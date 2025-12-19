Política

Sigue la pelea entre Vidal y el kirchnerismo por la Justicia de Santa Cruz: rechazaron la ampliación de la Corte

La reforma impulsada por el gobernador llevaba de 5 a 9 los miembros del Superior Tribunal de Justicia y lograba una nueva mayoría. Fue declarada inconstitucional por los antiguos jueces. “No dejan gobernar”, se quejan en el Gobierno provincial

Guardar
El fallo del TSJ anuló
El fallo del TSJ anuló las designaciones de jueces promovidas por el gobernador Claudio Vidal y restituyó la integración tradicional del tribunal

La crisis institucional en Santa Cruz se profundizó en las últimas horas tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de declarar inconstitucional la ley que buscaba ampliar de cinco a nueve los miembros del máximo órgano judicial.

La reforma, impulsada por el gobernador Claudio Vidal, aceleró el enfrentamiento político con el kirchnerismo, que gobernó la provincia las últimas tres décadas y al que acusa de bloquear su gestión a través de su influencia en el Poder Judicial. En respuesta, la oposición asegura que Vidal busca imponer una nueva mayoría afín con cuatro “jueces blue” en la Corte provincial, procediendo con torpeza en el plano institucional.

El fallo, firmado por una mayoría de los jueces históricos, restituyó la integración tradicional del tribunal y anuló las designaciones recientes promovidas por el mandatario provincial.

Desde el gobierno de Vidal, funcionarios y allegados acusaron a la cúpula judicial de estar alineada con intereses del kirchnerismo, una situación que el propio mandatario denuncia desde el inicio de su gestión en 2023. El Ejecutivo rechaza lo que considera una continuidad de influencias de la gestión anterior en las estructuras del Poder Judicial local. Según fuentes del gobierno provincial consultadas por Infobae, la negativa a la ampliación del tribunal no hace más que consolidar un esquema de poder “atrincherado”, paralizando los cambios requeridos en la administración judicial: “No dejan gobernar”, expresaron en la Casa de Gobierno.

Desde la oposición y el bloque kirchnerista, en cambio, se acusa a Vidal de avanzar a un ritmo “exprés” y de buscar controlar la Justicia santacruceña. Señalan la ausencia de debates públicos y el uso de mayorías simples en la Legislatura para aprobar la reforma y designar a los nuevos integrantes del TSJ, cuestionando la constitucionalidad del procedimiento y la legalidad de los actos resultantes.

La oposición y el bloque
La oposición y el bloque kirchnerista acusan a Vidal de intentar controlar la Justicia santacruceña mediante reformas exprés y mayorías simples

El fallo del TSJ, firmado por Reneé Fernández, Fernando Basanta, María de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña —con la abstención de Daniel Mariani—, consideró que la Ley N.º 3949 y todos los actos que derivaron de su sanción y aplicación resultan inválidos, por lo que quedaron anuladas las designaciones de los vocales Sergio Acevedo, José Antonio González Mora, Gabriel Contreras y Juan Lucio de la Vega. De esta manera, se restableció la integración prevista en la Ley 1600, vigente desde antes de la reforma. En el fallo, los magistrados argumentaron que la expansión del tribunal nunca generó efectos jurídicos válidos.

Entre los fundamentos principales, los vocales rechazaron la postura del Estado provincial, que sostenía que la cuestión tratada era de naturaleza “política y no justiciable”. El tribunal desestimó la existencia de “zonas ajurídicas” y afirmó la potestad del Poder Judicial para controlar reformas que afecten la independencia y la composición del órgano de cierre constitucional. En el texto del fallo los jueces sostuvieron que la modificación no presentó pruebas que respaldaran la mejora del funcionamiento ni del acceso a la justicia, e incluso dejó de lado argumentos como la paridad de género, esgrimidos en el diseño inicial de la ley.

