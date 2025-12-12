Política

Nombraron al ex jefe de Gabinete de Cancillería como cónsul en Milán

Se trata de Ricardo Adrián Lachterman, quien supo desempeñarse como mano derecha de Gerardo Werthein durante su gestión

Ricardo Adrián Lachterman, en sus
Ricardo Adrián Lachterman, en sus días de jefe de Gabinete del Canciller, junto al Embajador del Reino de Arabia Saudita, D. Hatem Ghormulla Alghamidi

El Gobierno oficializó el traslado y designación de Ricardo Adrián Lachterman, como nuevo Cónsul General y Director del Centro de Promoción Argentina en la ciudad de Milán, Italia, a partir del 15 de enero de 2026. La medida, dispuesta a través del Decreto 876/2025, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y responde a lo que el texto denomina “razones de servicio”.

Lachterman supo desempeñarse como jefe de Gabinete de Gerardo Werthein, durante su gestión al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Por esto mismo, durante los últimos meses, estuvo a cargo de coordinar los circuitos destinados a dar adecuada y rápida respuesta a las cuestiones estratégicas y prioritarias para la gestión del Ministerio a través de la identificación y decisión de ejecución de actividades críticas.

Además, era el encargado de dialogar con la Jefatura de Gabinete de Ministros, ahora en manos de Manuel Adorni, en los aspectos vinculados a la implementación de las políticas en materia de modernización del Estado.

El decreto establece que el funcionario, actualmente con el rango de Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase, recibirá durante el ejercicio de su nueva función el rango protocolar inmediato superior, es decir, ministro Plenipotenciario de Primera Clase. Esta asignación de jerarquía puede ser otorgada “al solo efecto del rango protocolar y para la realización de cometidos especiales y concretos”.

El texto oficial justifica la medida en la “jerarquía institucional de la función a desempeñar”, y detalla que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto intervino en el expediente dentro de su competencia.

Pablo Quirno asumió como nuevo canciller a finales de octubre y, desde ese entonces, tiene como uno de sus principales desafíos revisar el traslado de 83 funcionarios a embajadas y consulados, una reorganización que comenzó Werthein antes de su salida.

Tras esta revisión, Lachterman, uno de los diplomáticos más cercanos de Werthein, quedó habilitado para ocupar el cargo de cónsul en Milán.

Lachterman, uno de los diplomáticos
Lachterman, uno de los diplomáticos más cercanos de Werthein, quedó habilitado para ocupar el cargo de cónsul en Milán (EFE)

Los cambios en la Cancillería fueron anunciados mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, que indicaba “Gerardo Werthein ha presentado su renuncia a partir del lunes 27 de octubre. En su reemplazo, el nuevo canciller será Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas y miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país”, dice el comunicado oficial del gobierno nacional”.

En su anterior puesto, Quirno estuvo a cargo de las conversaciones con inversores internacionales, una tarea que podrá potenciar aún más a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. De hecho, al anunciar la designación, la Oficina del Presidente: “De esta forma, el presidente Milei profundizará el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión, de cara a la segunda etapa de su gobierno”.

Esta no fue la única designación que oficializó el Gobierno en medio de la fuerte reestructuración que emprendió desde las elecciones legislativas. De esta manera, hizo efectivos los nombramientos de otros dos funcionarios, que serán claves en la gestión de ahora en más: Javier Lanari, como secretario de Comunicación y Prensa, y Federico Ramos Nápoli, como titular de la flamante Secretaría de Asuntos Nucleares.

Lanari, por su parte, estará a cargo de la comunicación oficial, pero no ocupará el rol de vocero, puesto que este continuará en manos de Adorni. Por otro lado, Ramos Nápoli trabajará bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Fue elegido gracias a su perfil técnico y su experiencia en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y en la gestión de empresas estatales como DIOXITEX SA. Ahora, tendrá como tarea, consolidar al país como un actor central en el mercado internacional de combustibles nucleares.

