Patricia Bullrich aseguró que el Gobierno trabaja para liberar a Nahuel Gallo: “Lo vamos a traer”

El próximo 8 de diciembre se va a cumplir un año del secuestro de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que está detenido por el régimen de Nicolás Maduro y del cual no se sabe nada. En ese sentido, la ex ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, aseguró que el Gobierno está trabajando para que sea liberado y pueda regresar al país.

“En relación a Nahuel Gallo, nosotros no hemos dejado un solo día, se va a cumplir un año el ocho, de trabajar para ver cómo podemos traerlo. No podemos dar detalles, pero lo vamos a traer“, señaló la flamante senadora en conferencia de prensa, quien ya presentó su renuncia formal al cargo en el Gabinete para asumir en el Poder Ejecutivo.

Gallo, un gendarme argentino de 33 años, viajó hace un año a Venezuela para encontrarse con su esposa, oriunda de ese país, y su hijo con el objetivo de pasar las fiestas juntos. Sin embargo, la policía lo detuvo bajó acusaciones de "terrorismo y espionaje“, rótulo que el régimen de Maduro le pone a todo extranjero que es atrapado por las fuerzas de seguridad.

Nahuel Gallo fue secuestrado el 8 de diciembre de 2024 y desde entonces no se sabe nada de él

Desde ese mismo día, su nombre se apagó en los registros oficiales. La familia en Buenos Aires inició una búsqueda desesperada, en paralelo a la escalada de tensión internacional.

Tras meses sin saber nada de él, la dictadura venezolana difundió un video con las primeras imágenes de Gallo desde el 8 de diciembre de 2024. Allí, se lo podía ver caminando, con barba y delgado, todo vestido de celeste. Tiempo después se conoció que estaba detenido en el Rodeo 1. Quienes lograron salir de allí, describen el lugar como escalofriante.

El régimen de Maduro difundió imágenes de Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela

“Es olor a semimuerte. Es frío. Huele a cemento, a metal, a angustia. Jamás presencié algo igual. El silencio no existe. Las esposas chocan, las rejas chillan, la radio militar nunca se apaga. Gritos, pasos, golpes, ruidos perpetuos. Y cada lunes o martes, obligaban a escuchar un show de Maduro. Eso también era parte de la tortura”, dijo Renzo Castillo en diálogo con distintos medios, entre ellos DNews y LN+.

Las palabras de Castillo coinciden con los testimonios de las fuentes reservadas a las que accedió en exclusiva Infobae. Una de ellas, aún en Venezuela y bajo estrictas medidas de seguridad, describió Rodeo 1 como “un búnker sin luz natural, donde el tiempo desaparece y primero quiebran el cuerpo para después quebrarte la mente”.

Las celdas, según sobrevivientes, tienen cuatro pasos y medio de largo y dos o tres de ancho. Las literas, de cemento, no permiten acostarse totalmente.

El gendarme había viajado por primera vez a Venezuela (Fotos: Instagram)

En todo este marco, la tensión internacional en el Mar Caribe sigue escalando luego de que Estados Unidos decidió movilizar tropas cerca de las costas de Venezuela. En las últimas horas, el presidente norteamericano, Donald Trump confirmó que habló con el dictador Maduro, aunque no brindó detalles de su comunicación.

“La respuesta es sí”, dijo al confirmar la llamada. Ante preguntas sobre cómo transcurrió la conversación, señaló: “No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica”. Añadió que se trata de un asunto “muy complicado”, sin ampliar el contenido del diálogo.

La confirmación del contacto ocurre en un contexto de creciente presión por parte de Washington. Según fuentes consultadas por Infobae, Trump, acompañado por el secretario de Estado Marco Rubio, comunicó a Maduro que Estados Unidos intensificará las acciones militares si no abandona el poder.

Sobre las distintas versiones de la prensa sobre el contenido de la conversación, un vocero negó que Trump y Maduro estén evaluando un encuentro para negociar una transición.

Donald Trump confirmó que habló con el dictador venezolano Nicolás Maduro (REUTERS/Anna Rose Layden)

“Es un invento”, afirmó la fuente a Infobae al descartar cualquier tipo de acercamiento bilateral orientado a otorgar margen de maniobra al régimen chavista.

Durante el intercambio con los periodistas a bordo del avión presidencial, el mandatario estadounidense argumentó que el espacio aéreo venezolano debía considerarse cerrado porque su gobierno no considera al país “amistoso”.

Aseguró que desde allí ingresó al territorio estadounidense un elevado flujo de personas que, según él, provienen de “cárceles, pandillas y redes de narcotráfico”. Cuando se le preguntó si esa advertencia implicaba acciones militares inminentes, respondió: “No interpreten nada”.