El proceso legislativo y las designaciones posteriores también fueron observados por el tribunal. Entre las irregularidades detectadas, el fallo subraya el envío inmediato de ternas de candidatos el mismo día de la promulgación de la ley; la realización de sesiones legislativas especiales y reservadas pese a la vigencia de medidas cautelares que recomendaban suspender el trámite, y la designación simultánea de cuatro jueces en un plazo mínimo. Los magistrados destacaron que la maniobra comprometió la independencia del TSJ, alterando la mayoría decisoria y contrariando el artículo 104 inciso 25 de la Constitución provincial. Además, apuntaron que la ley fue aprobada sin definir la fuente de financiamiento necesaria para los nuevos cargos, cuando la provincia enfrenta restricciones presupuestarias y el Poder Judicial sufre recortes de recursos.

Desde el entorno de Vidal, insisten en que se trata de un resabio de poder provincial.

Temas Relacionados

Santa CruzTribunal Superior de JusticiaClaudio VidalKirchnerismoRío GallegosReforma judicialPoder JudicialUnión por la Patria

Últimas Noticias

Denuncian una masiva filtración de datos personales de ciudadanos argentinos en la dark web

Se trataría de toda la base de la empresa Work Management, la sucesora de SudamericaData, compañía que usaban para investigar las fuerzas de seguridad y fue cerrada por orden de la justicia argentina en 2023

Denuncian una masiva filtración de

Imputaron al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por haber montado una usina de fake news con fondos públicos

Si bien se había pedido su desafuero, la Justicia tuvo que esperar a que finalizara su mandato el pasado 10 de diciembre. Lo acusaron por abuso de autoridad y peculado de servicios

Imputaron al ex diputado kirchnerista

Milei entregó sables y medallas a una nueva camada de las Fuerzas Armadas: “Defiendan al país, el gobierno los defenderá a ustedes”

El Presidente encabezó el acto de egreso a los nuevos integrantes en el Colegio Militar. Reivindico su rol y la relación con la sociedad civil. “Gobiernos anteriores se dedicaron a demonizarlos, nosotros los vamos a apoyar”, afirmó

Milei entregó sables y medallas

Se posterga el acuerdo Mercosur-UE, pero Milei le envía un gesto a Lula e irá a la cumbre en Brasil

El bloque europeo debatirá las salvaguardas del tratado unas semanas más. Pese a que se demorará la firma de los presidentes sudamericanos, el mandatario argentino irá a Foz de Iguazú

Se posterga el acuerdo Mercosur-UE,

La DGI amplió la denuncia contra la AFA por presunta apropiación indebida de tributos

La presentación de la entidad contra el ente regulador del fútbol argentino es por la supuesta retención y falta de depósito de impuestos y contribuciones por un monto que ahora asciende a casi $12 mil millones

La DGI amplió la denuncia
DEPORTES
“Alguien desapareció y no lo

“Alguien desapareció y no lo esperaba”: la sugerente confesión del Papu Gómez sobre la sanción que lo sacó dos años del fútbol

La reacción de Pierre Gasly ante el posible desembarco de Christian Horner en el equipo de Colapinto en la F1

Sorpresa: revelaron quién es el entrenador que quiere el Manchester City si se va Guardiola

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

TELESHOW
Mica Viciconte palpitó su pelea

Mica Viciconte palpitó su pelea de boxeo con Flor Vigna a 11 años de Combate: “Le voy a ganar”

La historia de amor que sorprendió a Darío Barassi: una participante llegó como líder y se fue como novia

Evelyn Botto contó el íntimo gesto de Fede Bal que fue un quiebre en su noviazgo: “Sin maquillaje ni máscaras”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Bolivia defendió

El Gobierno de Bolivia defendió la quita de subsidios a los combustibles: “Era una enfermedad”

El mayor pacto energético de Israel con Egipto genera controversia regional

Así nació el día de 24 horas: ciencia, simbología y costumbres de un legado matemático que surgió hace 4000 años

Las secuelas del confinamiento por COVID-19: cómo la vida silvestre puede transformarse casi de inmediato ante alteraciones de rutinas humanas

Estados Unidos planteó numerosas exigencias comerciales a Canadá y México en las negociaciones del T-MEC