La Libertad Avanza suma diputados y se acerca al quórum

La Libertad Avanza incrementa su representación parlamentaria a través de incorporaciones clave desde el PRO

El avance de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina ha generado un intenso debate político, especialmente por la incorporación progresiva de legisladores provenientes del PRO. Durante una transmisión de Infobae En Vivo, Ramón Indart analizó este fenómeno, destacando cómo el bloque libertario se acerca al quórum necesario para convertirse en la primera minoría parlamentaria.

“Están armando de a poquito una especie de goteo de legisladores”, señaló Indart en su columna en el programa de la mañana de Infobae En Vivo, al describir la estrategia de La Libertad Avanza para sumar diputados. El periodista remarcó que este proceso ha provocado fuertes reacciones dentro del PRO, ya que muchos de sus legisladores, elegidos por ese espacio, han decidido sumarse al bloque libertario. “Hay gente a las puteadas por esto, porque muchos legisladores votados del Pro se están pasando para... Están armándose un bloque que lo pone cerca del quórum. Lo pone cerca de la primera minoría”, afirmó.

El impacto de estas fugas en el PRO es notorio. Indart detalló que “el PRO pasó de 38 a 14 diputados”, una reducción significativa que, según su análisis, podría profundizarse antes del 10 de diciembre, fecha en la que asumirán los nuevos legisladores. “Eso va a ser el PRO a partir del 10 de diciembre, si es que se queda como está, porque de acá al 10, seguramente haya algún golpe de efecto más para cuando asuman los nuevos diputados”, anticipó.

Respecto a las motivaciones detrás de estos movimientos, Indart explicó que muchos diputados consideran que el contexto político ha cambiado y que el PRO ya no los representa. “Hay un montón de legisladores que lo que están empezando a decir es: los tiempos cambiaron, el Pro no me representa más en el sentido de hay que acompañar el Gobierno de manera vertical y nos terminamos pasando”, sostuvo. Además, mencionó el papel de Patricia Bullrich en este proceso: “Es cierto que los que se terminan pasando, Patricia Bullrich levanta la mano y dice: Te traje todo lo que tenía para traerte”.

En cuanto a los números, Indart precisó que “el fin de semana sumó tres diputados. Llega a 94. Acordate, el quórum son 129. Le falta, es cierto, pero va sumando para hacer esa primera minoría”. El peronismo, por su parte, mantiene 96 diputados, aunque la posibilidad de que algunos gobernadores, como Raúl Jalil de Catamarca, aporten legisladores a La Libertad Avanza podría modificar el equilibrio. “Si le saca algunos diputados del bloque y arma un interbloque, que se asume a la libertad avanza, ahí ya Martín Menem podría soñar con la primera minoría", analizó Indart en Infobae En Vivo.

El periodista también repasó casos individuales que ilustran este fenómeno. “Alejandro Bongiovanni es el primero. Es de Santa Fe, es del sector libertario. Era del Pro, es cierto, pero venía hace tiempo diciendo que había que empezar a reconfigurar ese bloque de Pro. Dijo: Señores, hasta acá llegué. Me voy y me pinto de violeta", relató. Sobre Verónica Razzini, también de Santa Fe, Indart recordó su trayectoria: “Razzini entra por el Pro, entra por Patricia Bullrich. Fue una de las pymes que tuvo en un momento un bloqueo muy violento de un sector gremial y ella creó... el Movimiento Argentino Antibloqueo, el MAB”. Razzini, tras distanciarse del PRO y formar un interbloque, ahora se suma a La Libertad Avanza.

El caso de Lorena Petrovic fue presentado como un ejemplo de las segundas oportunidades en la política argentina. Indart recordó: “Petrovic irrumpió en los medios de comunicación muy fuerte en 2021. ¿Saben por qué? Ella era senadora bonaerense y echó a su empleada doméstica. Hasta ahí no pasaba nada. La empleada doméstica dijo: Yo trabajé muchos años en negro y además estaba contratado por el Senado. Petrovic contrató a su empleada doméstica con un contrato del Senado y en pandemia le dio un permiso para que pueda circular, para que pueda ir a limpiar a su casa”. A pesar del escándalo, Petrovic logró mantenerse en la escena política y ahora asciende como diputada nacional.

En relación al liderazgo de la Cámara, Indart recordó que Martín Menem, inicialmente cuestionado tras el escándalo Andys, logró consolidarse como presidente. “Un Martín Menem que, recuerden, cuando explota el escándalo Andys, estaba ya recontra el boleto picado y hasta Rittondo se ponía el traje de voy a ser presidente de la Cámara de Diputados. La urna habló ¿y qué pasó? Martín Menem va a ser refrendado como presidente de la Cámara y Rittondo con un bloque de 14”, relató en Infobae En Vivo.

De cara al futuro inmediato, tanto Indart como Maru Duffard coincidieron en que el escenario parlamentario podría seguir modificándose antes de la asunción de los nuevos diputados. “Yo sigo pensando que en algún momento algo va a pasar. Y no”, expresó Indart, mientras Duffard agregó: “Sí, algo va a pasar, una disculpa. Y no. Asciende”.

La dinámica de la política argentina muestra que las trayectorias pueden transformarse y que el desenlace en la Cámara de Diputados sigue abierto a nuevas sorpresas, como subrayaron los analistas de Infobae En Vivo.

