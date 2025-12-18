Alberto Fernández: “Lo que vive Axel Kicillof hoy no es muy distinto a lo que viví yo”

Alberto Fernández junto a Axel Kicillof (Crédito: Presidencia).

El expresidente Alberto Fernández ofreció un extenso repaso sobre la gestión económica de su mandato, abordando desde la crisis de deuda heredada hasta las tensiones internas de la coalición gobernante: “Lo que vive Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires hoy no es muy distinto a lo que viví yo”.

En este sentido, Fernández reconstruyó en el podcast No hay plata de Carlos Burgueño las internas dentro de su gobierno y el pedido de renuncias de varios de sus funcionarios: “Yo tenía claro que nosotros éramos un gobierno de coalición peronista, donde además Cristina (Kirchner) tenía un peso específico. Y el aceptar esas renuncias, hubiera sido la excusa perfecta para la ruptura”.

“Si me quieren acusar de algo, acúsenme de haber preservado la institucionalidad porque estaba todo en riesgo. Romper es facilísimo, pero después gobernar es un problema. Hacer el cambio que te pide la tribuna es una pavada, pero ganar el partido es otra cosa”, argumentó el exmandatario nacional.

La economía de su mandato

En su primera entrevista dedicada exclusivamente a economía tras dejar la presidencia, Fernández repasó los principales hitos y controversias de su administración, subrayando el impacto de factores externos como la pandemia, la guerra y la sequía, así como las disputas políticas que marcaron su gobierno.

Uno de los momentos centrales de la conversación giró en torno a la reunión del 26 de agosto de 2019 con Alejandro Werner, entonces director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el hemisferio occidental. Fernández relató que, en ese encuentro, responsabilizó directamente al FMI por haber otorgado a la gestión de Mauricio Macri un crédito que consideró “virtualmente impagable”.

Según Fernández, el préstamo de USD 44.000 millones violó normas estatutarias del organismo y fue concedido por decisión personal del entonces presidente argentino, sin intervención del Ministerio de Economía ni del Banco Central. “Hay una investigación interna en el Fondo Monetario Internacional por aquel crédito y una denuncia penal que hice yo como presidente”, afirmó el exmandatario.

Fernández sostuvo que el crédito del FMI tuvo un objetivo político: “Trump quiso financiarlo a Macri para que Macri le pudiera ganar las elecciones. Y el modo de financiamiento que encontró es otorgarle un crédito del Fondo Monetario Internacional”. El expresidente citó a Claver-Carone, exdirector estadounidense ante el FMI, quien habría confirmado que la orden provino directamente de Donald Trump. Además, Fernández remarcó que el dinero no se destinó a infraestructura ni a desarrollo, sino a facilitar la salida de capitales especulativos. “El Fondo Monetario autoriza por primera vez la posibilidad de que se utilicen dólares para política cambiaria. Usaron 6.000 millones de dólares y salieron 23.000 millones entre agosto y diciembre”, detalló.

Alberto Fernández defendió la figura de su exministro de Economía, Martín Guzmán.

En el tramo final de la campaña de 2019, Fernández recordó su declaración pública sobre el valor del dólar a 60 pesos, que buscó calmar los mercados en un contexto de fuerte inestabilidad. “Dije que el dólar a 60 está bien porque había que parar el precio del dólar de un modo que no sea seguir regalando reservas”, explicó. Esta postura generó cuestionamientos internos, ya que algunos sectores consideraban que beneficiaba políticamente a Macri. Fernández defendió su decisión argumentando que evitar un colapso institucional era prioritario para la sociedad argentina.

El exmandatario también abordó la implementación del “cepo” cambiario en los últimos meses del gobierno de Macri, medida que, según relató, fue sugerida por el propio FMI y aceptada por el entonces ministro Hernán Lacunza. Aunque Fernández había criticado históricamente el cepo, reconoció que en ese contexto era necesario para frenar la fuga de divisas: “Era un dolarducto donde no paraba nunca de salir dólares”.

Al referirse a la transición y la conformación de su equipo económico, Fernández destacó la elección de Martín Guzmán como ministro de Economía, valorando su formación académica y su independencia de intereses empresariales o lobbies. “Martín tiene una vocación patriota que yo valoro mucho. No es un hombre de las empresas, venía de la Universidad de Columbia y tenía vínculos con Stiglitz y Jeffrey Sachs”, señaló. Aclaró que Cristina Kirchner no intervino en la designación de Guzmán y que, inicialmente, congenió con él tras conocerlo.

