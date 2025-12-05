Política

El valor del peaje en un puente desde Corrientes a Brasil bajó de $28.000 a $1.600 por el cambio de concesionario

Ahora a cargo de una empresa brasileña, el costo para circular entre Santo Tomé y Sao Borja bajó de modo significativo. El paso concentra el 35% del tránsito comercial del Mercosur

Guardar
Bajó considerablemente el precio del
Bajó considerablemente el precio del peaje del puente que une Santo Tomé, en Corrientes, con Sao Borja, en Brasil

Los usuarios habituales del puente que conecta Santo Tomé, en Corrientes, con Sao Borja, en Brasil, celebraron en las últimas horas la significativa baja del precio del peaje que hay que abonar para utilizar ese camino. La nueva concesionaria del ducto que une a ambas ciudades decidió bajar los costos: ahora, un auto que no sea de la zona de libre tránsito vehicular, en lugar de pagar $28.000 (95 reales), abonará $1.600 (4,90 reales).

La medida alcanza también a otras categorías: para autos con remolque, bajó de $42.000 (R$140) a $2.400 (R$7,40); y el transporte internacional de pasajeros fue de $85.000 (R$ 280) a $4.800 (R$14,80).

Los residentes que viven en la zona de Santo Tomé y Sao Borja y tienen el TVF (tránsito vecinal fronterizo) no pagan el servicio. Esto fue un logro que alcanzaron hace tres años con la anterior concesionaria y que la nueva respetó.

Las estimaciones oficiales indican que por el paso transitan a diario unos 400 vehículos. Y que el número se triplica durante la temporada alta de verano, por el cruce de turistas hacia las playas de Brasil.

“No quiero decir que el otro concesionario cobraba de más y este menos. Es una situación diferente. No podemos medir con la misma vara”, le dijo a Infobae José Augusto Suaid, intendente de Santo Tomé.

Luego, aclaró: “El anterior contrato era por la construcción del puente. Tenían 25 años para recuperar la inversión. Era otro tipo de concesión. Ahora, el costo de la obra ya fue amortizado, ya se recuperó el dinero invertido en la construcción. La nueva concesión empieza con una dinámica distinta”.

El mandatario local entendió que los valores actuales son “competitivos” y “favorables”, teniendo en cuenta que el paso, por el centro unificado de frontera, es “más ágil que otros”, donde los camiones pueden perder hasta un día para hacer aduana, destacó. “Tenemos muy buenas perspectivas”, subrayó Suaid.

Vínculo

Ambas ciudades tienen una conexión muy fuerte. Por la diferencia de cambio, los santotomesinos realizan su compra mensual en supermercados brasileños. Ahí pueden adquirir, por ejemplo, un pack de 12 unidades de leche larga vida de primera marca a unos $12.000. En los comercios argentinos, el mismo producto cuesta al menos el doble. Por cuestiones fitosanitarias, no se permite pasar carne, frutas ni verduras.

En sentido contrario, desde Sao Borja y la región llegan a Santo Tomé gran cantidad de estudiantes universitarios brasileños. La gran mayoría estudia medicina, ingenieria, psiquiatría e incluso abogacía en las carreras que universidades públicas y privadas ofrecen en la localidad correntina.

El paso se ubica a unos 850 km al norte de Buenos Aires. El tránsito es, en mayor medida, a través de autopista. El empalme con el puente es por ruta asfaltada. Está 120 km más arriba que el de Paso de los Libres, pero al tener un centro unificado de frontera, los trámites de salida de Argentina y de ingreso al Brasil son más dinámicos.

El Puente de la Integración concentra más del 25% del tránsito de camiones entre ambos países y también otros lugares de la región. Por allí circulan vehículos transportando autos y maquinaria (muchos de ellos llegan hasta Chile), así como también alimentos y cereales.

Historia

El paso se inauguró durante la segunda presidencia de Carlos Menem, en 1997. La construcción y posterior concesión con peaje estuvo en manos de un consorcio de empresas argentinas. Se llamaba Mercovia SA y estaba integrado por Impregilo International Infraestructures Nv, Necon Argentina S.A y José J. Chediack S.A.I.C.A..

