsabilidad de definir los criterios específicos para la aplicación del sistema, asegurando que los procesos cumplan con los principios de transparencia, eficiencia y publicidad.