La renegociación de la deuda con acreedores privados y el FMI fue otro de los ejes del balance. Fernández calificó la reestructuración de 2020 como una de las decisiones económicas más relevantes de su gestión. “La Argentina se ahorró con la renegociación, por quita de intereses, alrededor de 37.000 millones de dólares”, precisó. Destacó el apoyo de líderes internacionales como Andrés Manuel López Obrador y la administración de Joe Biden, así como la consolidación del concepto de “sostenibilidad de la deuda” en los foros multilaterales. “La idea era que no se puede generar una deuda que para repagarla suponga procesos recesivos, caídas de la economía”, explicó.

Durante la pandemia, Fernández defendió las medidas de aislamiento y el fortalecimiento del sistema de salud, subrayando la inversión en respiradores y la construcción de 38 hospitales modulares. “En la Argentina, lamentablemente, murieron 130.000 personas, pero nadie murió sin atención médica”, afirmó. Resaltó que 11 millones de personas se contagiaron, lo que, a su juicio, evidencia la eficacia del sistema sanitario y de las políticas de contención.

En materia de asistencia económica, el expresidente puso en valor el ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), que alcanzó a nueve millones de personas. “Con el ATP, le pagamos a todos los trabajadores registrados el 50% de su sueldo”, recordó. También mencionó la tarjeta Alimentar y la provisión gratuita de medicamentos para jubilados, que representó un aumento del 30% en sus ingresos.

El exmandatario también destacó las medidas implementadas durante la última pandemia (REUTERS/Agustin Marcarian).

Las tensiones internas en la coalición oficialista ocuparon un lugar central en el relato de Fernández. El episodio de la fallida remoción de Federico Basualdo como subsecretario de Energía, resistida por el sector de Cristina Kirchner, evidenció las dificultades para avanzar en la segmentación de tarifas. “Habíamos encontrado la forma de hacer una estratificación bastante razonable, que después se implementó”, sostuvo. Fernández reconoció que las disputas abiertas dentro del gobierno fueron uno de los grandes errores de su gestión.

El proceso de negociación con el FMI para un nuevo acuerdo estuvo marcado por la presión de sectores del kirchnerismo, que reclamaban condiciones imposibles, como plazos de pago de treinta o cuarenta años o quitas de capital. “Eso no existe en el Fondo Monetario”, enfatizó Fernández, quien aseguró que nunca recibió una propuesta alternativa concreta de parte de Cristina Kirchner o Máximo Kirchner. “Lo único que decían era: paguemos a treinta o cuarenta años”, insistió. El acuerdo finalmente alcanzado extendió los plazos a trece años y, según Fernández, no impuso restricciones en áreas clave como salud, educación, ciencia y obra pública.

La renuncia de Martín Guzmán el 2 de julio de 2022 marcó un punto de inflexión. Fernández aseguró que no estaba al tanto de la decisión y que tenía previsto resolver los temas pendientes, especialmente en materia tarifaria, el lunes siguiente. “Martín es un extraordinario economista, pero con serios problemas para entender la política. Se precipitó”, opinó. Tras la breve gestión de Silvina Batakis, que no logró consolidar respaldo político, Fernández designó a Sergio Massa como ministro de Economía, valorando su capacidad para estabilizar los mercados y su conocimiento del Estado.

En su balance final, Fernández defendió los resultados de su gestión considerando el contexto adverso: “Recibí un país en default, enfrenté una pandemia, una guerra y la mayor sequía de la historia argentina”. También destacó la creación de 750.000 empleos registrados, la tasa de desocupación más baja desde que se tienen registros (5,7%), el récord de exportaciones en 2021 (más de 100.000 millones de dólares), la construcción de 144.000 viviendas y la finalización de 7.300 obras públicas.

Por último, reconoció que el salario real creció solo 1,5% en cuatro años, insuficiente para recuperar la caída previa, y que la inflación no pudo ser contenida debido a la sequía y la pérdida de recursos fiscales. “No tuvimos ningún estallido social, el Estado estuvo presente siempre”, concluyó, subrayando que la preservación de la institucionalidad fue su prioridad ante las crisis políticas y económicas.