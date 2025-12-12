La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente (Jaime Olivos)

El Plenario de Delegados de la UCR eligió esta tarde a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

De este modo, Chiarella se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta hoy el más joven fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

Chiarella estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra; En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron unos 90 en representación de las provincias, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Los gobernadores de la UCR en durante la elección de la mesa directiva del Comité Nacional

El acto contó con la presencia de Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso al intendente de Venado Tuerto para suceder a Martín Lousteau. A último momento apareción Alfredo Cornejo para expresar su disconformidad con la elección y decidió que sus delegados no integren la mesa. El mendocino representa el sector opositor a la estrategia que impulsan los integrantes de Provincias Unidas. Todos encabezaron una reunión previo a la votación en la que intercambiaron miradas sobre el futuro del partido.

Durante el acto de asunción, Chiarella agradeció a los gobernadores del partido centenario y envió un mensaje tras semanas de negociaciones para acordar la sucesión de Lousteau: “Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia”.

La nueva mesa directiva del Comité Nacional de la UCR

“Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”, agregó.

Además, de cara a la estrategia electoral que deberá encarar la UCR ponderó la necesidad de representar a los “sectores productivos” porque “en nuestro país es importante para el crecimiento, no ponemos palos en la rueda para generar condiciones para invertir. Eso es lo que hacemos todos los días”. “Vamos a ayudar a los que gobiernan pero también a los que quieren gobernar”.