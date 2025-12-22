Política

Javier Milei participará del Foro Económico de Davos y viajará a Suiza en enero

El mandatario confirmó su participación y por tercer año consecutivo disertará ante líderes globales. Se espera que profundice su crítica a la ideología woke y defienda al liberalismo

Argentina's President Javier Milei makes
Argentina's President Javier Milei makes a special address during the 55th annual World Economic Forum (WEF) meeting in Davos, Switzerland, January 23, 2025. REUTERS/Yves Herman

Como cada enero desde su asunción en 2023, el presidente Javier Milei confirmó que participará del Foro Económico de Davos que se realiza a principio de año en Suiza, donde se espera que profundice sus críticas contra la ideología woke y reafirme su defensa al liberalismo. El propio mandatario anticipó sus asistencia a través de su cuenta de X.

“Fenómeno barrial”, expresó en sus redes tras citar la publicación del Foro que anunciaba su presencia en el megaevento que se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, situada en la región de Prettigovia/Davos. Bajo el lema ‘Un espíritu de diálogo’, más de 3 mil líderes globales se reunirán, como lo hacen cada año, para analizar los retos estratégicos y fomentar la cooperación entre naciones.

En esta edición, la temática de debate girará en torno a cinco desafíos que se presentan como claves donde detectan que “el diálogo y la cooperación público-privada” son fundamentales para el progreso. “Para abordar estos desafíos, el crecimiento, la resiliencia y la innovación serán imperativos transversales que guiarán la forma en que los líderes abordan la complejidad actual y buscan las oportunidades del futuro”, argumentaron desde la página del evento.

Durante su participación en la edición de enero de 2025, el mandatario utilizó su discurso para defender las políticas económicas que impulsó la administración libertaria y se mostró fuertemente crítico contra la ideología woke. Fue en Davos donde pronunció fuertes cuestionamientos que fueron interpretados por la comunidad LGBT como una ofensa, lo que llevó a que se volcaran a las calles para protestar en su contra.

Un hombre sostiene un cartel
Un hombre sostiene un cartel que muestra al presidente argentino Javier Milei tras las rejas durante una manifestación en protesta por el discurso de Milei en el Foro Económico Mundial en Davos, en el que criticó el "progresismo enfermizo", el bienestar social, el feminismo, las políticas de identidad y la lucha contra el cambio climático (Foto AP/Rodrigo Abd)

Desde Suiza, el mandatario hizo referencia a un caso de abuso de una pareja homosexual de Estados Unidos, y sostuvo que “en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil”. “Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”, sentenció ante los presentes el 23 de enero pasado.

Sus palabras tuvieron una fuerte repercusión en el colectivo de la diversidad argentino que rápidamente convocó a asambleas y movilizaciones en rechazo, que tuvieron una fuerte convocatoria de la sociedad. Días más tarde, el mandatario se vio obligado a aclarar sus dichos debido a la insatisfacción del sector.

En Balcarce 50 admiten que el Foro de Davos le permite al libertario amplificar su discurso en el plano internacional y sostienen que hasta entonces tuvo una buena repercusión a nivel global.

En enero de este año el mandatario hizo públicos sus deseos de cerrar una alianza internacional de derecha integrada por naciones aliadas como Giorgia Meloni (Italia), Nayib Bukele (El Salvador), Viktor Orbán (Hungría), Benjamín Netanyahu (Israel) y Donald Trump (Estados Unidos). Con el triunfo de expresiones similares en la región, el libertario aspira a conformar el tan ansiado bloque de derecha, según relevaron importantes fuentes a Infobae.

El presidente Javier Milei recibió
El presidente Javier Milei recibió a José Antonio Kast, recientemente electo presidente de Chile

Como dejó en claro tras la victoria del reciente electo presidente de Chile José Antonio Kast, en Balcarce 50 se emocionan con el tinte ideológico que tiñó a la mitad de América del Sur y ven potencialidad en la administración de José Jeri en Perú; en la asunción de Rodrigo Paz en Bolivia, lo que le puso fin a la hegemonía del MAS, y la sintonía existente con Santiago Peña de Paraguay.

“Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI”, sintetizó en sus redes luego de que el candidato del Partido Republicano se impusiera en Chile por sobre la oficialista Jeannette Jara en la segunda vuelta.

En su debut durante el año 2024, Javier Milei llamó la atención de los asistentes al alertar que Occidente, bajo su percepción, estaba “en peligro”. En un mensaje en defensa del sistema, expuso que el capitalismo de libre empresa era “la única herramienta” para “terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia a lo largo y a lo ancho de todo el planeta”.

Si bien el propio jefe de Estado anticipó que viajaría a Suiza, los funcionarios involucrados en la redacción del discurso que pronunciará el próximo enero aseguran que aún no hay precisiones respecto a la línea debido a que resta casi un mes para el foro. Sin embargo, se atreven a anticipar que habrá nuevas críticas a la ideología woke, el socialismo y la izquierda.

