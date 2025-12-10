Política

Milei viajará a Córdoba con el “Tour de la Gratitud” y desembarca en un distrito clave pensando en el 2027

Tras el triunfo en las elecciones legislativas, el mandatario cumple con su intención de hacer pie en el interior del país. Cómo es la agenda

El presidente Javier Milei durante
El presidente Javier Milei durante la campaña electoral en la provincia de Córdoba

Con su equipo abocado a la conquista de triunfos legislativos, el presidente Javier Milei planea cerrar la semana con una nueva visita a la provincia de Córdoba, según confirmaron a Infobae fuentes oficiales. Lo hará el próximo viernes a las 18, con una caminata junto a la militancia por uno de los barrios más populares de la capital de la provincia con la mente en la reelección del 2027. Se trata de un acto estrictamente partidario en el que retomará el contacto con la sociedad en un distrito que lo acompañó en las elecciones del 26 de octubre por la composición del Congreso Nacional.

Como contó Infobae, tras el abultado triunfo electoral de La Libertad Avanza en los comicios de medio término, el libertario tomó la definición de profundizar su presencia en el interior del país con bajadas a las provincias. Si bien dedica sus días a los compromisos de gestión, tiene intenciones de participar de actividades que le permitan “agradecer” al electorado el respaldo en las urnas.

La nueva visita figura en la agenda del mandatario que retornará al país el próximo jueves a la mañana, luego de su viaje exprés a Oslo, Noruega, tras asistir a la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. La idea de la actividad en las tierras cordobesas es replicar la caminata que realizó en octubre, en plena campaña electoral, por el barrio Nueva Córdoba. Será la segunda visita a la provincia en menos de una semana debido a que el pasado sábado protagonizó la presentación de los primeros seis aviones de caza F-16 en Río Cuarto.

Córdoba es una de las provincias claves del triunfo violeta. Allí, en octubre, La Libertad Avanza cosechó el 42,35% del apoyo detrás de la figura del desconocido Gonzalo Roca, lo que le permitió sumar cinco bancas en la Cámara de Diputados. Detrás de la estrategia desplegada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, los libertarios lograron imponerse por sobre el espacio del exgobernador Juan Schiarretti, Provincias Unidas, que sacó el 28,32%.

El diputado de LLA Gonzalo
El diputado de LLA Gonzalo Roca junto a Gabriel Bornoroni

Se espera que el próximo viernes por la tarde, el mandatario se rodee de militancia y vecinos en San Lorenzo e Ituzaingó, uno de los espacios más transitados de la ciudad, en el que se estilan organizar actos políticos y actividades culturales. Estará acompañado por Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ambos autoridades partidarias del espacio que fundó. También estarán presente Gabriel Bornoroni, jefe de bloque del sello en la Cámara Baja y referente violeta en la provincia, y el reciente asumido Roca.

La intención de la administración libertaria es diseñar una agenda con fuerte presencia federal que se profundizará durante el próximo 2026. A principios de noviembre, ya en la segunda mitad de la gestión, el libertario visitó de manera exprés la provincia de Corrientes para asistir a la jornada inaugural del 12° Congreso de Economía del Club de la Libertad.

Resuelto el problema de la multiplicidad de interlocutores en el Gabinete, una demanda centralmente de los gobernadores, el mandatario tiene previsto cumplir su deseo de mostrarse más cercano a los propios en el interior del país. Este viernes lo hará en Córdoba, pero según revelaron fuentes al tanto también figura la chance de futuros desembarcos en Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos, aunque aún sin fecha prevista.

El objetivo final es desplegar un estrategia de fidelización de los votantes violetas y recuperar el “cara a cara” camino a la misión por la reelección en 2027. En eso trabajan la menor de los Milei y Martín Menem, quienes lanzaron la campaña en el marco de lo que denominaron como el “Tour de la Gratitud” por las provincias. Desde Corrientes, la titular de LLA confesó: “Iremos provincia por provincia para agradecer. Y el Presidente también viajará en distintas ocasiones porque desde ahora trabajamos para la reelección en 2027″.

La secretaria general de la
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en Corrientes

Durante la campaña electoral, Javier Milei visitó nueve provincias con la idea de reforzar el voto libertario e inclinar la balanza en los distritos más peleados con los gobiernos locales o el peronismo. Con las bajadas semanales logró que el 40,5% de los argentinos optasen por el sello y se impuso en 14 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cumplimiento de la decisión de extender la presencia partidaria por las distintas provincias, Karina Milei trabaja en una convocatoria ampliada con los presidentes del sello a nivel nacional para ordenar la campaña, centralizar la línea y fortalecer los vínculos entre las autoridades del espacio.

