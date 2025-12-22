Asumieron los auditores de la AGN mientras el PRO pide a la Justicia su impugnación

Rita Mónica Almada durante la jura en la Cámara de Diputados

En medio de la disputa entre el PRO y La Libertad Avanza que se desató la semana pasada en Diputados, la Auditoría General de la Nación le tomó juramento a los tres auditores que fueron designados por la Cámara de Diputados.

Una hora antes del mediodía juraron Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, la exdiputada vinculada políticamente al gobernador de Salta Gustavo Sáenz.

La intención original es que los siete auditores que son designados por el Congreso -3 por Diputados y 4 por el Senado- asuman en un acto conjunto. Sin embargo, la disputa entre el PRO y LLA por estas designaciones aceleró los plazos.

El partido que conduce Mauricio Macri denunció en el recinto de Diputados que los libertarios no habían cumplido sus compromisos en las designaciones de la AGN y que iba a ir a la Justicia para frenarlo.

En el día de hoy el PRO presentó un pedido de amparo para que se puedan frenar esas designaciones. El motivo tiene que ver con que los libertarios corrieron al candidato amarillo, Jorge Triaca, por un nuevo acuerdo con el kirchnerismo para que sea Almada quien ocupe ese lugar. Además, la tercera silla se la dio a los gobernadores.

El jefe del bloque PRO anticipó que denunciarán el nombramiento ante la Justicia

La presentación judicial la hizo el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y en el documento se señala que la designación de autoridades de la AGN se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en violación directa del artículo 63 de la Constitución Nacional. “El decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía este tema”, aseguraron desde el PRO.

Además, indicaron, “la votación se llevó a cabo cerca de las tres de la mañana, sin publicidad ni transparencia, sin dictamen previo, sin debate parlamentario y sin cumplir los procedimientos reglamentarios esenciales” por lo que consideran que son demasiadas “irregularidades”.

Según el documento de 29 páginas presentado por Ritondo a la Justicia con el patrocinio de la abogada Tiziana Díaz, la moción en Diputados que derivó en la designación de los auditores “se realizó sin mediar informe alguno de comisión, sin dictamen previo, sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos, sin acuerdo alguno de Labor Parlamentaria, y sin que se solicitara ni aprobara expresamente con las formalidades requeridas”.

La decisión de hacer un acuerdo con el bloque K de LLA se tomó durante la madrugada de la última sesión. En la previa a que se votara el presupuesto en Diputados.

Durante esa madrugada tomó la palabra el jefe del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Gabriel Bornoroni, quien hizo una propuesta para poder ocupar los cargos vacantes. “La propuesta concreta es que esta Cámara designe como auditores generales de la Nación a las siguientes personas: Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti”, señaló el cordobés.

“Propongo que se vote la terna completa y que se autorice a la Presidencia de la Cámara a darle forma de resolución a lo aquí establecido”, completó el diputado cordobés. Acto seguido, el recinto se tiñó de quejas, que cuestionaron la solicitud.

Esto desató la furia de los diputados amarillos que, luego de reclamar la falta de palabra del bloque de LLA y del presidente de la Cámara, Martín Menem, anunció que iba a ir a la Justicia y se retiraron del recinto. El PRO tenía acordado que el cargo de Calletti o de Almada iba a ser para el exministro de Trabajo macrista, Jorge Triaca.

Lo mismo hicieron los legisladores del bloque Unidos y de la UCR, luego de que el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica reclamara que no era el momento.

La AGN está sin poder trabajar porque desde hace dos años LLA no habilitaba el debate. Hoy juraron los 3 representantes que se votaron entre los libertarios y el kirchnerismo. Ahora falta que el Senado defina sus representantes para completar la nómina de auditores de la entidad que conduce el peronista Juan Olmos.