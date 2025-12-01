Política

Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno trabaja para liberar a Nahuel Gallo: “Lo vamos a traer”

La flamante senadora lo dijo en conferencia de prensa. El gendarme argentino lleva casi un año secuestrado en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro

Guardar

El próximo 8 de diciembre se va a cumplir un año del secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que está detenido por el régimen de Nicolás Maduro y del cual no se sabe nada. En ese sentido, la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno está trabajando para que sea liberado y pueda regresar al país.

“En relación a Nahuel Gallo, nosotros no hemos dejado un solo día, se va a cumplir un año el ocho, de trabajar para ver cómo podemos traerlo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer“, señaló la flamante senadora en conferencia de prensa, quien ya presentó su renuncia formal al cargo en el Gabinete para asumir en el Poder Ejecutivo.

Gallo, un gendarme argentino de 33 años, viajó hace un año a Venezuela para encontrarse con su esposa, oriunda de ese país, y su hijo con el objetivo de pasar las fiestas juntos. Sin embargo, la policía lo detuvo bajó acusaciones de "terrorismo y espionaje“, rótulo que el régimen de Maduro le pone a todo extranjero que es atrapado por las fuerzas de seguridad.

Nahuel Gallo fue secuestrado el
Nahuel Gallo fue secuestrado el 8 de diciembre de 2024 y desde entonces no se sabe nada de él

Desde ese mismo día, su nombre se apagó en los registros oficiales. La familia en Buenos Aires inició una búsqueda desesperada, en paralelo a la escalada de tensión internacional.

Tras meses sin saber nada de él, la dictadura venezolana difundió un video con las primeras imágenes de Gallo desde el 8 de diciembre de 2024. Allí, se lo podía ver caminando, con barba y delgado, todo vestido de celeste. Tiempo después se conoció que estaba detenido en el Rodeo 1. Quienes lograron salir de allí, describen el lugar como escalofriante.

El régimen de Maduro difundió imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

Es olor a semimuerte. Es frío. Huele a cemento, a metal, a angustia. Jamás presencié algo igual. El silencio no existe. Las esposas chocan, las rejas chillan, la radio militar nunca se apaga. Gritos, pasos, golpes, ruidos perpetuos. Y cada lunes o martes, obligaban a escuchar un show de Maduro. Eso también era parte de la tortura”, dijo Renzo Castillo en diálogo con distintos medios, entre ellos DNews y LN+.

Las palabras de Castillo coinciden con los testimonios de las fuentes reservadas a las que accedió en exclusiva Infobae. Una de ellas, aún en Venezuela y bajo estrictas medidas de seguridad, describió Rodeo 1 como “un búnker sin luz natural, donde el tiempo desaparece y primero quiebran el cuerpo para después quebrarte la mente”.

Las celdas, según sobrevivientes, tienen cuatro pasos y medio de largo y dos o tres de ancho. Las literas, de cemento, no permiten acostarse totalmente.

El gendarme había viajado por
El gendarme había viajado por primera vez a Venezuela (Fotos: Instagram)

En todo este marco, la tensión internacional en el Mar Caribe sigue escalando luego de que Estados Unidos decidió movilizar tropas cerca de las costas de Venezuela. En las últimas horas, el presidente norteamericano, Donald Trump confirmó que habló con el dictador Maduro, aunque no brindó detalles de su comunicación.

La respuesta es sí”, dijo al confirmar la llamada. Ante preguntas sobre cómo transcurrió la conversación, señaló: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Añadió que se trata de un asunto “muy complicado”, sin ampliar el contenido del diálogo.

La confirmación del contacto ocurre en un contexto de creciente presión por parte de Washington. Según fuentes consultadas por Infobae, Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, comunicó a Maduro que Estados Unidos intensificará las acciones militares si no abandona el poder.

Sobre las distintas versiones de la prensa sobre el contenido de la conversación, un vocero negó que Trump y Maduro estén evaluando un encuentro para negociar una transición.

