Política

La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente

El intendente de Venado Tuerto fue propuesto por Maximiliano Pullaro pero contó, además, con el apoyo de los gobernadores que integran Provincias Unidas

Guardar
La UCR eligió a Leonel
La UCR eligió a Leonel Chiarella como nuevo presidente (Jaime Olivos)

El Plenario de Delegados de la UCR eligió esta tarde a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional con 81 votos a favor. Se trata del intendente de Venado Tuerto, quien sucederá a Martín Lousteau tras un acuerdo entre los gobernadores de Provincias Unidas.

De este modo, Chiarella se convirtió en el presidente más joven de los 134 años de historia del radicalismo. Hasta hoy el más joven fue el cordobés Gabriel Oddone que asumió con 41 años luego de la muerte de Marcelo T de Alvear en 1942 e Hipólito Yrigoyen que asumió con 45 años en 1897.

Chiarella estará acompañada por la ex presidenta de la FUA, Piera Fernández como secretaria General, Inés Brizuela y Doria (La Rioja) cómo vice 1ra, Javier Bee Sellares (Córdoba) como vice 2do y María Inés Zigarán (Jujuy) como vice 3ra; En la mesa también estarán como secretarios: Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro), y Daniel Angelici (CABA).

De los 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron unos 90 en representación de las provincias, además de los representantes de la Juventud Radical, la Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y la UCR Diversidad.

Los gobernadores de la UCR
Los gobernadores de la UCR en durante la elección de la mesa directiva del Comité Nacional

El acto contó con la presencia de Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien propuso al intendente de Venado Tuerto para suceder a Martín Lousteau. A último momento apareción Alfredo Cornejo para expresar su disconformidad con la elección y decidió que sus delegados no integren la mesa. El mendocino representa el sector opositor a la estrategia que impulsan los integrantes de Provincias Unidas. Todos encabezaron una reunión previo a la votación en la que intercambiaron miradas sobre el futuro del partido.

Durante el acto de asunción, Chiarella agradeció a los gobernadores del partido centenario y envió un mensaje tras semanas de negociaciones para acordar la sucesión de Lousteau: “Muchos decían que esto es ‘agarrar una papa caliente’. Este es el desafío más hermoso de nuestra vida política. Venimos con mucha humildad y militancia, con madurez para llevar adelante un proceso de diálogo en el partido para recorrer y estar presente en cada provincia”.

La nueva mesa directiva del
La nueva mesa directiva del Comité Nacional de la UCR

“Para nosotros es muy importante este momento del país, de una grieta que sólo beneficia a los que forman parte de la grieta. Queremos decirle a la sociedad que hay otra forma de ejercer la política y lo decimos no porque sean ideas, son los hechos que respaldan las gestiones de nuestros cinco gobernadores y más de 500 intendentes”, agregó.

Además, de cara a la estrategia electoral que deberá encarar la UCR ponderó la necesidad de representar a los “sectores productivos” porque “en nuestro país es importante para el crecimiento, no ponemos palos en la rueda para generar condiciones para invertir. Eso es lo que hacemos todos los días”. “Vamos a ayudar a los que gobiernan pero también a los que quieren gobernar”.

Temas Relacionados

Leonel ChiarellaUCRMartin LousteauMaximiliano PullaroGustavo ValdésJuan Pablo ValdésGerardo MoralesComite NacionalÚltimas noticias

Últimas Noticias

Camioneros presionará el lunes por otro aumento y la Asociación Bancaria cerró su nueva paritaria

El gremio que conduce Hugo Moyano reclama una suma fija que compense el desfase inflacionario, mientras que la organización de Sergio Palazzo firmó un acuerdo en sintonía con el costo de vida

Camioneros presionará el lunes por

Quién es Leonel Chiarella, el hombre de Pullaro que se convirtió en el presidente de la UCR más joven de la historia

El intendente de Venado Tuerto llegó impulsado por el gobernador de Santa Fe tras una lista de dirigentes que se negaron a asumir el cargo. Representará la visión de Provincias Unidas y buscará iniciar un proceso de renovación

Quién es Leonel Chiarella, el

Pese al fallo de la Justicia, el Gobierno no dispondrá partidas por la Ley de Emergencia en Discapacidad

Lo confirmaron a Infobae altas fuentes de la Casa Rosada. El Juzgado Federal de Campana decidió hoy que el Ejecutivo disponga de manera inmediata el presupuesto para aplicar esa normativa

Pese al fallo de la

Cómo impacta en la millonaria “caja sindical” la limitación a las cuotas solidarias incluida en la reforma laboral

Si bien se eliminó del proyecto definitivo un artículo que jaqueaba esos aportes, quedaron otros que dificultan el pago de esos fondos que financian actualmente a los sindicatos

Cómo impacta en la millonaria

La oposición estudia judicializar el reparto de lugares en la comisión de Presupuesto de Diputados

El peronismo y Unidos aseguran que LLA les quita lugares para dárselo a los socios. El oficialismo defiende el reparto señalando que hay “proporcionalidad y representatividad” y citó el armado de otras cinco comisiones

La oposición estudia judicializar el
DEPORTES
El sugestivo posteo de Prestianni

El sugestivo posteo de Prestianni en medio de los rumores que lo acercan a River Plate: “Lo mejor está por venir”

Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Nuevo capítulo del escándalo con Salah: la decisión del Liverpool de cara a un partido que podría marcar su despedida

La llamativa frase de Almeyda en medio de la crisis en el Sevilla: “Es un tiempo muy parecido a lo que viví en River”

Jugó en la selección brasileña, sufrió un problema cardíaco en la pretemporada y tomó una importante decisión de vida

TELESHOW
Laurita Fernández fue al concierto

Laurita Fernández fue al concierto de Shakira con un misterioso acompañante y alimentó rumores de un nuevo romance

Daniela Christiansson compartió su preocupación por el nacimiento de su hijo con Maxi López: “Fe en los tiempos divinos”

La China Ansa compartió la carta con que Diego Mendoza la conquistó para celebrar el quinto aniversario de la pareja

Quién es Willy Bronca, el rapero elegido por María Becerra para ser uno de los teloneros de su concierto en River

El encuentro a solas de Ángela Torres y Shakira después de los tres conciertos en Vélez: “Una voz increíble”

INFOBAE AMÉRICA

Innovación en educación médica: abren

Innovación en educación médica: abren laboratorio avanzado con equipos usados en Harvard y Stanford

“Aprender con la IA implica que tú hagas tu propio conocimiento”: universitarios y docentes peruanos participaron en capacitación internacional con Google

Inclinada, pero aún de pie: cómo la torre de Pisa logró resistir terremotos y eventos extremos

Chery sorprende en Colombia: crece más de 400% y entra al top de ventas de vehículos eléctricos en 2025

Estados Unidos y Guatemala firmaron un acuerdo clave para combatir el terrorismo y reforzar el control penitenciario