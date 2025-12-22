Política

Caso Petersen: guías aseguran que el chef no tuvo problemas de salud en el ascenso al Lanín, pero sí un cambio en su comportamiento

Las personas contratadas para acompañar al reconocido cocinero dieron detalles de la frustrada excursión de alta montaña. Admitieron que hubo un cambio de actitud y hostilidad que motivó un llamado a las fuerzas de seguridad

La Asociación de Guías de Montaña (AAGM) aclaró que el chef Christian Petersen no experimentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó, aunque sí mencionaron que tuvo un cambio de actitud, motivo por el que los acompañantes del grupo convocaron a Gendarmería Nacional.

El chef permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes producto de una falla multiorgánica durante una excursión de ascenso al volcán Lanín, de acuerdo al único comunicado que emitió el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén.

Sin embargo, luego de esa comunicación oficial, no hubo nuevos partes médicos para conocer su evolución médica. Autoridades del organismo neuquino atribuyeron la falta de información a un pedido especial de la familia.

El incidente que derivó en la internación de Petersen ocurrió el viernes 12 de diciembre durante una expedición al volcán Lanín, en la Patagonia argentina. El chef formaba parte de un grupo de excursionistas cuando el guía de la expedición notó un cambio de actitud en Petersen, quien decidió suspender el ascenso y regresar a la base.

La AAGM emitió un parte en el que explicó que Petersen completó un tramo de la travesía sin dificultad, aunque antes de iniciar el fallido ascenso solicitó algunos requerimientos especiales, como realizar el recorrido en silencio.

Ante esa solicitud, los guías decidieron apartarlo del grupo y acompañarlo durante el recorrido, siempre bajo supervisión de los especialistas.

Al arribar al refugio, Petersen compartió un momento con el resto del grupo, disfrutó del lugar y se mostró conforme por haber alcanzado ese punto del recorrido.

Según la información que aportó la institución, tras la charla técnica previa al inicio del segundo día de actividad, y en acuerdo con Petersen, se decidió que permaneciera en el refugio y no continuara con el ascenso.

Ese mismo día, dijeron los guías, experimentó un cambio de comportamiento y su actitud molestó a los demás expedicionarios, quienes mencionaron gritos y ruidos molestos durante la hora de descanso.

Por esa situación, los guías dialogaron con el chef y decidieron que iniciarían el descenso a la base de la montaña. La caminata se realizó sin dificultad durante un lapso de dos horas, en la que estuvo acompañado por un integrante del grupo.

Los experimentados acompañantes notificaron a Parques Nacionales sobre el regreso a la base aunque también fue necesario convocar a Gendarmería Nacional, ya que Petersen habría adoptado un trato hostil con el guía que lo acompañaba.

“Aproximadamente dos horas más tarde, Petersen adoptó una actitud prepotente hacia uno de los miembros del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional” citaron.

Desde la AAGM aclararon que Christian Petersen descendió los 2 mil metros en buenas condiciones generales y no presentó problemas físicos, arritmias ni cuadros compatibles con un accidente cerebrovascular, tal como lo mencionaban algunos medios de comunicación sobre lo que el personal que participó del operativo.

Los problemas de salud se habrían detectado poco después, cuando sufrió una descompensación, motivo por el que fue derivado al hospital de Junín de los Andes. Allí, los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa, y un brote. Una vez estabilizado, los profesionales resolvieron su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica.

El Ministerio de Salud de Neuquén emitió un solo parte médico sobre el estado de salud de Petersen, en el que confirmó el diagnóstico de falla multiorgánica, aunque no volvió a informar sobre el estado de salud actual.

Fuentes de ese organismo dijeron que el hermetismo está relacionado a un pedido de la familia, que habría solicitado limitar la información a los medios de comunicación.

Trascendió, sin embargo, que habría experimentado una evolución favorable en su estado de salud y le habrían retirado la asistencia respiratoria mecánica.

Los facultativos que lo asisten analizan el estado clínico para decidir su derivación en avión sanitario a un centro asistencial porteño, donde continuará bajo estricta supervisión médica.

