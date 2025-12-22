El Senado se prepara para sancionar dos leyes y cerrar su año: los escenarios posibles

El pleno del Senado durante una sesión realizada el año pasado (Sebastián Alonso)

De dos leyes a ninguna, ese es el panorama que se presenta para lo que sería la última semana de actividad en el Senado: La Libertad Avanza debe decidir si sanciona este viernes el Presupuesto 2026 y la iniciativa de Inocencia Fiscal, tal como vinieron de Diputados, y cierra el período de sesiones extraordinarias convocado hasta el martes 30, o si empuja cambios desesperados en el proyecto de gastos para el año próximo, luego de las tropelías oficialistas en la Cámara baja. Esta situación derivaría en una ruptura con casi todo el sector dialoguista, con el que la Casa Rosada volvió a reconectar hace cinco minutos.

El sendero vigente en el Senado parece claro. Lo que menos quieren hacer eventuales aliados es aparecer pegados a las estrategias que impone Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria. El problema es que el Gobierno comprende esto como apoyo incondicional a cualquier idea y no reconoce las promesas realizadas a los sectores aliados.

Un combo letal para muchos “aceitosos” que quedan en el medio, con votos trascendentales. Nunca hay que dejar de dimensionar que el éxito o fracaso en el Congreso está atado a la voluntad de puñados de legisladores poco conocidos, pero con gran poder de daño.

Durante la tarde de ayer, el último intento magistral de la Casa Rosada fue pedirle un Zoom a la jefa libertaria, Patricia Bullrich, con el resto de los titulares del flamante “entendimiento” entre oficialismo y dialoguistas senatoriales -44 de 72, aunque tiene uno menos hasta que el rionegrino Enzo Fullone jure en la próxima sesión- y la respuesta, más allá del intercambio en muy buenos términos, fue idéntico: si La Libertad Avanza insiste con retocar el Presupuesto 2026 y no sancionarlo tal como vino de Diputados, habrían más modificaciones y el texto quedaría en peores condiciones según la perspectiva del Ejecutivo.

No sólo eso. Para el convite del 26 en el recinto -a partir de las 12-, a la oposición que desea acompañar tampoco le costaría solicitar la discusión en particular de la ley de Inocencia Fiscal -interesan los dólares- para que el diablo meta la cola y esa iniciativa sea forzada a regresar a la Cámara baja en segunda revisión. “El clima es bueno, pero no podemos resolver nosotros la mala praxis de los diputados libertarios. Espero que no sea el comienzo de algo buscado a propósito para romper el ida y vuelta. Sería demasiada tomada de pelo”, sentenció un senador de peso a Infobae.

La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, junto a los líderes de la CGT la semana pasada, durante el plenario de comisiones que analizó la reforma laboral en la Cámara alta

El viernes último, cuando se dictaminó el proyecto de Inocencia Fiscal, el radical Maximiliano Abad (Buenos Aires) y la macrista Andrea Cristina (Chubut) realizaron observaciones al articulado. A pesar de la presidencia del libertario Juan Carlos Pagotto en la comisión de Justicia, fue la propia Bullrich la que tuvo que intervenir.

“Quiero decirles que nosotros estamos dispuestos, en las sesiones ordinarias, a analizar este planteo que hacen los senadores Abad y Cristina y explicar cuáles serían las multas en aquellos contribuyentes muy pequeños que necesitan que haya una proporción entre el capital y el capital de trabajo que tienen en sus negocios, las fallas que puedan tener por cuestiones formales y la posibilidad de que esas multas sean acordes a esta realidad. En todo caso, como creemos importante poner en marcha esta ley desde el momento de su promulgación, nos comprometemos a analizar un capítulo especial, una ley corta que pueda subsanar este problema”, expresó Bullrich.

Salvo la sesión del 26, en el Senado no aparece actividad oficial alguna. Sí es probable que se vea mañana a la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, en la inauguración del oratorio Santa María Antonia de San José “Mamá Antula”. La convocatoria no fue informada, aunque se estima que durante el evento habrá una bendición del arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires. La zona para rezar -varias volteretas de las autoridades, como contó este medio semanas atrás- quedará inaugurada en la oficina del expulsado Edgardo Kueider, quien fue detenido a fines de 2024, en un paso fronterizo, con más de USD 200.000 sin declarar.