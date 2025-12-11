Política

La CGT marchará el 18 de diciembre a la Plaza de Mayo contra la reforma laboral de Milei

Lo decidió el Consejo Directivo cegetista, que está reunido en Azopardo 802, donde define un plan de acción con “medidas graduales” contra el proyecto oficial

La CGT saldrá a la calle para protestar contra la reforma laboral (Foto: Jaime Olivos)

La CGT saldrá a la calle contra la reforma laboral de Javier Milei. El Consejo Directivo cegetista, que está deliberando en la sede de Azopardo 802, ya acordó que hará una movilización el 18 de diciembre hacia la Plaza de Mayo, como parte de un plan de lucha que incluirá “medidas graduales” contra el Gobierno.

El plan, que se está discutiendo, es concretar la movilización en cada una de las provincias y sumar a las dos CTA y a los movimientos sociales para darle más fuerza a la protesta contra la reforma laboral.

Al llegar a la sede cegetista, Gerardo Martínez (UOCRA) dijo: “Analizaremos un programa de acción. Vamos a convocar a un plenario de delegaciones regionales. Comienza una etapa de resistencia. Nada está descartado, esperemos que podamos constituir una masa crítica. Todo puede pasar”.

Gerardo Martínez: "Comienza una etapa de resistencia"

Toda la CGT está encolumnada en el rechazo a los cambios laborales que promueve Milei, aunque el ala política del Gobierno accedió a algunos pedidos sindicales y moderó la versión final de la reforma: por eso no tocarán la cuotas sindicales, que clave para el financiamiento de los sindicatos, y aceptó que los gremios con personería sean los que tengan que firmar los convenios por empresa que el Gobierno quiere priorizar a partir de la sanción de la ley, entre otros puntos que fueron modificados.

Este mediodía, al abrir el primer encuentro del nuevo Consejo Directivo, el cotitular de la CGT Jorge Sola (Seguros) propuso que la reforma laboral “sea atacada” desde 3 instancias: “medidas gremiales graduales; si se aprueba la ley, en la Justicia, y con acciones políticas junto con Unión por la Patria”.

El sindicalista destacó que “el proyecto entró por el Senado y lo quieren sacar antes de fin de año”, por lo que advirtió que “la pelea debe darse artículo por artículo”. “No se puede permitir el ataque al modelo sindical -aseguró-. La reforma no va a generar empleo sino que lo que genera empleo es la inversión".

El cotitular de la CGT Jorge Sola propuso una movilización para el 18 de diciembre (Foto: RSFotos)

Enseguida, Sola propuso una movilización callejera el 18 de diciembre y Andrés Rodríguez (UPCN), secretario adjunto de la CGT, planteó que sea hacia la Plaza de Mayo, ya que inicialmente se pensó en hacerla ante el Congreso para presionar a los legisladores, pero se estima que el debate parlamentario de la reforma se postergará hasta enero.

“Creemos que el debate del proyecto pasará a febrero o marzo, pero la idea es salir con todo ahora”, enfatizó a Infobae el líder de un sindicato importante.

A partir de la propuesta, aprobada por toda la dirigencia, se abrió un intenso debate y una de las ideas planteadas fue aprobada inmediatamente: realizar el martes próximo, a las 18, un plenario virtual de las delegaciones regionales de la CGT para organizar la movilización en todas las provincias.

Noticia en desarrollo

