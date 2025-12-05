El valor del peaje en un puente desde Corrientes a Brasil bajó de $28.000 a $1.600 por el cambio de concesionario

Bajó considerablemente el precio del peaje del puente que une Santo Tomé, en Corrientes, con Sao Borja, en Brasil

Los usuarios habituales del puente que conecta Santo Tomé, en Corrientes, con Sao Borja, en Brasil, celebraron en las últimas horas la significativa baja del precio del peaje que hay que abonar para utilizar ese camino. La nueva concesionaria del ducto que une a ambas ciudades decidió bajar los costos: ahora, un auto que no sea de la zona de libre tránsito vehicular, en lugar de pagar $28.000 (95 reales), abonará $1.600 (4,90 reales).

La medida alcanza también a otras categorías: para autos con remolque, bajó de $42.000 (R$140) a $2.400 (R$7,40); y el transporte internacional de pasajeros fue de $85.000 (R$ 280) a $4.800 (R$14,80).

Los residentes que viven en la zona de Santo Tomé y Sao Borja y tienen el TVF (tránsito vecinal fronterizo) no pagan el servicio. Esto fue un logro que alcanzaron hace tres años con la anterior concesionaria y que la nueva respetó.

Las estimaciones oficiales indican que por el paso transitan a diario unos 400 vehículos. Y que el número se triplica durante la temporada alta de verano, por el cruce de turistas hacia las playas de Brasil.

“No quiero decir que el otro concesionario cobraba de más y este menos. Es una situación diferente. No podemos medir con la misma vara”, le dijo a Infobae José Augusto Suaid, intendente de Santo Tomé.

Luego, aclaró: “El anterior contrato era por la construcción del puente. Tenían 25 años para recuperar la inversión. Era otro tipo de concesión. Ahora, el costo de la obra ya fue amortizado, ya se recuperó el dinero invertido en la construcción. La nueva concesión empieza con una dinámica distinta”.

El mandatario local entendió que los valores actuales son “competitivos” y “favorables”, teniendo en cuenta que el paso, por el centro unificado de frontera, es “más ágil que otros”, donde los camiones pueden perder hasta un día para hacer aduana, destacó. “Tenemos muy buenas perspectivas”, subrayó Suaid.

Vínculo

Ambas ciudades tienen una conexión muy fuerte. Por la diferencia de cambio, los santotomesinos realizan su compra mensual en supermercados brasileños. Ahí pueden adquirir, por ejemplo, un pack de 12 unidades de leche larga vida de primera marca a unos $12.000. En los comercios argentinos, el mismo producto cuesta al menos el doble. Por cuestiones fitosanitarias, no se permite pasar carne, frutas ni verduras.

En sentido contrario, desde Sao Borja y la región llegan a Santo Tomé gran cantidad de estudiantes universitarios brasileños. La gran mayoría estudia medicina, ingenieria, psiquiatría e incluso abogacía en las carreras que universidades públicas y privadas ofrecen en la localidad correntina.

El paso se ubica a unos 850 km al norte de Buenos Aires. El tránsito es, en mayor medida, a través de autopista. El empalme con el puente es por ruta asfaltada. Está 120 km más arriba que el de Paso de los Libres, pero al tener un centro unificado de frontera, los trámites de salida de Argentina y de ingreso al Brasil son más dinámicos.

El Puente de la Integración concentra más del 25% del tránsito de camiones entre ambos países y también otros lugares de la región. Por allí circulan vehículos transportando autos y maquinaria (muchos de ellos llegan hasta Chile), así como también alimentos y cereales.

Historia

El paso se inauguró durante la segunda presidencia de Carlos Menem, en 1997. La construcción y posterior concesión con peaje estuvo en manos de un consorcio de empresas argentinas. Se llamaba Mercovia SA y estaba integrado por Impregilo International Infraestructures Nv, Necon Argentina S.A y José J. Chediack S.A.I.C.A..

La concesión había vencido hacía unos años. Pero los llamados a licitación para que se presenten nuevos operadores no dieron resultado. Por eso el contrato se fue extendiendo.

Este año se hizo otro intento. Compitieron tres oferentes. La ganadora fue una firma brasilera: CS Rodovias Mercosul, del Grupo Simpar. Según el programa de inversiones que presentó, deberá volcar unos USD 100 millones durante los próximos 25 años para mantener y mejorar el paso.

El complejo incluye el puente, el centro unificado de fronteras, playa de estacionamiento, zona comercial para los despachantes de aduana y áreas de servicios. La administración está a cargo de un ente binacional. Se llama COMAB (Comisión mixta Argentina - Brasil). Este organismo tuvo a su cargo el proceso de licitación.