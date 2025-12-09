Diego Valenzuela se prepara para asumir un cargo en el ministerio de Seguridad

El intendente Diego Valenzuela se alista para asumir un cargo en el gabinete nacional

En un nuevo movimiento para renovar al Gabinete, tras las elecciones legislativas del 26 de octubre, el gobierno de Javier Milei vuelve a mover piezas. El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se perfila como uno de los nombres con peso político que se integrarán al Poder Ejecutivo.

“Le pidieron a último momento del Gobierno nacional que vaya por la licencia. Probablemente, asuma en Nación”, señalaron desde el entorno del jefe comunal a Infobae. “Se está charlando el lugar. Con probabilidad que sea en la cartera de Seguridad”, deslizaron sobre el lugar que tendrá en el organigrama del ministerio a cargo de Alejandra Monteoliva.

Valenzuela no pasó desapercibido en el acto de la jura de la Cámara de Senadores bonaerense. Junto con Gabriel Katopodis, que continuará como ministro de Infraestructura de Axel Kicillof, fue uno de los legisladores electos en la Primera Sección Electoral, en los comicios locales del 7 de septiembre, que presentó un pedido de licencia para los próximos meses. Evitará asumir la banca ganada por La Libertad Avanza (LLA), con la promesa de su amigo Javier Milei de sumarse al Poder Ejecutivo.

“Se renovó el Senado bonarense, y este es el nuevo bloque de @LLAenPBA!“, compartió en su cuenta de X el intendente, con una foto de él junto a la bancada libertaria.

Pero ese rol legislativo quedaría para otro momento de su carrera. Una de las opciones que se están barajando sobre la mesa para Valenzuela, y que no fueron desmentidas, es asumir en la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que se relanzó el 25 de noviembre pasado dentro de la cartera de Seguridad. Actualmente, quien está a cargo esa oficina es el director nacional Sebastián Seoane, uno de los puestos que el Poder Ejecutivo estaba revisando un eventual reemplazo, según reportó Infobae.

El organismo pertenecía al ministerio del Interior, que hoy conduce Diego Santilli, pero se resolvió que forme parte orgánica de la estructura que herede Monteoliva de la gestión de Patricia Bullrich. A la ahora senadora nacional no se le conocen disputas recientes con Valenzuela, y tiene buen vínculo con él. De hecho, el periodista e historiador fue la segunda figura del PRO que dejó tempranamente el partido amarillo y abrazó con ella la causa libertaria, después de Bullrich.

Diego Valenzuela, en el centro, junto a la bancada de senadores de La Libertad Avanza (@dievalen)

Con ese salto, el pragmático intendente dejó de lado su histórica retórica dialoguista y moderada, que le había permitido sostener canales institucionales con la oposición peronista desde 2015, cuando asumió al frente de Tres de Febrero. En dos años, pasó de respaldar la candidatura presidencial de la “paloma” Horacio Rodríguez Larreta a pintarse de violeta, con un discurso más confrontativo. La razón de ese acercamiento al gobierno libertario, además de los intereses políticos, era su vínculo personal con Milei: los dos se conocen desde principios de los años noventa en la Universidad de Belgrano, donde estudiaron la carrera de Economía.

En caso de ir a Migraciones, a Valenzuela le tocará darle otro enfoque al área. Desde el Poder Ejecutivo indicaron que la nueva Agencia optimizará la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria, con el objetivo de enfrentar amenazas transnacionales. Pero sobre todo, adquirirá una capacidad operativa propia, con un rol policial.

En la gestión de Bullrich, las expulsiones de extranjeros e inmigrantes sospechados de delitos fueron una de las aristas de su gestión, aunque limitada porque carecía del control del área. El nuevo organismo adquirirá mayores atribuciones para coordinar el trabajo de las fuerzas federales en los puestos fronterizos.

El intendente Diego Valenzuela junto a Javier Milei

Políticamente, esta reforma resuena a la policía migratoria de la US Border Patrol, el modelo de patrulla del presidente Donald Trump destinada a la persecución de extranjeros en situación irregular. Los partidos conservadores y del espectro de la derecha vienen cosechando múltiples apoyo popular en todo el mundo, cuando promueven medidas contra los inmigrantes. Los extranjeros aparecen como el chivo expiatorio y los responsables de la falta de empleo de calidad y la crisis de integración, sobre todo, en los países de mayor desarrollo económico.

En mayo pasado, Bullrich presentó el Plan Guaçurarí, destinado a reforzar los controles en los límites que la Argentina tiene con los países vecinos, puntualmente, en la provincia de Misiones, donde la frontera seca con Brasil representa uno de los puntos crítico del país. Lo había hecho acompañada de Sebastián Seoane, actual titular de Migraciones.

Diego Valenzuela aspira a ser uno de los candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza. Un rol de mayor visibilidad le mejoraría las chances en esa proyección. El mismo anhelo electoral que comparte con Diego Santilli, ministro del Interior.