“¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?“: Cristina Kirchner cuestionó la suba de la inflación

La expresidenta se refirió al aumento de 2,5% en noviembre y recordó que en 2015, en el último mes de su gestión, el índice de precios paralelo que elaboraba la oposición era más bajo

La foto de la presentación
La foto de la presentación del IPC Congreso allá por noviembre de 2015, con Patricia Bullrich y Federico Sturzenegger, hoy en el Gobierno de Javier Milei (@CFKArgentina)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó ayer que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%, una cifra que, según la expresidenta Cristina Kirchner, se produce tras lo que calificó como “el ajuste más grande del que se tenga memoria” en Argentina.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la exmandataria cuestionó la política económica del gobierno de Javier Milei y del ministro de Economía Luis Caputo, señalando que el dato inflacionario se da en un contexto de recortes en salarios, jubilaciones, obra pública y transferencias a las provincias, así como de un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 20 mil millones.

En su publicación, CFK subrayó que, pese a la magnitud de los ajustes y la ayuda internacional, el consumo se encuentra en “caída libre” y se observa el cierre de fábricas y comercios. La exjefa de Estado ironizó sobre la marcha del plan económico oficial al preguntar: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

El tuit de Cristina Kirchner
El tuit de Cristina Kirchner en donde se refiere al índice de la inflación mensual actual (@CFKArgentina)

La exmandataria también hizo referencia a la situación de hace una década, recordando que en noviembre de 2015, durante el final de su segundo mandato presidencial, la inflación informada por el denominado “IPC Congreso” que, según ella, replicaba el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la gestión de Mauricio Macri, era inferior al actual.

Cristina Kirchner remarcó en su tuit: “En noviembre del 2015, la inflación que ellos decían que había… ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado…”.

En su repaso, la expresidenta destacó que durante su gestión los salarios y jubilaciones eran “los más altos de América Latina”, se entregaban computadoras a estudiantes secundarios, medicamentos a jubilados, pensiones y remedios a personas con discapacidad, y se lanzaban satélites al espacio.

Cristina Kirchner añadió en su mensaje señalando a “los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre)” en referencia a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, quienes presentaron el nuevo índice, una década atrás.

El 2,5% mensual de noviembre

La inflación de noviembre implicó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto al mes anterior cuando ascendió a 2,3%. Además, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación interanual de 31,4% mientras que en lo que va del año acumula 27,9%. En lo que resta y en 2026 habría presiones sobre el indicador por las subas de los precios regulados.

Según informó el Indec, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%). Por el contrario, los segmentos que experimentaron las menores variaciones fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En cuanto a los precios regulados, la variación fue de 2,9%, por encima del índice general. Es que en noviembre el Gobierno autorizó un aumento en las tarifas de luz y gas en promedio del 3,8% y casi un 10% para colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por otra parte, los estacionales anotaron un alza de apenas 0,4%. Respecto al IPC núcleo, que no contempla el comportamiento de regulados ni estacionales, subió 2,6%.