La concesión había vencido hacía unos años. Pero los llamados a licitación para que se presenten nuevos operadores no dieron resultado. Por eso el contrato se fue extendiendo.

Este año se hizo otro intento. Compitieron tres oferentes. La ganadora fue una firma brasilera: CS Rodovias Mercosul, del Grupo Simpar. Según el programa de inversiones que presentó, deberá volcar unos USD 100 millones durante los próximos 25 años para mantener y mejorar el paso.

El complejo incluye el puente, el centro unificado de fronteras, playa de estacionamiento, zona comercial para los despachantes de aduana y áreas de servicios. La administración está a cargo de un ente binacional. Se llama COMAB (Comisión mixta Argentina - Brasil). Este organismo tuvo a su cargo el proceso de licitación.

Temas Relacionados

CorrientesBrasilSanto ToméSao BorjaPeajePuente de la IntegraciónÚltimas noticias

Últimas Noticias

Sillazos, insultos y fuerte pelea entre peronistas y libertarios en la jura de concejales de José C. Paz

La libertaria María Amoroso denunció que un militante sufrió una fractura de mandíbula. Críticas a Mario Ishii

Sillazos, insultos y fuerte pelea

En Madrid, Victoria Villarruel advirtió: “Nuestro continente no debe definirse en función de agendas extranjeras”

La vicepresidente participó de una cumbre de líderes parlamentarios de Iberoamérica y reivindicó “la raíz cristiana” de los países, advirtió sobre la despoblación y reivindicó el reclamo argentino por Malvinas

En Madrid, Victoria Villarruel advirtió:

El gobierno porteño desmanteló una red de comedores comunitarios fantasma y endureció los controles

Jorge Macri y el ministro Gabriel Mraida defendieron el nuevo sistema sin intermediarios, con trazabilidad total y registro obligatorio por DNI. Detectaron un desvío de 5.000 raciones diarias por $20 millones. La mayoría de los comedores inexistentes pertenecía a La Dignidad, vinculada a la UTEP

El gobierno porteño desmanteló una

Villarruel se desmarca de la Casa Rosada y le otorgará un bono extraordinario a los empleados del Senado

La presidenta de la Cámara alta dispuso un pago único de $500.000 a los trabajadores de planta y reavivó las tensiones por la política salarial restrictiva del Gobierno. La medida no alcanza a los senadores

Villarruel se desmarca de la

Javier Milei planea viajar a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

La visita exprés está en agenda, pero dependerá de la asistencia de la líder opositora a Nicolás Maduro para su confirmación oficial

Javier Milei planea viajar a
DEPORTES
Se conoció el informe final

Se conoció el informe final del escándalo que involucró a Contepomi con una figura de Inglaterra tras el partido de Los Pumas

Los secretos de Nueva Zelanda, la selección que buscará su primer triunfo en el Mundial 2026

El camino de la selección de Irán para llegar al Mundial 2026

Croacia quiere dar otro golpe en el Mundial 2026: la fórmula de un DT ganador y el “último baile” de una generación histórica

Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo jugarán la Repesca UEFA para ir al Grupo D del Mundial 2026

TELESHOW
Maxi López partió rumbo a

Maxi López partió rumbo a Suiza para reencontrarse con Daniela Christiansson previo a la llegada de su segundo hijo

El comentario filoso de Augusto Tartúfoli que encendió los rumores de romance de Sabrina Rojas

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026

Las fotos de Jimena Barón y su viaje perfecto a Brasil: familia, surf y un mensaje de gratitud eterna

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

INFOBAE AMÉRICA

Crisis energética en Cuba: el

Crisis energética en Cuba: el régimen reconoció que los apagones seguirán en 2026 y prevé una “ligera” mejoría

Gratitud y salud: cómo el agradecimiento diario mejora el ánimo, el bienestar y las relaciones, según la psicología

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

El “registro de infieles” en Ecuador replica una tendencia regional de escarnio digital y vulneración de datos

Murió Frank Gehry, un arquitecto transformador de la era contemporánea