Donald Trump confirmó que habló
Donald Trump confirmó que habló con el dictador venezolano Nicolás Maduro (REUTERS/Anna Rose Layden)

Es un invento”, afirmó la fuente a Infobae al descartar cualquier tipo de acercamiento bilateral orientado a otorgar margen de maniobra al régimen chavista.

Durante el intercambio con los periodistas a bordo del avión presidencial, el mandatario estadounidense argumentó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado porque su gobierno no considera al país “amistoso”.

Aseguró que desde allí ingresó al territorio estadounidense un elevado flujo de personas que, según él, provienen de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”. Cuando se le preguntó si esa advertencia implicaba acciones militares inminentes, respondió: “No interpreten nada”.

Temas Relacionados

Patricia BullrichNahuel GalloNicolás MaduroVenezuelaúltimas noticias

Últimas Noticias

Lorena Villaverde formalizará su renuncia en Diputados en medio de la disputa por su asunción en el Senado

La diputada dejará su banca este miércoles antes de la sesión preparatoria, quedando sin cargo hasta que se decida si asume como senadora, en medio de incertidumbre y negociaciones internas

Lorena Villaverde formalizará su renuncia

Sebastián Amerio: “Con la reforma del Código Penal venimos a terminar con años de gobiernos que defendían a los delincuentes”

El secretario de Justicia destacó el proyecto presentado por el Ejecutivo, que agrava las penas para delitos graves y elimina la prescripción del abuso sexual y el homicidio agravado

Sebastián Amerio: “Con la reforma

El Gobierno terminó de redactar la reforma laboral y se prepara para intensificar la búsqueda de apoyos

Como anticipó Infobae, el proyecto llegó a los despachos de Manuel Adorni, Martín Menem y Patricia Bullrich. La agenda de negociación

El Gobierno terminó de redactar

Silvia Lospennato pidió una ley para evitar que los diputados cambien de partido luego de ser elegidos

La diputada nacional y legisladora porteña electa defendió la integridad institucional y la identidad partidaria del PRO, al tiempo que consideró necesaria una reforma legal para evitar los cambios de bancada tras las elecciones

Silvia Lospennato pidió una ley

El gobierno planea otro ajuste de empleados estatales

La administración de Javier Milei avanza con una fuerte reducción en la estructura pública, marcada por la no renovación de contratos y retiros voluntarios, y proyecta un nuevo ajuste del 10% para 2026

El gobierno planea otro ajuste
DEPORTES
La figura del tenis que

La figura del tenis que le propuso matrimonio a su pareja en medio de un safari con leones en África: “Brindemos por una vida hermosa”

Barracas Central y Gimnasia se enfrentarán por un lugar en las semifinales del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Racing y Tigre disputarán un apasionante duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

TELESHOW
Chechu Bonelli habló del escándalo

Chechu Bonelli habló del escándalo por su separación de Darío Cvitanich: “Hubo una reacción que no estuvo buena”

El sentido posteo de Camilota a 14 años de la muerte de su mamá: “Te extraño todos los días”

Se frenó la construcción de la casa de los sueños frente al mar de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La emoción de Ivonne Guzmán por su último show lejos de Bandana: “¡Un orgullo ser parte de esta máquina!"

Ivana Figueiras abrió su diario íntimo en medio del alejamiento de Darío Cvitanich: “Lo que sufrí por amor”

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador busca que alias ‘Pipo’

Ecuador busca que alias ‘Pipo’ sea extraditado directamente a EE.UU.

Masacre en Guayaquil: seis integrantes de una familia fueron ejecutados en un cumpleaños

El agujero de ozono de 2025 se cerró antes de lo previsto y fue el más pequeño en cinco años

El cambio que buscan los hondureños tras las elecciones: “Espero que se dediquen a gobernar y no vayan a comenzar a robar”

IATA defiende la autonomía de las aerolíneas ante el cierre del espacio aéreo venezolano