Política

Milei en Palermo: el saludo que fue y el saludo que no fue

El Presidente estuvo el fin de semana en la noche del Abierto de Polo

Guardar
Argentina's President Javier Milei, center
Argentina's President Javier Milei, center left, hands a trophy to polo player Adolfo Cambiaso of La Natividad La Dolfina during the Palermo Open awards ceremony in Buenos Aires, Argentina, Sunday, Dec. 7, 2025. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La presencia de Javier Milei terminó de convertir la noche del Abierto en algo más que una final de polo. El Presidente llegó rodeado de funcionarios, asesores y empresarios cercanos al mundo del campo y las finanzas, se sentó en el centro de la escena y convirtió el palco en un escenario político. Desde allí aplaudió, se inclinó sobre la baranda, señaló a Cambiaso, lo esperó a pie de campo y lo abrazó ante las cámaras. Hubo sonrisas, palmadas en la espalda y una foto larga, repetida desde todos los ángulos: el máximo dirigente del país junto a la máxima figura del polo moderno, en el corazón de Palermo.

Mientras tanto, Gonzalo Pieres cargaba con una doble derrota: la deportiva, evidente en el 17–13, y la política, más silenciosa pero igual de contundente. Cuando intentó acercarse para el saludo protocolar, la comitiva presidencial ya estaba girada hacia otro lado: fotógrafos pendientes de Cambiaso, custodios marcando distancias, movimientos rápidos organizando el paso siguiente de Milei. El encuentro no ocurrió. En un mundo donde la imagen vale tanto como el resultado, quedarse sin ese apretón de manos es quedarse, también, fuera del cuadro del poder.

El contexto hace que esa escena pese todavía más. Pieres llega a este final con un año deportivo adverso y con un frente económico e institucional que ya no se puede disimular: una estructura costosa de caballos, campos y organización, compromisos financieros crecientes y la necesidad permanente de sostener sponsors, favores y vínculos. En ese marco, la clausura reciente del predio por la organización de un torneo sin las habilitaciones correspondientes no fue sólo un trámite administrativo: fue una señal de alerta sobre cómo se gestionan los límites en un ambiente que siempre se creyó por encima del control estatal. De pronto, un apellido histórico del polo quedó expuesto ante inspectores, expedientes y multas, y ya no sólo ante árbitros y espectadores.

La Asociación Argentina de Polo aparece en ese tablero como actor clave y, al mismo tiempo, como rehén. Es la institución que ordena el calendario, regula los hándicaps, define quién juega dónde y bajo qué reglas. La clausura dejó a Pieres en el centro de la tormenta ante los organismos de control, pero también lo dejó en una posición incómoda frente a la propia AAP: cualquier gesto hacia Ellerstina –un permiso, una excepción, un silencio– puede leerse como privilegio; cualquier sanción, como ruptura con uno de los grandes sostenes económicos y deportivos del circuito. Así, Pieres no sólo enfrenta sus problemas: arrastra a la Asociación a una situación delicada, obligada a demostrar que puede marcarle la cancha también a los apellidos pesados.

En ese tironeo, la retirada anticipada de Palermo, antes de la premiación y sin esperar a que sus hijos recibieran las medallas, no se lee únicamente como bronca por el resultado. Es el gesto de un dirigente deportivo que siente que pierde terreno en todos los frentes: en el marcador, en la mesa chica del polo, en la relación con la Asociación y en el vínculo con el poder político. Perder una final duele; perder capacidad de negociación, mucho más. Desde el palco, la comitiva presidencial fue testigo de esa escena: un hombre que se va sin mirar atrás mientras el Presidente elige posar con otro. La foto de Milei con Cambiaso funciona como ratificación de una figura en ascenso perpetuo, mientras que la ausencia de saludo a Pieres condensa su fragilidad: el hombre que necesita interlocución con el Presidente se queda, por una noche, golpeando una puerta que no se abre.

El Abierto de Palermo 2025 deja, así, una imagen incómoda para el establishment del polo. De un lado, Cambiaso sumando copas y acercándose al récord máximo de Palermo, sin necesidad de exhibir nada más que su juego, su familia y un presidente dispuesto a prestarle capital simbólico. Del otro, Pieres cargando con deudas, una clausura reciente, un vínculo cada vez más áspero con las reglas y las instituciones de su propio deporte, y dejando a la Asociación Argentina de Polo en una encrucijada: o aplica las normas sin miramientos, aun sobre sus propios socios estratégicos, o queda pegada a la idea de que hay un club al que nunca se le cae la vara.

En ciertos mundos, el resultado deportivo ya no alcanza. También hay que sostener el crédito económico, la habilitación institucional y la cercanía con el poder político. Milei, con sus gestos y su comitiva, eligió claramente dónde invertir esa cercanía. Pieres, esta vez, quedó del lado de afuera de la foto y dejó a la Asociación frente al espejo: decidir si sigue orbitando alrededor de los mismos nombres o si se anima, por fin, a cobrarles también a ellos las faltas.

Temas Relacionados

Javier MileiAbierto de PoloÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Sin Gerardo Martínez, el Consejo de Mayo ultima los detalles del informe final que enviará al Congreso

Los consejeros se dan cita en Casa Rosada. Esta tarde habrá una conferencia de prensa para notificar los 8 puntos del Pacto de Mayo contemplados en el documento

Sin Gerardo Martínez, el Consejo

Javier Milei llegó a Oslo a la espera de Corina Machado para la entrega del Nobel de la Paz

La delegación presidencial aterrizó en medio de la incertidumbre por el paradero de la líder venezolana. Las actividades en agenda

Javier Milei llegó a Oslo

Juraron Santoro, Rossen, Rodríguez Larreta, Lospenatto y se renueva la Legislatura porteña

Además, quedaron conformados los bloques que funcionarán durante el nuevo período parlamentario y se designaron a las autoridades que administrarán el Parlamento

Juraron Santoro, Rossen, Rodríguez Larreta,

Un corte de tránsito en el Puente Pueyrredón genera interrupciones y tensión en el acceso a la Ciudad de Buenos Aires

Una manifestación liderada por el Polo Obrero impide el paso entre Avellaneda y la CABA, donde patrullas policiales y Prefectura intensifican controles para mantener la zona bajo resguardo

Un corte de tránsito en

Exclusivo: uno por uno, los nuevos funcionarios que integrarán la mesa chica de Adorni en la Jefatura de Gabinete

El ministro coordinador decidió los nombres que lo acompañarán en la gestión. El hombre clave que presentó a la cúpula de la Casa Rosada y que será fundamental para coordinar las reformas libertarias

Exclusivo: uno por uno, los
DEPORTES
Lionel Messi recibió el premio

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

River Plate ofertó por un mediocampista que juega en Brasil y por una de las nuevas promesas de la selección argentina

TELESHOW
En medio del conflicto con

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

La profunda emoción de Natalia Oreiro al recibir el Martín Fierro de Oro: “Gracias Argentina por brindarme un hogar”

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

INFOBAE AMÉRICA

Minería en la nube, la

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto

El Gobierno de Trump habló sobre las denuncias de fraude electoral en Honduras

Wall Street se mantiene estable a la espera de que la Fed defina el rumbo de las tasas de interés

La Scala de Milán levanta el telón con la polémica “Lady Macbeth” de Shostakóvich

Por qué Rusia está usando México para espiar a Estados Unidos